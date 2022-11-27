مونديال قطر.. ألمانيا تحافظ على حظوظها بعد التعادل مع إسبانيا

انتهت ما صُنّفت الموقعة الأقوى على الإطلاق في دور المجموعات لمونديال قطر بالتعادل بين ألمانيا وإسبانيا بهدف لهدف، في ساعة متأخرة من مساء الأحد (27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022)، وذلك في نهاية الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة، فتجنبت ألمانيا بطلة العالم أربع مرات احراجاً مبكراً .

وحصد المنتخب الألماني أول نقطة له في البطولة ، عقب خسارته في الجولة الأولى، ليحتل المركز الرابع والأخير بفارق نقطتين خلف كل من اليابان صاحبة المركز الثاني وكوستاريكا صاحبة المركز الثالث، فيما يتصدر المنتخب الإسباني ترتيب المجموعة برصيد أربع نقاط.

وتقدم المنتخب الإسباني عن طريق ألفارو موراتا في الدقيقة 62، فيما سجل نيكلاس فولكروغ هدف التعادل للمنتخب الألماني في الدقيقة 83.

نيكلاس فولكروغ نزل بديلا مع نهايات الشوط الثاني

ودخل العملاقان استاد البيت في الخور في ظروف متناقضة، فإسبانيا حققت انتصاراً كاسحاً تاريخياً على كوستاريكا 7-صفر ، فيما سقطت ألمانيا أمام اليابان 1-2 ما جعلها مهددة بالخروج من الدور الأول للمرة الثانية توالياً.

لكن الفوز الذي حققته كوستاريكا على اليابان صفر-1، جعل من مواجهة استاد البيت غير حاسمة لألمانيا، لأن آمالها تبقى معلقة حتى الجولة الأخيرة حين تلتقي المنتخب الكوستاريكي حتى لو كانت خسرت الأحد، وهذا ما لم يحصل.

ع.خ/ (أ ف ب، د ب ا)