مونديال قطر.. المغرب في دور الـ 16 بكأس العالم لأول مرة منذ 36 عاما

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عزز المنتخب المغربي طموح جماهيره في المباراة التي انتهت بتعادل سلبي بطعم الانتصار مع نظيره الكرواتي اليوم الأربعاء ضمن الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر.
بألوان تمثل كل المنتخبات الـ32 المشاركة في كأس العالم. تشهد نسخة مونديال قطر لكرة القدم إقبال كبير للمشجعين الأجانب على الغترة والعقال القطريين. فما الذي يجذب المشجعين لهذا اللباس التقليدي؟
صدامات بين الشرطة وجماهير في بروكسل بعد فوز منتخب المغرب على نظيره البلجيكي. المشجعون استخدموا مفرقعات وألقوا مقذوفات، وأضرم البعض حريقا في الطريق العام، بحسب شرطة بروكسل. وفي هولندا تم تفريق مشجعين للمنتخب المغربي.
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