مونديال قطر: السعودية تخسر أمام بولندا وليفاندوفسكي يحرز هدفه الأول

قدمت السعودية أداء جيداً وأهدرت ركلة جزاء لكنها خسرت 2 - صفر أمام بولندا باستاد المدينة التعليمية في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة بكأس العالم لكرة القدم اليوم السبت (26 نوفمبر/تشرين الثاني 2022)، حيث أحرز روبرت ليفاندوفسكي هدفه الأول على الإطلاق في النهائيات.
وفرض المنتخب السعودي تفوقه بشكل كبير من حيث الاستحواذ والضغط الهجومي طوال الشوط الأول، وكاد أن يتعادل من ضربة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول لكن الحارس البولندي تصدى للكرة.
ومرر ماتي كاش إلى روبرت ليفاندوفسكي لكن الحارس محمد العويس أنقذ الموقف لترتد إلى مهاجم برشلونة الذي مررها إلى جيلينسكي ليسدد في سقف المرمى، محرزا هدف بولندا الأول في الدقيقة 39.
وبعد تقدم بولندا بخمس دقائق وصلت الكرة إلى صالح الشهري داخل منطقة الجزاء وتعرض لتدخل من بيليك لكن الحكم أشار بمواصلة اللعب. وتدخل حكم الفيديو المساعد ليطلب من الحكم مراجعة قراره ليحتسب ركلة جزاء لكن شتينسني أنقذ تسديدة سالم الدوسري.
سالم الدوسري، قائد المنتخب السعودي، يهدر ركلة الجزاء التي منحت للفريق في الشوط الأول.
الشوط الثاني.. بولندا تعزز وضعها
وفي الشوط الثاني، استغل ليفاندوفسكي خطأ من عبد الإله المالكي في إيقاف تمريرة ضعيفة، وسدد كرة أرضية في شباك العويس في الدقيقة 82 من المباراة التي أقيمت وسط حضور أكثر من 44 ألف مشجع، ليصبح رصيد بلاده أربع نقاط من أول جولتين.
ودفع هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي بتشكيلة أساسية ضمت الحارس محمد العويس وسعود عبدالحميد وعبدالإله علي العمري وعلي هادي آل بليهي ومحمد البريك وعبدالإله المالكي وفراس البريكان وسامي خليل النجعي ومحمد إبراهيم كنو وسالم الدوسري وصالح الشهري.
بينما دفع سيسلاو ماشنيويز المدير الفني للمنتخب البولندي بتشكيلة أساسية ضمت الحارس فويتشيك تشيزني وبارتوز بيريزينسكي وكميل جليك وجاكوب كيويور وماتي كاش وكريستيان بيليك وجريجورز كريشوياك وبيرزيميسلاف فرانكوفسكي وبيوتر زيلينسكي واركاديوز ميليك وروبرت ليفاندوفسكي.
ليفاندوفسكي يحتفل بهدفه الأول في كأس العالم أمام السعودية
ولدى السعودية ثلاث نقاط من الفوز 2-1 على الأرجنتين في مفاجأة مدوية بالجولة الافتتاحية. وتلعب المكسيك مع الأرجنتين اليوم. ورفع المنتخب البولندي رصيده بذلك إلى أربع نقاط متصدرا المجموعة الثالثة ويليه المنتخب السعودي
وتشهد المجموعة نفسها اليوم لقاء المنتخب المكسيكي، صاحب المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، مع نظيره الأرجنتيني.
ع.ح./ص.ش. (رويترز/د ب ا)
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ليونيل ميسي (35 عاما)
لمح الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي عن احتامل اعتزاله اللعب دوليا بعد مونديال قطر 2022. نجم باريس سان جيرمان، قال في تصريحات تناقلتها وسائل إعلام مختلفة إنه بعد المونديال "سيعيد النظر في عدة أمور"، وهو ما فهم منه أن ميسي سيعتزل بعد البطولة، التي تنقص خزائنه المرصعة بالكثير من الألقاب الفردية والجماعية.
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كريستيانو رونالدو (37 عاما)
لم يكشف النجم البرتغالي موعد اعتزاله اللعب دوليا، إلا أن مونديال قطر سيكون الأخير في مسيرة رونالدو بنسبة كبيرة. ويصعب على لاعب مانشستر يونايتد مواصلة اللعب على أعلى مستوى بسبب التقدم في السن، وتراجع مستواه بشكل ملحوظ. ويرغب الهداف البرتغالي الفوز بهذه البطولة، التي لم تفز بها البرتغال من قبل.
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نيمار (30 عاما)
يرى النجم البرازيلي نيمار أن مونديال قطر قد يكون الأخير له مع "السيليساو". وقال نجم باريس سان جيرمان في تصريحات لقناة "غلوبو" البرازيلية "سأخوض كأس العالم القادمة وكأنها الأخيرة لي...بصراحة لا أضمن مشاركتي في كأس عالم أخرى". الموهوب البرازيلي عانى من إصابات كثيرة خلال مسيرته الكروية، ويأمل أن يكون مونديال قطر فرصة لتخليد اسمه في تاريخ كرة القدم.
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مانويل نوير (36 عاما)
بنسبة كبيرة، يستعد الحارس الألماني مانويل نوير لخوض آخر مونديال له برفقة المنتخب الألماني لأنه سيكون بعمر الـ 40 في المونديال المقبل. حارس عرين ألمانيا كان له دور بارز في الفوز بمونديال البرازيل 2014، ويرغب في تكرار نفس الإنجاز فوق الأراضي القطرية.
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تبدو حظوظ روبرت ليفاندوفسكي لخوض مونديال آخر أمر صعبا نوعا ما. ويرى مراقبون أن ماكينة الأهداف البولندية سيلعب آخر مونديال له قبل أن يعتزل اللعب الدولي رسميا، ويركز على مواصلة تحطيمه الأرقام القياسية مع الأندية سواء مع برشلونة حاليا، وربما مع فرق أخرى في المستقبل.
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تعد مشاركة تياغو سيلفا مع المنتخب البرازيلي المشاركة في مونديال قطر بالأمر المذهل. صخرة دفاع تشيلسي حافظ على مستواه الكبير رغم عامل السن، بيد أن هذا النسخة ستكون من دون تأكيد الأخيرة في مسيرته مع البرازيل لأنه سيبلغ الـ 42 في مونديال 2026، ما يعني أن مشاركته في تلك النسخة صعبة إن لم تكن مستحيلة.
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الكاتب: مهدوي رضوان