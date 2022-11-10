 مونديال قطر: المغرب يصعق بلجيكا وينعش أماله في التأهل لثمن النهائي | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 27.11.2022

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رياضة

مونديال قطر: المغرب يصعق بلجيكا وينعش أماله في التأهل لثمن النهائي

نجح البديلان عبدالحميد صابيري وزكريا أبوخلال في منح المغرب فوزا على بلجيكا، هو الأول لأسود أطلس في النسخة الحالية والثالث في تاريخ مشاركاتهم في المونديال، منتزعا صدارة المجموعة مؤقتا وموسعا حظوظه للعبور إلى ثمن النهائي.

فوز مستحق لمنتخب المغرب على منتخب بلجيكا

بهدفين نظيفين فاز منتخب المغرب على نظيره البلجيكي

على ملعب الثمامة في الدوحة، أنعش المنتخب المغربي أماله في التأهل للدور الثاني ببطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم المقامة حاليا في  قطر  وتغلب على نظيره البلجيكي 2 / صفر اليوم الأحد (27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022) في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات.

مختارات

عزز المنتخب المغربي طموح جماهيره في المباراة التي انتهت بتعادل سلبي بطعم الانتصار مع نظيره الكرواتي اليوم الأربعاء ضمن الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر.

يعتبر المنتخب المغربي من أبرز المنتخبات العربية المشاركة في مونديال قطر، نظرا لخبرة لاعبيه على الصعيد الدولي. وفي مشاركتهم السادسة في كأس العالم يسعى "أسود الأطلس" لتشريف الكرة المغربية والعربية وتكرار إنجاز نسخة 1986.

ويدين المغرب بفوزه الأول في النسخة الحالية والثالث في تاريخه إلى البديلين لاعب وسط سمبدوريا الايطالي عبد الحميد صابيري (73) ومهاجم تولوز الفرنسي زكريا أبو خلال (90+2). وحصد المغرب النقاط الثلاث لينعش أماله بشكل كبير في التأهل للدور الثاني بالمونديال للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة 1986 .

ووسط دعم جماهيري هائل للمنتخب المغربي في استاد الثمامة، الذي استقبل 43 ألف و738 مشجعا، ثأر المنتخب المغربي اليوم لهزيمته أمام نظيره البلجيكي صفر / 1 في مونديال 1994، علما بأن المغرب كان قد فاز على بلجيكا وديا بنتيجة 4 / 1 في عام 2008 .

وكان المنتخب المغربي قد استهل مشاركته السادسة في المونديال بالتعادل السلبي مع نظيره الكرواتي  وصيف بطل كأس العالم 2018، بينما فازت بلجيكا، التي تشارك في المونديال للمرة الـ 14، على كندا 1 / صفر.

وبالفوز في مباراة اليوم، رفع المنتخب المغربي رصيده إلى أربع نقاط متصدرا المجموعة ويليه المنتخب البلجيكي برصيد ثلاث نقاط ثم المنتخب الكرواتي برصيد نقطة واحدة والمنتخب الكندي بدون رصيد من النقاط، انتظارا لنتيجة مباراة كرواتيا أمام كندا المقررة في وقت لاحق اليوم.

منتخب بلجيكا يخسر أمام المغربي

مستوى منتخب بلجيكا كان ضعيفا خلال المباراة

ودفع وليد الركراكي المدير الفني للمنتخب المغربي بتشكيلة أساسية ضمت منير محمدي، حارسا للمرمى، وأشرف حكيمي ونايف أكرد ورومان سايس ونصير مزراوي وعز الدين اوناحي وسفيان أمرابط وسليم أملاح  وحكيم زياش  ويوسف النصيري وسفيان بوفال.

وكان الركراكي قد دفع بالحارس ياسين بونو في التشكيلة الأساسية بمباراة اليوم، لكنه استبدله قبل ثوان من صافرة البداية حيث تردد أنه اشتكى من إصابة.

كذلك دفع روبرتو مارتينيز مدرب بلجيكا بتشكيلة أساسية ضمت الحارس تيبو كورتوا وتوماس مونيير وتوبي ألدرفيريلد ويان فيرتونخين وتيموتي كاستاني وأمادو أونانا وأكسيل فيتسل وثورجان هازارد وكيفين دي بروين وايدين هازارد وميشي باتشواي.

ص.ش/ع.خ (د ب أ، أ ف ب)

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