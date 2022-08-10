 مونديال قطرـ هكذا سيتم التعامل مع المشجعين المخمورين و″مجتمع الميم″ | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 14.10.2022

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رياضة

مونديال قطرـ هكذا سيتم التعامل مع المشجعين المخمورين و"مجتمع الميم"

بعد الجدل حول بيع المشروبات الكحولية، كشف الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم "مونديال قطر2022" عن الطريقة التي سيتم التعامل بها مع المشجعين المخمورين، كما أجاب بصراحة عن الأسئلة المتعلقة بالتعامل مع "مجتمع الميم".

سسيكون مونديال قطر الذي يبدأ في 20 تشرين الثاني/نوفمبر ويستمر لمدة شهر الأول من نوعه الذي يقام في بلد مسلم

سسيكون مونديال قطر الذي يبدأ في 20 تشرين الثاني/نوفمبر ويستمر لمدة شهر الأول من نوعه الذي يقام في بلد مسلم

نقلت رويترز في أيلول/سبتمبر عن مصدر مطلع على خطط كأس العالم أن قطر ستسمح للمشجعين بشراء البيرة قبل ثلاث ساعات من انطلاق المباريات وبعد ساعة من صفارة النهاية ولكن ليس خلال المباريات.

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على الرغم من عدم تأهل منتخبها، أعلنت الصين عن هدية رمزية لقطر بمناسبة كأس 2022. الهدية الصينية تحمل أسماء عربية مستوحاة من البيئة العربية الخليجية. والفيفا يعلن انطلاق المرحلة الأخيرة من مبيعات تذاكر المونديال.

بالرغم من عزم قادة منتخبات أوروبية حمل شارة تعبر عن الحب وتدعو لمكافحة التمييز في مباريات كأس العالم لكرة القدم بقطر، بيد أن الجدل احتدم في ألمانيا بسبب ألوان هذه الشارة، لماذا أثارت الشارة كل هذا الجدل؟

وقال ناصر الخاطر الرئيس التنفيذي لمونديال قطر 2022 لشبكة سكاي نيوز في مقابلة نشرت أمس الخميس (14 أكتوبر/تشرين الأول 2022) إن أي شخص يفرط في الشرب سيحظى برعاية. وأوضح "أعلم أن هناك خططا ( لتوفير مناطق مخصصة للمخمورين) حتى يستعيدوا نشاطهم إذا... أفرطوا في الشراب"، مضيفا أن الهدف هو التأكد من سلامتهم وأنهم لن يلحقوا الضرر بالآخرين أو بأنفسهم. ووصف الفكرة بأنها "جيدة".

كما كرر الخاطر رسالة الطمأنة بأن مجتمع الميم مرحب بهم. وعندما سئل عن رسالته إلى جمهور هذا المجتمع، أجاب "الجميع مرحب بهم هنا وسيشعر الجميع بالأمان عندما يأتون إلى قطر".

وردا على سؤال عما إذا كان ذلك يشمل المشجعين المثليين الذين يمسكون بأيدي بعضهم البعض في الأماكن العامة، قال "نعم"، وأجاب "نعم" أيضا عندما سُئل عما إذا كانت هذه رسالة طمأنة. وسبق أن أكد منظمو البطولة أن الجميع محل ترحيب بغض النظر عن الميول الجنسية أو الخلفيات، ولكنهم حذروا المشجعين من التعبير عن المشاعر في الأماكن العامة.

وحظرت قطر وعدة دول في المنطقة عرض فيلم الرسوم المتحركة ديزني (لايت يير) الذي يدور حول علاقة مثلية في دور السينما هذا العام.

خ.س/ع.ج.م (رويترز)

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