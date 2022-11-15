مونديال قطر - الأرجنتين تفوز على هولندا وتصعد إلى نصف النهائي

بسيناريو جنوني، أبقت الارجنتين وقائدها ليونيل ميسي على حلم التتويج الأول منذ 1986 وبلغت نصف نهائي مونديال قطر 2022 في كرة القدم ، بفوزها بركلات الترجيح 4-3 على هولندا بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي 2-2 مساء الجمعة (التاسع من ديسمبر/ كانون الأول 2022) في ربع النهائي على استاد لوسيل.



وافتتح ناهويل مولينا التسجيل للأرجنتين بتمريرة حاسمة سحرية من ميسي(35)، وأضاف الأخير الثاني من ركلة جزاء (73). إلا أن البديل فاوت فيخهورست قلّص الفارق في الدقيقة 83 قبل أن يسجل هدف التعادل في الدقيقة الحادية عشرة من الوقت بدل الضائع (90+11)، ويلجأ الفريقان إلى شوطين إضافيين ومن ثم ركلات ترجيح.

وتألق الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز بصده كرتين، هما ركلة فيرجيل فان دايك ثم ركلة ستيفن برغهاوس. فيما سجل للمنتخب الهولندي كل من تيون كووبميينيرز وفوتر فيخهورست ولوك دي يونغ. وسجل للمنتخب الأرجنتيني كل من ليونيل ميسي ولياندرو باريديس وغونزالو مونتييل ولاوتارو مارتينيز، وأهدر إنزو فرنانديز.

الحارس الأرجنتيني مارتينيز يتصدى لركلة الهولندي فان دايك، فاتحا الطريق لبلاده للوصول إلى نصف نهائي مونديال قطر.

الحكم يشهر 18 بطاقة صفراء

كانت المباراة عصبية لدرجة أن الحكم استخدم صافرته 21 مرة متتالية في مشهد مثير للانتباه عندما حدث صدام بين لاعبي هولندا والأرجنتين، وشهدت المباراة أكبر عدد من البطاقات في المونديال حتى الآن، حيث أشهر الحكم الإسباني الإسباني أنتونيو ماتيو البطاقة الصفراء في وجهة عشرة من الأرجنتين بينهم ميسي والمدرب سامويل والمدرب سكالوني. كما أشهر البطاقة الصفراء في وجه ثمانية لاعبين من هولندا بينهم لاعبان كانا على دكة البدلاء.

وتلتقي الأرجنتين في نصف النهائي مع كرواتيا الثلاثاء على المعلب ذاته بعد أن أقصت البرازيل بركلات الترجيح 4-2 بعد تعادلهما 1-1.

ص.ش/ع.ج.م (أ ف ب، روتيرز)