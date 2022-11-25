مونديال قطر: السعودية تخسر أمام بولندا وليفاندوفسكي يحرز هدفه الأول

قدمت السعودية أداء جيداً وأهدرت ركلة جزاء لكنها خسرت 2 - صفر أمام بولندا باستاد المدينة التعليمية في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة بكأس العالم لكرة القدم اليوم السبت (26 نوفمبر/تشرين الثاني 2022)، حيث أحرز روبرت ليفاندوفسكي هدفه الأول على الإطلاق في النهائيات.

وفرض المنتخب السعودي تفوقه بشكل كبير من حيث الاستحواذ والضغط الهجومي طوال الشوط الأول، وكاد أن يتعادل من ضربة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول لكن الحارس البولندي تصدى للكرة.

ومرر ماتي كاش إلى روبرت ليفاندوفسكي لكن الحارس محمد العويس أنقذ الموقف لترتد إلى مهاجم برشلونة الذي مررها إلى جيلينسكي ليسدد في سقف المرمى، محرزا هدف بولندا الأول في الدقيقة 39.

وبعد تقدم بولندا بخمس دقائق وصلت الكرة إلى صالح الشهري داخل منطقة الجزاء وتعرض لتدخل من بيليك لكن الحكم أشار بمواصلة اللعب. وتدخل حكم الفيديو المساعد ليطلب من الحكم مراجعة قراره ليحتسب ركلة جزاء لكن شتينسني أنقذ تسديدة سالم الدوسري.

سالم الدوسري، قائد المنتخب السعودي، يهدر ركلة الجزاء التي منحت للفريق في الشوط الأول.

الشوط الثاني.. بولندا تعزز وضعها

وفي الشوط الثاني، استغل ليفاندوفسكي خطأ من عبد الإله المالكي في إيقاف تمريرة ضعيفة، وسدد كرة أرضية في شباك العويس في الدقيقة 82 من المباراة التي أقيمت وسط حضور أكثر من 44 ألف مشجع، ليصبح رصيد بلاده أربع نقاط من أول جولتين.

ودفع هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي بتشكيلة أساسية ضمت الحارس محمد العويس وسعود عبدالحميد وعبدالإله علي العمري وعلي هادي آل بليهي ومحمد البريك وعبدالإله المالكي وفراس البريكان وسامي خليل النجعي ومحمد إبراهيم كنو وسالم الدوسري وصالح الشهري.

بينما دفع سيسلاو ماشنيويز المدير الفني للمنتخب البولندي بتشكيلة أساسية ضمت الحارس فويتشيك تشيزني وبارتوز بيريزينسكي وكميل جليك وجاكوب كيويور وماتي كاش وكريستيان بيليك وجريجورز كريشوياك وبيرزيميسلاف فرانكوفسكي وبيوتر زيلينسكي واركاديوز ميليك وروبرت ليفاندوفسكي.

ليفاندوفسكي يحتفل بهدفه الأول في كأس العالم أمام السعودية

ولدى السعودية ثلاث نقاط من الفوز 2-1 على الأرجنتين في مفاجأة مدوية بالجولة الافتتاحية. وتلعب المكسيك مع الأرجنتين اليوم. ورفع المنتخب البولندي رصيده بذلك إلى أربع نقاط متصدرا المجموعة الثالثة ويليه المنتخب السعودي

وتشهد المجموعة نفسها اليوم لقاء المنتخب المكسيكي، صاحب المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، مع نظيره الأرجنتيني.

ع.ح./ص.ش. (رويترز/د ب ا)