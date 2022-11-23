 مونديال قطر.. المغرب في دور الـ 16 بكأس العالم لأول مرة منذ 36 عاما | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 01.12.2022

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رياضة

مونديال قطر.. المغرب في دور الـ 16 بكأس العالم لأول مرة منذ 36 عاما

FIFA Fußball WM 2022 in Katar | Weibliche Fußballfans aus Marokko

 

 

                                                    - المزيد من التفاصيل بعد قليل -

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