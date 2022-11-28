مونديال قطر.. البرتغال تهزم أوروغواي بثنائية وتتأهل لدور الستة عشر

فازت البرتغال 2-صفر على أوروغواي 2-صفر اليوم الاثنين (28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022) بثنائية من لاعب الوسط برونو فرنانديز لتصبح ثالث فريق بعد فرنسا والبرازيل يتأهل إلى دور الستة عشر في كأس العالم لكرة القدم ( مونديال قطر 2022 ).

وسيطر الفريق البرتغالي على المباراة قبل أن تدخل تمريرة عرضية من فرنانديز في الدقيقة 54 مرمى سيرجيو روشيت حارس أوروغواي الذي انطلق إلى نقطة الجزاء حيث ارتقى كريستيانو رونالدو لتسديد الكرة برأسه واحتفل بالهدف في البداية. وسجل فرنانديز الهدف الثاني في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد احتساب ركلة جزاء بسبب لمسة يد عقب مراجعة تقنية الفيديو.

وستندم أوروغواي، التي أطاحت بالبرتغال من كأس العالم 2018، على سلسلة من الفرص قبل الاستراحة، حيث مر لاعب الوسط رودريغو بنتانكور من ثلاثة لاعبين ليطلق تسديدة رائعة أنقذها الحارس البرتغالي، بينما أطلق مكسيمليانو غوميز تسديدة في القائم وسدد لويس سواريز في الشباك من الخارج.

ورفع الفوز الثاني للبرتغال رصيدها إلى ست نقاط في صدارة المجموعة الثامنة لتتأهل إلى دور الستة عشر. ويتعين على أوروغواي، التي تحتل المركز الثالث بنقطة واحدة، الفوز على غانا في مباراتها الأخيرة بالمجموعة للحصول على فرصة للتأهل للدور التالي.

مشجع يحمل علم قوس قزح يقتحم الملعب

وخلال المباراة اقتحم مشجّع يحمل علماً بألوان قوس قزح الذي يرمز للمثليين، أرضية ملعب استاد لوسيل. ودخل الرجل مرتدياً أيضاً قميصاً أزرق اللون عليه شعار "أنقذوا أوكرانيا" من الأمام و"الاحترام للمرأة الإيرانية" من الخلف، أرض الملعب لمدة ثلاثين ثانية في الدقيقة الحادية والخمسين من المباراة. وبعدما جال في الملعب ذهاباً وإياباً، أخرجه رجال الأمن، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الفرنسية.

ع.ج./ع.ج.م (رويترز، أ ف ب، د ب أ)