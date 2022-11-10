مونديال قطر: المغرب يصعق بلجيكا وينعش آماله في التأهل لثمن النهائي

على ملعب الثمامة في الدوحة، أنعش المنتخب المغربي أماله في التأهل للدور الثاني ببطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم المقامة حاليا في قطر وتغلب على نظيره البلجيكي 2 / صفر اليوم الأحد (27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022) في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات.

ويدين المغرب بفوزه الأول في النسخة الحالية والثالث في تاريخه إلى البديلين لاعب وسط سمبدوريا الايطالي عبد الحميد صابيري (73) ومهاجم تولوز الفرنسي زكريا أبو خلال (90+2). وحصد المغرب النقاط الثلاث لينعش أماله بشكل كبير في التأهل للدور الثاني بالمونديال للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة 1986 .

ووسط دعم جماهيري هائل للمنتخب المغربي في استاد الثمامة، الذي استقبل 43 ألف و738 مشجعا، ثأر المنتخب المغربي اليوم لهزيمته أمام نظيره البلجيكي صفر / 1 في مونديال 1994، علما بأن المغرب كان قد فاز على بلجيكا وديا بنتيجة 4 / 1 في عام 2008 .

وكان المنتخب المغربي قد استهل مشاركته السادسة في المونديال بالتعادل السلبي مع نظيره الكرواتي وصيف بطل كأس العالم 2018، بينما فازت بلجيكا، التي تشارك في المونديال للمرة الـ 14، على كندا 1 / صفر.

وبالفوز في مباراة اليوم، رفع المنتخب المغربي رصيده إلى أربع نقاط متصدرا المجموعة ويليه المنتخب البلجيكي برصيد ثلاث نقاط ثم المنتخب الكرواتي برصيد نقطة واحدة والمنتخب الكندي بدون رصيد من النقاط، انتظارا لنتيجة مباراة كرواتيا أمام كندا المقررة في وقت لاحق اليوم.

وقال عبد الحميد صابيري، مسجل الهدف الأول، "هذا يوم كبير للمغرب. حاولنا تقديم كل شيء للفوز في هذه المباراة. حصلنا على ركلة ثابتة وطلبت تنفيذها وهذا ما حصل فانتهت الكرة بالشباك".



مستوى منتخب بلجيكا كان ضعيفا خلال المباراة

توضيح سبب غياب بونو عن اللقاء

ودفع وليد الركراكي المدير الفني للمنتخب المغربي بتشكيلة أساسية ضمت منير المحمدي، حارسا للمرمى، وأشرف حكيمي ونايف أكرد ورومان سايس ونصير مزراوي وعز الدين اوناحي وسفيان أمرابط وسليم أملاح وحكيم زياش ويوسف النصيري وسفيان بوفال.

وكان الركراكي قد دفع بالحارس ياسين بونو في التشكيلة الأساسية بمباراة اليوم، لكنه استبدله قبل ثوان من صافرة البداية حيث تردد أنه اشتكى من إصابة.

وشرح الحارس المميز لفرانس برس سبب خروجه قبل المباراة "أنا بحال جيدة، كانت لدي اصابة من مباراة كرواتيا، لم أرغب بتحديد نوعيتها وتجدّدت. أتمنى أن أكون جاهزا لمباراة كندا".

ورداً على سؤال لوكالة فرانس برس عما حصل للحارس البالغ 31 عاماً بعد فترة الاحماء والنشيد الوطني، قال الركراكي في مؤتمر صحافي "كان ياسين بونو مصاباً أمام كرواتيا وحاولنا أن نجهّزه في الوقت المناسب، لكن في فترة الاحماء شعر بآلام في معدته ما تسبّب له بدوار وطلب تبديله...".

وتابع المدرب المغربي: "ما قام به كان رائعاً وكذلك الحارس منير المحمدي القجوي الذي حلّ بدلاً منه. نملك في المنتخب لاعبين يقاتلون في كل مركز". وتابع الركراكي: "في هذا النوع من المسابقات بين العرض والفوز اخترنا الفوز، يمكننا تحقيق أمور جميلة، ومن دون الجماهير لم نكن قادرين على تحقيق هذا الإنجاز".



"بلجيكا ليست في أفضل مستواها"

بينما دفع الإسباني روبرتو مارتينيس، مدرب بلجيكا، بتشكيلة أساسية ضمت الحارس تيبو كورتوا وتوماس مونيير وتوبي ألدرفيريلد ويان فيرتونخين وتيموتي كاستاني وأمادو أونانا وأكسيل فيتسل وثورجان هازارد وكيفين دي بروين وايدين هازارد وميشي باتشواي.

وقال مارتينيس بعد المباراة: "كنا اقوى في الشوط الأول وكدنا نسجل واستحوذنا على الكرة (...) لكن في الشوط الثاني تراجعنا قليلاً وسجل المغرب الهدف الاول واعتقد أن الثاني سُجّل لأننا تلقينا الأول..". وعن تراجع مستوى كيفن دي بروين في البطولة قال المدرب: "أعتقد أن بلجيكا ليست في افضل مستوياتها (...) ولا اعتقد انه فقط كيفن دي بروين... كرة القدم هي لعبة جماعية وكل لاعب بامكانه فردياً ان يصل إلى اعلى المستويات، لكني اعتقد كمنتخب أننا لم نصل إلى هذه المرحلة بعد".

أما قائد الفريق إدين هازارد فقال: "حصلنا على بعض الفرص لكن مع لاعبين من هذه النوعية تعيّن علينا تقديم ما هو أفضل. لعبنا أفضل من مباراة كندا لكننا خسرنا. هذه هي كرة القدم. تهانينا للمغرب".

ص.ش/ع.خ (د ب أ، أ ف ب)