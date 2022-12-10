 مونديال قطر ...احتفالات بعد المغرب إلى نصف النهائي | DW الأخبار | DW | 11.12.2022

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DW الأخبار

مونديال قطر ...احتفالات بعد المغرب إلى نصف النهائي

سجل المغرب أمس فوزا تاريخيا غير مسبوق لمنتخب عربي وأفريقي حيث مر إلى نصف نهائي البطولة على حساب البرتغال. فوز يحسب للاعبي المدرب وليد الركراكي، ولكنه أدخل الفرحة إلى قلوب جميع العرب والأفارقة.

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