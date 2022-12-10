مونديال قطر ...احتفالات بعد المغرب إلى نصف النهائي

أعمال عنف واعتقالات في أوروبا خلال الاحتفال بفوز المغرب على البرتغال

في عواصم ومدن عدة في أوروبا احتفل عشرات آلاف المغاربة بصعود "أسود الأطلس" إلى نصف نهائي المونديال. وفي حين كان أغلبهم سلميين، وقعت صدامات بين أفراد والشرطة وجرى اعتقال العشرات، وفي ميلانو تعرض شخص من شمال أفريقيا للطعن.