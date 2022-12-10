مونديال قطر ...احتفالات بعد المغرب إلى نصف النهائي

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سجل المغرب أمس فوزا تاريخيا غير مسبوق لمنتخب عربي وأفريقي حيث مر إلى نصف نهائي البطولة على حساب البرتغال. فوز يحسب للاعبي المدرب وليد الركراكي، ولكنه أدخل الفرحة إلى قلوب جميع العرب والأفارقة.
بصعود المنتخب المغربي لكرة القدم إلى الدور نصف النهائي لكأس العالم يكون بذلك قد أنهى اللعنة التي طاردت المنتخبات الإفريقية في عبور دور الثمانية ببطولة كأس العالم، ما جعل سقف الأحلام لدى دول القارة يرتفع للغاية.
تواصل مواقع التواصل الاجتماعي احتفالها عبر تعليقات وتغريدات تشيد بأداء المنتخب المغربي لكرة القدم الذي أصبح أول فريق عربي وإفريقي يصل إلى الدور قبل النهائي لكأس العالم لكرة القدم.. ردود فعل يتصدرها مشاهير ونجوم.
تتجه أنظار مشجعي الكرة في العالم العربي إلى مباراة المغرب أمام البرتغال، فيما يأمل الجميع في تحقيق أسود الأطلس لإنجاز تاريخي جديد. في المباراة الأخرى تواجه الديوك الفرنسية منتخباً إنجليزياً يحلم بتكرار إنجاز عام 1966.
في عواصم ومدن عدة في أوروبا احتفل عشرات آلاف المغاربة بصعود "أسود الأطلس" إلى نصف نهائي المونديال. وفي حين كان أغلبهم سلميين، وقعت صدامات بين أفراد والشرطة وجرى اعتقال العشرات، وفي ميلانو تعرض شخص من شمال أفريقيا للطعن.
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