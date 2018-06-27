مونديال روسيا.. صحف عالمية تسخر من خروج ألمانيا من الدور الأول

سخرت صحف رياضية عالمية من المنتخب الألماني الذي مني أمس الأربعاء (27 يونيو/ حزيران) بهزيمة مذلة أمام المنتخب الكوري الجنوبي (0-2)، ليخرج من الدور الأول لمونديال روسيا 2018 لأول مرة في تاريخه.

وبطبيعة الحال، لم ترحم الصحف الألمانية مانويل نوير ورفاقه في المنتخب الذي فشل في الدفاع عن لقبه، واعتبرت صحيفة "بيلد" واسعة الانتشار أن رجال المدرب يواخيم لوف "لعبوا كرة الجبناء"، مؤكدة أن المانشافت يستحق الخروج من الدور الأول بعد العروض الباهتة التي قدمها في مبارياته الثلاثة التي خاضها ضمن المجموعة السادسة.

من جهتها، سخرت صحيفة "تليغراف" الهولندية من توديع المنتخب الألماني لبطولة كأس العالم على يد المنتخب الكوري. وكتبت "تليغراف" بنبرة سخرية تقول "ألمانيا، يا خسارة. كل شيء انتهى"، مشيرة إلى أن لعنة "خروج بطل العالم من الدور الأول حلت بالمنتخب الألماني" على غرار المنتخب الإسباني في النسخة السابقة للبطولة وقبله المنتخب الإيطالي في مونديال جنوب إفريقيا.

أما صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فكتبت بشماتة عبارة "مع السلامة" باللغة الألمانية في إشارة لخروج المنتخب الألماني من المنافسة، فيما كتبت صحيفة "تلغراف" تقول "أبطال العالم يخرجون من البطولة بعد هزيمة مدوية".

وبدورها، علقت صحيفة "آرغاور تسايتونغ" السويسرية على هزيمة المنتخب الألماني وخروجه من الدور الأول للمونديال بنبرة لا تخلو من السخرية. وكتبت الصحيفة السويسرية تقول "إهانة تاريخية بدل النجمة الخامسة".

يشار إلى أن المنتخب الألماني، ظهر تحت قيادة مدربه يواخيم لوف بمستوى باهت للغاية خلال هزيمته أمام كوريا الجنوبية (0ـ2) في ختام فعاليات المجموعة السادسة. ولم يٌظهر المانشافت ما يشفع له في البقاء بالبطولة حتى مراحلها الأخيرة وأنهى مشواره في روسيا بتذيل ترتيب المجموعة السادسة.