 مونديال قطر: إنجلترا في مواجهة طموحات السنغال وفرنسا أمام بولندا | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 04.12.2022

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رياضة

مونديال قطر: إنجلترا في مواجهة طموحات السنغال وفرنسا أمام بولندا

بعد انطلاق ثمن نهائي مونديال قطر، تدخل فرنسا في مواجهة مع بولندا فيما تلعب إنجلترا أمام السنغال. نظريا هناك فرص قوية لفرنسا وانجلترا، ولكن ما هي العناصر التي قد تنتهي بمفاجأة غير متوقعة؟

صورة بعد مباراة انجلترا وإيران من استاد خليفة الدولي في قطر بتاريخ 21 نوفمبر 2022

تركت إنجلترا أول انطباع مؤثر في مونديال قطر 2022 عندما سحقت إيران 6-2 افتتاحاً، قبل أن تفرملها الولايات المتحدة بتعادل سلبي

تبدو فرنسا حاملة اللقب مرشحة قوية لتخطي بولندا الأحد ( 4 كانون أول/ديسمبر 2022) في ثمن نهائي مونديال قطر 2022 في كرة القدم، رغم الإصابات اللاحقة بصفوفها عشية انطلاق النهائيات، فيما تنوي انجلترا التواقة للقب ثان بعد 1966 مواصلة زحفها بمواجهة حذرة مع السنغال الطموحة.

بعد افتتاح ثمن النهائي السبت بفوزين متوقعين للأرجنتين ونجمها ليونيل ميسي على أستراليا 2-1 وهولندا على الولايات المتحدة 3-1، تنطلق مواجهتا الأحد بمباراة فرنسا وبولندا على استاد الثمامة في الدوحة. على الورق، تبدو فرنسا وانجلترا مرشحتين لتخطي بولندا والسنغال، ما يعني إمكانية حدوث موقعة مدوية بينهما في ربع النهائي، مثل الأولى التي ستجمع الأرجنتين بهولندا.

بقيادة مهاجمها كيليان مبابي، أحد أفضل اللاعبين في العالم راهناً، إذا لم يكن أفضلهم، قدّمت فرنسا مشواراً جيداً في الدور الأول بفوزين على أستراليا 4-1 والدنمارك 2-1، قبل أن يريح مدربها ديدييه ديشان تسعة لاعبين ويخسر أمام تونس 0-1 بعد أن كان قد ضمن تأهله.

مفاجأة بقدم ليفاندوفسكي؟

واستهل بطل 1998 و2018، الذي قد يصبح أول بلد يحتفظ باللقب بعد البرازيل في 1958 و1962، البطولة على وقع سلسلة إصابات محبطة، أبرزها لحامل الكرة الذهبية المهاجم كريم بنزيمة ولاعبي الوسط نغولو كانتي وبول بوغبا، ثم بعد انطلاق المنافسات للمدافع لوكا هرنانديز. ولا شكّ ان الخطورة الأبرز التي قد يواجهها مرمى الحارس هوغو لوريس، الذي سيعادل رقم ليليان تورام ويخوض مباراته الدولية الـ142 مع فرنسا، تتمثل بالهداف المخضرم روبرت ليفاندوفسكي، الذي يكون فتاكاً عادة على صعيد الأندية لكن مع منتخب بلاده بقي صامتاً في مشاركتين في المونديال، باستثناء هدف يتيم سجله في نهاية مواجهة السعودية في الدور الأول.

وحذّر المهاجم الفرنسي كينغسلي كومان من زميله السابق في بايرن ميونيخ الألماني ليفاندوفسكي "ينهي الهجمات بشكل لا يُصدّق. لقد لعبت معه لفترة طويلة، حتى في التدريبات، لديه هذه الجدية التي تجعله على هذا المستوى لسنوات".

مواجهة حذرة 

وعلى استاد البيت في مدينة الخور الذي يتسع لأكثر من ستين ألف متفرّج، تخوض إنجلترا، بطلة 1966، امتحاناً حذراً مع السنغال بطلة إفريقيا المتأهلة دون هدافها وملهمها ساديو مانيه المصاب عشية البطولة.

تركت إنجلترا أول انطباع مؤثر في نسخة قطر 2022 عندما سحقت إيران 6-2 افتتاحاً، قبل أن تفرملها الولايات المتحدة بتعادل سلبي، لكن ماركوس راشفورد وفيل فودن حملاها أمام ويلز (3-0) لتتأهل عن جدارة. تابع "الأسود الثلاثة"، الباحثون عن أول لقب كبير منذ 56 سنة، مسارهم التصاعدي، فبعد سنوات من الابتعاد عن المباريات المتقدمة الحاسمة، بلغ رجال المدرب غاريث ساوثغيت نصف نهائي مونديال 2018 ثم خسروا نهائي كأس أوروبا الصيف الماضي أمام إيطاليا بركلات الترجيح. عبّر لاعب الوسط ديلان رايس عن الثقة المرتفعة في تشكيلة تعوّل دوماً على هاري كاين هداف النسخة الماضية والصائم عن التسجيل في قطر "نحن لسنا هنا من أجل الوصول الى ثمن النهائي وحسب، نريد الذهاب حتى النهاية".

رغم البداية الإنجليزية الواثقة على غرار مدربها ساوثغيت، إلا ان الخصم الذي يأمل في تعافي مدربه المريض أليو سيسيه، يبدو قادراً على تحقيق ثاني مفاجآت البطولة بعد خروج ألمانيا من دور المجموعات.

ا.ف/ ح.ز   (أ.ف.ب)

  • Fußball Nationalspieler | Lionel Messi Argentinien

    على رأسهم ميسي ورونالدو.. المونديال الأخير لهؤلاء النجوم

    ليونيل ميسي (35 عاما)

    لمح الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي عن احتامل اعتزاله اللعب دوليا بعد مونديال قطر 2022. نجم باريس سان جيرمان، قال في تصريحات تناقلتها وسائل إعلام مختلفة إنه بعد المونديال "سيعيد النظر في عدة أمور"، وهو ما فهم منه أن ميسي سيعتزل بعد البطولة، التي تنقص خزائنه المرصعة بالكثير من الألقاب الفردية والجماعية.

  • Fußball Nationalspieler | Cristiano Ronaldo Portugal

    على رأسهم ميسي ورونالدو.. المونديال الأخير لهؤلاء النجوم

    كريستيانو رونالدو (37 عاما)

    لم يكشف النجم البرتغالي موعد اعتزاله اللعب دوليا، إلا أن مونديال قطر سيكون الأخير في مسيرة رونالدو بنسبة كبيرة. ويصعب على لاعب مانشستر يونايتد مواصلة اللعب على أعلى مستوى بسبب التقدم في السن، وتراجع مستواه بشكل ملحوظ. ويرغب الهداف البرتغالي الفوز بهذه البطولة، التي لم تفز بها البرتغال من قبل.

  • Fußball Nationalspieler | Neymar Brasilien

    على رأسهم ميسي ورونالدو.. المونديال الأخير لهؤلاء النجوم

    نيمار (30 عاما)

    يرى النجم البرازيلي نيمار أن مونديال قطر قد يكون الأخير له مع "السيليساو". وقال نجم باريس سان جيرمان في تصريحات لقناة "غلوبو" البرازيلية "سأخوض كأس العالم القادمة وكأنها الأخيرة لي...بصراحة لا أضمن مشاركتي في كأس عالم أخرى". الموهوب البرازيلي عانى من إصابات كثيرة خلال مسيرته الكروية، ويأمل أن يكون مونديال قطر فرصة لتخليد اسمه في تاريخ كرة القدم.

  • Fußball Nationalspieler | Neuer Deutschland

    على رأسهم ميسي ورونالدو.. المونديال الأخير لهؤلاء النجوم

    مانويل نوير (36 عاما)

    بنسبة كبيرة، يستعد الحارس الألماني مانويل نوير لخوض آخر مونديال له برفقة المنتخب الألماني لأنه سيكون بعمر الـ 40 في المونديال المقبل. حارس عرين ألمانيا كان له دور بارز في الفوز بمونديال البرازيل 2014، ويرغب في تكرار نفس الإنجاز فوق الأراضي القطرية.

  • Fußball Nationalspieler | Uruguay Luis Suarez

    على رأسهم ميسي ورونالدو.. المونديال الأخير لهؤلاء النجوم

    لويس سواريز (35 عاما)

    القناص الأوروغوياني لويس سواريز سيلعب بنسبة كبيرة جدا المونديال الأخير له مع الأورغواي. هداف برشلونة السابق فقد الكثير من بريقه بسبب التقدم في السن، لكنه مازال قادرا على إزعاج دفاعات الخصوم، وقلب نتيجة المباريات من نصف فرصة فقط.

  • Fußball Nationalspieler | Robert Lewandowski Polen

    على رأسهم ميسي ورونالدو.. المونديال الأخير لهؤلاء النجوم

    روبرت ليفاندوفسكي (34 عاما)

    تبدو حظوظ روبرت ليفاندوفسكي لخوض مونديال آخر أمر صعبا نوعا ما. ويرى مراقبون أن ماكينة الأهداف البولندية سيلعب آخر مونديال له قبل أن يعتزل اللعب الدولي رسميا، ويركز على مواصلة تحطيمه الأرقام القياسية مع الأندية سواء مع برشلونة حاليا، وربما مع فرق أخرى في المستقبل.

  • Fußball Nationalspieler | Thiago Silva Brasilien

    على رأسهم ميسي ورونالدو.. المونديال الأخير لهؤلاء النجوم

    تياغو سيلفا (38 عاما)

    تعد مشاركة تياغو سيلفا مع المنتخب البرازيلي المشاركة في مونديال قطر بالأمر المذهل. صخرة دفاع تشيلسي حافظ على مستواه الكبير رغم عامل السن، بيد أن هذا النسخة ستكون من دون تأكيد الأخيرة في مسيرته مع البرازيل لأنه سيبلغ الـ 42 في مونديال 2026، ما يعني أن مشاركته في تلك النسخة صعبة إن لم تكن مستحيلة.

  • Fußball Nationalspieler | Luka Modric Kroatien

    على رأسهم ميسي ورونالدو.. المونديال الأخير لهؤلاء النجوم

    لوكا مودريتش (37 عاما)

    يعد مونديال قطر 2022 الأخير بالنسبة للساحر الكرواتي لوكا مودريتش. نجم ريال مدريد يأمل في مواصلة اللعب مع كرواتيا حتى بطولة الأمم الأوروبية القادمة في 2024، غير أن فرص مشاركته في كأس العالم 2026 شبه منعدمة نظرا لعامل السن.

  • Fußball Nationalspieler | Sergio Busquets Spanien

    على رأسهم ميسي ورونالدو.. المونديال الأخير لهؤلاء النجوم

    سيرجيو بوسكيس (34 عاما)

    شكل حضور سيرجيو بوسكيس في قائمة المنتخب الإسباني المشاركة في مونديال قطر مفاجأة كبيرة. وتراجع مستوى متوسط ميدان برشلونة بشكل كبير للغاية، وخفت توهجه بشكل لافت. ويبدو مونديال 2022 الأخير في مسيرة بوسكيس مع منتخب إسبانيا، الذي يأمل في الصعود إلى منصة التتويج مرة أخرى. إعداد: ر.م

    الكاتب: مهدوي رضوان


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