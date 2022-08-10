مونديال قطرـ هكذا سيتم التعامل مع المشجعين المخمورين و"مجتمع الميم"

نقلت رويترز في أيلول/سبتمبر عن مصدر مطلع على خطط كأس العالم أن قطر ستسمح للمشجعين بشراء البيرة قبل ثلاث ساعات من انطلاق المباريات وبعد ساعة من صفارة النهاية ولكن ليس خلال المباريات.
وقال ناصر الخاطر الرئيس التنفيذي لمونديال قطر 2022 لشبكة سكاي نيوز في مقابلة نشرت أمس الخميس (14 أكتوبر/تشرين الأول 2022) إن أي شخص يفرط في الشرب سيحظى برعاية. وأوضح "أعلم أن هناك خططا ( لتوفير مناطق مخصصة للمخمورين) حتى يستعيدوا نشاطهم إذا... أفرطوا في الشراب"، مضيفا أن الهدف هو التأكد من سلامتهم وأنهم لن يلحقوا الضرر بالآخرين أو بأنفسهم. ووصف الفكرة بأنها "جيدة".
كما كرر الخاطر رسالة الطمأنة بأن مجتمع الميم مرحب بهم. وعندما سئل عن رسالته إلى جمهور هذا المجتمع، أجاب "الجميع مرحب بهم هنا وسيشعر الجميع بالأمان عندما يأتون إلى قطر".
وردا على سؤال عما إذا كان ذلك يشمل المشجعين المثليين الذين يمسكون بأيدي بعضهم البعض في الأماكن العامة، قال "نعم"، وأجاب "نعم" أيضا عندما سُئل عما إذا كانت هذه رسالة طمأنة. وسبق أن أكد منظمو البطولة أن الجميع محل ترحيب بغض النظر عن الميول الجنسية أو الخلفيات، ولكنهم حذروا المشجعين من التعبير عن المشاعر في الأماكن العامة.
وحظرت قطر وعدة دول في المنطقة عرض فيلم الرسوم المتحركة ديزني (لايت يير) الذي يدور حول علاقة مثلية في دور السينما هذا العام.
خ.س/ع.ج.م (رويترز)
-
نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ
أصبح منتخب فرنسا أول فريق يسجل أربعة أهداف خلال المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم منذ 48 عاما.
-
نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ
احتضن ملعب لوجنيكي في موسكو نهائي مونديال روسيا 2018 بين فرنسا وكرواتيا
-
نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ
تشكيلة المنتخب الفرنسي: هوغو لوريس- بنجامان بافار، رافايل فاران، صامويل أومتيتي، لوكاس هرنانديز- نغولو كانتي، بول بوغبا- بليز ماتويدي، أنطوان غريزمان، كيليان مبابي- أوليفييه جيرو (المدرب: ديدييه ديشان)
-
نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ
تشكيلة منتخب كرواتيا: دانيال سوباشيتش- شيمي فرساليكو، ديان لوفرن، دوماغوي فيدا، ايفان سترينيتش- ايفان راكيتيتش، لوكا مودريتش- أنتي ريبيتش، مارسيلو بروزوفيتش، ايفان بيريشيتش- ماريو ماندزوكيتش (المدرب: زلاتكو داليتش).
-
نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ
إيفان بيريسيتش لدى تسجيله الهدف الأول لكرواتيا
-
نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ
الكرواتي إيفان بيريسيتش يحتفل بتسجيل هدفه الأول مع أنتي ريبيتش
-
نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ
احتساب الحكم ركلة الجزاء لصالح فرنسا التي أحرز منها النجم أنطوان جريزمان الهدف الثاني في الدقيقة 38 من عمر المباراة.
-
نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ
بوجبا بعد تسجيله الهدف الثالث لفرنسا
-
نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ
مبابي يضيف الهدف الرابع لفرنسا في مرمى كرواتيا بنهائي كأس العالم
-
نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ
الحكم الأرجنتيني نيستور بيتانا قاد المباراة النهائية بين فرنسا وكرواتيا
-
نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ
توج كيليان مبابي لاعب المنتخب الفرنسي لكرة القدم بلقب أفضل لاعب صاعد في بطولة كاس العالم لكرة القدم 2018 .
-
نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ
توج الكرواتي مودريتش أفضل لاعب في كأس العالم بروسيا
-
نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ
أقيم الحفل الختامي لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2018، بملعب لوجنيكي، قبل انطلاق المباراة النهائية بين منتخبي فرنسا وكرواتيا. وتجمع كل من الممثل الأمريكي ومغني الراب ويل سميث والمغني الأمريكي نيكي جام والمغنية الألبانية إيرا إستريفي لينشدوا الأغنية الرسمية للبطولة "ليف ايت اب".
-
نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ
أدى الممثل والمطرب الأمريكي، ويل سميث، الأغنية الرسمية لكأس العالم لكرة القدم "Live it Up"، أو "عيش اللحظة"، في الحفل الختامي للبطولة في موسكو
-
نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ
الساحر البرازيلي رونالدينيو يظهر في الحفل النهائي وهو يشارك في أداء الأغنية الرسمية الخاصة بمونديال روسيا.
-
نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ
الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون والرئيسة الكرواتية كوليندا غرابار كيتاروفيتش على مدرجات ملعب لوجنيكي
-
نهائي مونديال روسيا 2018 – لقطات سيخلدها التاريخ
قائد المنتخب الألماني السابق فيليب لام يقدم كأس العالم أثناء حفل الختام بملعب لوجنيكي في موسكو، باعتباره قائد فريق بطل العالم السابق