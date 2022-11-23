مونديال قطر.. المغرب في دور الـ 16 بكأس العالم لأول مرة منذ 36 عاما

أعمال شغب في بروكسل بعد هزيمة منتخب بلجيكا أمام نظيره المغربي

صدامات بين الشرطة وجماهير في بروكسل بعد فوز منتخب المغرب على نظيره البلجيكي. المشجعون استخدموا مفرقعات وألقوا مقذوفات، وأضرم البعض حريقا في الطريق العام، بحسب شرطة بروكسل. وفي هولندا تم تفريق مشجعين للمنتخب المغربي.