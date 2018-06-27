مونديال روسيا.. صحف عالمية تسخر من خروج ألمانيا من الدور الأول

سخرت صحف رياضية عالمية من المنتخب الألماني الذي مني أمس الأربعاء (27 يونيو/ حزيران) بهزيمة مذلة أمام المنتخب الكوري الجنوبي (0-2)، ليخرج من الدور الأول لمونديال روسيا 2018 لأول مرة في تاريخه.
وبطبيعة الحال، لم ترحم الصحف الألمانية مانويل نوير ورفاقه في المنتخب الذي فشل في الدفاع عن لقبه، واعتبرت صحيفة "بيلد" واسعة الانتشار أن رجال المدرب يواخيم لوف "لعبوا كرة الجبناء"، مؤكدة أن المانشافت يستحق الخروج من الدور الأول بعد العروض الباهتة التي قدمها في مبارياته الثلاثة التي خاضها ضمن المجموعة السادسة.
من جهتها، سخرت صحيفة "تليغراف" الهولندية من توديع المنتخب الألماني لبطولة كأس العالم على يد المنتخب الكوري. وكتبت "تليغراف" بنبرة سخرية تقول "ألمانيا، يا خسارة. كل شيء انتهى"، مشيرة إلى أن لعنة "خروج بطل العالم من الدور الأول حلت بالمنتخب الألماني" على غرار المنتخب الإسباني في النسخة السابقة للبطولة وقبله المنتخب الإيطالي في مونديال جنوب إفريقيا.
أما صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فكتبت بشماتة عبارة "مع السلامة" باللغة الألمانية في إشارة لخروج المنتخب الألماني من المنافسة، فيما كتبت صحيفة "تلغراف" تقول "أبطال العالم يخرجون من البطولة بعد هزيمة مدوية".
وبدورها، علقت صحيفة "آرغاور تسايتونغ" السويسرية على هزيمة المنتخب الألماني وخروجه من الدور الأول للمونديال بنبرة لا تخلو من السخرية. وكتبت الصحيفة السويسرية تقول "إهانة تاريخية بدل النجمة الخامسة".
يشار إلى أن المنتخب الألماني، ظهر تحت قيادة مدربه يواخيم لوف بمستوى باهت للغاية خلال هزيمته أمام كوريا الجنوبية (0ـ2) في ختام فعاليات المجموعة السادسة. ولم يٌظهر المانشافت ما يشفع له في البقاء بالبطولة حتى مراحلها الأخيرة وأنهى مشواره في روسيا بتذيل ترتيب المجموعة السادسة.
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ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال
خروج من الباب الضيق
أخفق مانويل نوير في الذود عن شباك المنتخب الألماني، واستقبلت شباكه هدفين قضيا على آمال "المانشافت" في المرور إلى الدور الثاني. ويُتوقع أن يكون مونديال روسيا البطولة الأخيرة في مسيرة الحارس الكبير نوير، الذي عاد أخيرا إلى المستطيل الأخضر بعد إصابة طويلة.
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ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال
صدمة كبيرة
عبر مدرب المنتخب الألماني يواخيم لوف عن خيبة أمله الكبيرة، بعدما فشل في التأهل إلى الدور الثاني. إذ عجزت خطط لوف وتكتيكاته عن تجاوز دفاع المنتخب الكوري، الذي قدم مباراة كبيرة، فيما بدأت الأسئلة تُثار حول مصير لوف مع الماكينات الألمانية.
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ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال
خيبة أمل
خيمت أجواء الحسرة والذهول على جماهير "المانشافت"، التي كانت تُمني النفس بفوز منتخبها وحجز تأشيرة المرور إلى دور الثمانية، بيد أن المنتخب الألماني سقط بشكل فاجأ جماهيره.
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ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال
رصاصة الرحمة
قضى المهاجم الكوري الجنوبي سون هيونغ مين تماما على آمال ألمانيا تعديل النتيجة، بعدما أحرز نجم فريق توتنهام اللندني الهدف الثاني في شباك نوير في الوقت بدل الضائع.
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ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال
صرخة يائسة
طالب المدافع المخضرم ماتس هوملز من لاعبي "المانشافت" بذل أقصى ما في وسعهم من أجل الفوز بنقاط المباراة كاملة، ومواصلة رحلة الدفاع عن اللقب، الذي ضاع من بين أيدي المنتخب الألماني.
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ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال
دموع
لم يتمالك توماس مولر نفسه بعد المباراة، وذرف الدموع عقب خروج ألمانيا من الباب الضيق للبطولة. ودخل نجم بايرن ميونيخ في الشوط الثاني من اللقاء غير أنه لم يُقدم الإضافة المطلوبة.
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ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال
تشجيع من نوع خاص
حضر مباراة "المانشافت" و كوريا الجنوبية مستشار ألمانيا السابق غيرهارد شرودر، وزوجته الكورية الجنوبية سو يون كيم، التي ابتسم الحظ لمنتخب بلدها الأصلي.
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ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال
هجوم خارج الخدمة
فشل مهاجم "المانشافت" الشاب تيمو فيرنر في هز الشباك، رغم تحركاته النشطة فوق المستطيل الأخضر طوال المباراة، ورغبته في مساعدة الماكينات الألمانية على مواصلة رحلتها في أكبر عرس كروي يشهده العالم كل أربع سنوات.
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ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال
أوزيل الغائب الحاضر
لم تسعف توجيهات يواخيم لوف لصانع الألعاب مسعود أوزيل في تغيير نتيجة المباراة، إذ قدم نجم الأرسنال أداء باهتا، وعجز عن فك شيفرة دفاع المنتخب الكوري الجنوبي.
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ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال
حسرة كبيرة
فاجأ خروج "المانشافت" من الدور الأول للمونديال المشجعين الألمان، الذين سافر عدد كبير منهم إلى روسيا من أجل تشجيع منتخبهم في رحلته للدفاع عن لقبه العالمي، حيث ارتمست الحيرة والصدمة على وجوههم. إعداد: رضوان مهداوي
الكاتب: مهدوي رضوان