 مونديال روسيا.. بارقة أمل مغربية وسط مشاركة عربية مخيبة | سياسة واقتصاد | DW | 26.06.2018

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سياسة واقتصاد

مونديال روسيا.. بارقة أمل مغربية وسط مشاركة عربية مخيبة

مرة أخرى تخيب آمال المنتخبات العربية في تحقيق إنجاز بنهائيات كأس العالم. فرغم مشاركة أربعة منتخبات بمونديال روسيا، إلا أنها خرجت خالية الوفاض ولم يتأهل أي منها لدور الـ16. لماذا؟! وكيف؟! أسئلة تحير المعلقين والجمهور معا.

Russland WM 2018 l Spanien vs Marokko – Tor 0:1 von Khalid Boutaib (Getty Images/A. Livesey)

المغرب يفتتح باب التسجيل في مباراته مع إسبانيا التي انتهت بالتعادل بهدفين لكل منهما ضمن منافسات الدور الأول من مونديال روسيا.

لأول مرة في تاريخ نهائيات كأس العالم تشارك أربعة منتخبات عربية، وكانت الآمال معلقة على تأهل منتخب واحد على الأقل من هذه المنتخبات إلى دور الـ16 من مونديال روسيا 2018. للأسف، خاب ظن الملايين، وامتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات ساخطة تذكر بالواقع العربي "المرير"، فيما تفاوتت الأحكام على كل منتخب على حدة وفق خصوصية مشواره في روسيا.

في هذا الإطار، يشدد زبير بية الدولي التونسي السابق في حوار مع DW عربية على ضرورة التمييز بين كل تجربة على حدة، حتى وإن كنا نعالج المشاركة ضمن إطارها العربي، لأن لكل منتخب خصوصية.

المنتخب المغربي "الأفضل"

ما يخص الأداء تحديدا، نلحظ إجماعا بين المعلقين بأن المنتخب المغربي كان الأفضل مقارنة بنظرائه المصري والتونسي والسعودي.

وحسب بية، فإن الحظ كان أول من خان "أسود الأطلس"، ليس لأن القرعة أوقعتهم بين كبار الكرة الأوروبية (إسبانيا والبرتغال) فحسب، وإنما ما يتعلق بترتيب المباريات أيضا. إذ لو لم تكن مباراة المغرب الأولى أمام إيران "العصية"، التي خسر فيها بهدف من "نيران صديقة"، قبل مباراتي البرتغال أو إسبانيا، لاستطاع قلب الطاولة على الجميع وانتزاع بطاقة التأهل.

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من هو أفضل لاعب في مونديال روسيا لحد الآن؟

"هدف" اللاعب بوحدوز خطأ في مرمى بلاده يقول بية، أطاح بالحلم المغربي، قبل أن يقضي عليه نجم البرتغال كريستيانو رونالدو بشكل نهائي بهدفه المبكر في الموقعة بين "بحارة البرتغال" و"أسود الأطلس".  ومع ذلك أقنع المغرب خاصة في مباراة إسبانيا التي أنهاها بالتعادل (2-2) بأدائه وإصرار لاعبيه على الخروج من البطولة مرفوعي الرأس.

المنتخب السعودي والفوز على "الفراعنة"

ب

مختارات

أنهى المنتخب المغربي مشواره في مونديال روسيا بمباراة قوية إذ كان قاب قوسين أو أدنى من الفوز على إسبانيا، التي أدركت التعادل في الوقت القاتل. وبهذا التعادل تصدرت إسبانيا مجموعتها وتأهلت رفقة البرتغال للدور الثاني. (25.06.2018)

حكم أن المنتخب السعودي فاز على مصر في آخر جولة في دور المجموعات (2-1)، فلا بد أن يحتل المرتبة الثانية خلف المغرب رغم أن إمكانياته الفردية تضعه بلا شك خلف المنتخب المصري. فقد كانت انطلاقة "الأخضر" كارثية (5-0) في المباراة الافتتاحية للبطولة أمام أصحاب الأرض، إذ فوجئ بشراسة وسرعة إيقاع السريع "الدب الروسي".

ويشيد الدولي السابق زبير بية بالدور الذي قام به الاتحاد السعودي لإعادة ترميم صفوف المنتخب قبيل مباراته اللاحقة أمام أرغواي، والتي وإن كان قد انهزم فيها بهدف دون رد، إلا أنه قدم فيها أداء أشاد به المعلقون، وكذلك الأمر بالنسبة لمباراته أمام "الفراعنة". وحسب زبير بية، لم يجد "الأخضر"، شأنه في ذلك شأن مصر وتونس توازنا كان ضروريا، فقد دخل بطموح مفرط في هذه البطولة، لكنه ما لبث أن اصطدم بواقع المنافسة والمنافسين.

بعد هذه التجربة مباشرة، يواجه المنتخب السعودي استحقاقا لا يقل أهمية، فبعد نحو ستة أشهر ستنطلق فعاليات نهائيات كأس آسيا 2019، والتي سينافس عليها "الأخضر" كمراهن. وقد أعلن الاتحاد تمديد عقد المدرب خوان أنطونيو بيتزي حتى نهاية هذه البطولة، واضعا بذلك حدا لجميع التكهنات التي تتحدث عن عكس ذلك.

التجربة المصرية: التركيز على محمد صلاح

 من يتابع الكرة المصرية، يدرك تماما أن ما قدمته مصر في المونديال لا ينصف مستوى "الفراعنة" وأداءهم، بل وحتى تاريخهم. الآسى والحزن سيطرا على اللاعبين قبل الجمهور، وهذا ما بدا واضحا بقوة في المباراة الأخيرة أمام السعودية.

الملفت أن قوة "الفراعنة" الضاربة، محمد صلاح، تحول في هذه البطولة إلى نقطة ضعف أثرت على مشواره وزادت من نكسته.

وبدأت القصة بالضجة الإعلامية "العاطفية" أثيرت حول هداف الدوري الإنجليزي، قبيل انطلاق منافسات المونديال، وحول مدى جهوزيته للمشاركة في البطولة بعد الإصابة الخطيرة التي تعرض لها مع فريقه في نهائي دور الأبطال.

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توظيف روسي لنجم مصر محمد صلاح في الشيشان

أدى ذلك إلى أن تحولت مشاركة اللاعب كمطلب "سياسي وشعبي" مهما كان وضعه الصحي، في حين أنه وإلى الأسبوع الأخير قبل المونديال ألمح ليفربول في مناسبات عدة أن اللاعب لم يتعاف بعد. ما أعلنه ليفربول عن صلاح تأكد في مباراة "الفراعنة" أمام روسيا. ولكن، وقبل هذه المباراة، كان منتخب مصر قد تحول فعليا إلى منتخب "النجم الواحد" كما عهدنا ذلك من البرتغال مع كريستاينو رونالدو.

منتخب النجم الواحد

على المستوى الكروي أجمع المعلقون على أن "الفراعنة" وفي مباراتهم الأولى دون صلاح ساد ارتباك شديد بين اللاعبين إذ اعتمدوا على الدفاع وتشتيت الكرات، إلى "حين" عودة صلاح. وبهذا الصدد يحلل اللاعب السابق بية وضع "الفراعنة" في مباراتهم الأولى، "بأنهم انهزموا في المباراة حتى قبل أن تدخل شباكهم الكرات". كل هذا يضاف إلى الفكر الدفاعي للمدرب هيكتور كوبر الذي اعتمد على صلاح دون مهاجم صريح.

توظيف صلاح

الأجواء التي رافقت المنتخب المصري لم تكن أحسن حالا، إذ لا بد من الإشارة إلى أن المنتخب المصري قطع أكثر من غيره من باقي المنتخبات الـ31 المشاركة في البطولة مسافات خيالية بين مكان إقامته ومكان إجراء المباريات. وذلك بحكم أن معسكره كان بغروزني في أقصى شمال روسيا، الأمر الذي تسبب في مزيد من الإرهاق بالنسبة للاعبين.

هذه النقطة بالذات، تدخل في إطار الجزئيات الجوهرية التي تتحكم في عالم كرة القدم اليوم، ويجب أخذها بعين الاعتبار، وفق المعلق والإعلامي بقناة الجزيرة حفيظ دراجي في حوار مع  DWعربية. يضاف إلى ذلك، ما شهده هذا المعسكر في غروزني من حضور للرئيس الشياشاني رمضان قديروف الذي منح صلاح المواطنة الفخرية وأخذ معه صورا تذكارية، اعتبر العديدون أن الهدف الأول منها هو تلميع صورة الرئيس المتهم بحكم بلاده بالحديد والنار.

وما زاد الطينة بلة أيضا الزيارة التي قام بها فنانون مصريون قبل المباراة المصيرية أمام أوروغواي، التي أجمع حفيظ دراجي وزبير بية على أنها لم تخدم الكرة، بقدر ما شتت تركيز اللاعبين، في خطوة يتحمل مسؤوليتها بالدرجة الأولى الاتحاد المصري الذي أساء التنظيم.

زيارة الفنانين هذه ألهبت مواقع التواصل الاجتماعي وتحولت إلى منبر للتعبير عن غضب وسخط بحق المسؤولين، ما لبث أن انتقل إلى رموز الحكم في تغريدات تزامنت مع وصول المنتخب إلى مطار القاهرة.

"نسور قرطاج" وغياب التوازن

في الحالة التونسية،لا يجادل اثنان أن "نسور قرطاج" كانوا مثل "أسود الأطلس" ضحية القرعة، إذ وقعوا في مجموعة تضم بلجيكا وإنجلترا وبنما. ومع ذلك وكما يقر زبير بية، بالغ لاعبو المنتخب التونسي في الطموح بشكل لا يتوافق مع إمكانياتهم وواقع المجموعة التي سقطوا فيها.

الملفت في أداء تونس أنها أخفقت في إيجاد التوافق بين أداء دفاعي اعتمدت عليه في مباراة إنجلترا، وبين اللعب المفتوح الذي أديرت به مباراة بلجيكا وذلك على حساب الدفاع. وكانت النتيجة المنطقية هزيمة ثقيلة بخمسة أهداف مقابل هدفين. 

  • Russland, Fußball Weltmeisterschaft, Ägypten Uruguay (picture alliance/V.Ghirda)

    مونديال 2018- الحلم المصري ينهار حتى مع محمد صلاح

    مباراة مصيرية!

    بعد أن خسرت مصر في الجولة الافتتاحية 1-صفر أمام أوروغواي، كان لا بد من الفوز على "الدب" الروسي لتعزيز فرص التأهل إلى دور الـ 16 في مونديال روسيا، قبل خوض المباراة أمام السعودية، آخر مباراة لمصر ضمن منافسات المجموعة الأولى...غير أن الحظ كان له رأي آخر!

  • Russland WM 2018 Russland gegen Ägypten (Reuters/P. Olivares)

    مونديال 2018- الحلم المصري ينهار حتى مع محمد صلاح

    مع صلاح "نعم سننجح"!

    قبل ذلك، كان مشجعو "الفراعنة" مقتنعون بقوة بأن المهمة سهلة خاصة بعودة "ابنهم" "ملك ليفربول" وهداف الدوري الإنجليزي للعب أساسيا، فكان حال لسانهم "نعم سننجح!".

  • Russland Weltmeisterschaft, Ägypten - Uruguay (picture-alliance/N.Pisarenko)

    مونديال 2018- الحلم المصري ينهار حتى مع محمد صلاح

    متابعة بعشرات الملايين

    شلت حركة النقل تماما في مصر، وعشرات الملايين تابعوا أطوار المباراة...

  • Russland WM 2018 Russland gegen Ägypten (Reuters/F. Bensch)

    مونديال 2018- الحلم المصري ينهار حتى مع محمد صلاح

    الهدف الأول ينهي المبارة!

    غير أن الهدف الأول الذي سجله قائد الفريق أحمد فتحي خطأ في مرمى منتخب بلاده، زعزع آمال المصريين وقلب الكفة لصالح الروس. بعدها انهار دفاع "الفراعنة" واهتز شباكهم ثلاث مرات وبنتيجة 3-1.

  • Mohamed Salah (picture-alliance/Photoshot)

    مونديال 2018- الحلم المصري ينهار حتى مع محمد صلاح

    مو صلاح ينطفئ أمام الدب الروسي!

    في المقابل، لم يظهر محمد صلاح بمستواه المعهود، وتأكد أنه يتخلص بعد من تبعات الإصابة التي تعرض لها قبل ثلاثة أسابيع في نهائي أبطال أوروبا حين واجه فريقه ليفربول الفائز بلقب البطولة الأوروبية ريال مدريد.

  • Russland WM2018 | Ägypten Fans (Reuters/M. Abd El Ghany)

    مونديال 2018- الحلم المصري ينهار حتى مع محمد صلاح

    الخيبة تسيطر على القلوب!

    بعد ساعة من عمر المباراة باتت الخيبة تسيطر على مشجعي المنتخب المصري، وتسللت قناعة لديهم بأن الحظ خانهم.

  • Russland WM 2018 Russland gegen Ägypten (Reuters/P. Olivares)

    مونديال 2018- الحلم المصري ينهار حتى مع محمد صلاح

    صلاح يكسر "لعنة" عبد الغني

    رغم ذلك، الهدف الذي أحرزه مو صلاح من ضربة جزاء والذي كان الهدف الأول له في هذه البطولة، وظفه المصريون للحفاظ على حس النكتة بداخلهم، إذ اعتبروه أنه "سيرحمهم" من الهدف "الأسطورة" لمجدي عبد الغني. وأوردت قناة "دي إم سي" الرياضية عبر "تويتر"، "محمد صلاح ينهي أسطورة مجدي عبد الغني، مع صورة لصلاح وعلى رأسه تاج ملكي، فيما عنون موقع "في الغول": "انكسرت اللعنة".

  • Russland WM2018 | Ägypten Fans (picture-alliance/NurPhoto/A. Awaad)

    مونديال 2018- الحلم المصري ينهار حتى مع محمد صلاح

    هدف مجدي عبد الغني!

    ومجدي عبد الغني أحرز هدفا سجله من ركلة جزاء في مرمى بولندا (1-1) في كأس العالم 1990، وكان الوحيد للفراعنة في ثلاث مباريات خلال مشاركتهم الأخيرة في المونديال. ويقول عبد الغني عن نفسه إنه "الوحيد الذي سجل هدفا في كأس العالم". وهذا غير صحيح، لأن عبد الرحمن فوزي سبقه بهدفين في مرمى المجر (2-4) في مونديال ايطاليا 1934.

  • Russland WM2018 | Ägypten Fans (picture-alliance/NurPhoto/A. Awaad)

    مونديال 2018- الحلم المصري ينهار حتى مع محمد صلاح

    "كان نفسنا نفرح أن اللعنة انتهت!"

    الممثل الكوميدي محمد هنيدي غرد قبل مباراة روسيا "يارب وفقنا، لو مش عشان الـ100 مليون، يبقى عشان كابتن مجدي عبد الغني، عشان 28 سنة عاشهم جيلنا جيل التسعينات، وهو بيتذل (يذل) كل يوم وكل ساعة من الكابتن". بعد النتيجة المخيبة، كتب هنيدي "كان نفسنا نفرح أن اللعنة انتهت.. بس قدر الله وما شاء فعل".

  • Russland WM 2018 Russland gegen Ägypten (Reuters/F. Bensch)

    مونديال 2018- الحلم المصري ينهار حتى مع محمد صلاح

    المنتخب الروسي يفاجئ الروس أنفسهم

    لكن الفرحة انتقلت إلى الروس، وانطلق الآلاف بسيارات في شوارع موسكو، بينما امتلأ الميدان الأحمر بالعاصمة الروسية على آخره. وكانت التوقعات مخالفة تماما إذ كان أصحاب الأرض لا يتوقعون لمنتخب بلادهم أكثر من دور المجموعات، فباتوا في صدارة المجموعة بمجموع ثمانية أهداف مقابل هدف دخل شباكهم.


 

مختارات

مونديال 2018- الحلم المصري ينهار حتى مع محمد صلاح

انهار الحلم المصري في مونديال روسيا 2018 سريعا. فقد ودع المنتخب المصري البطولة مبكرا بسبب خسارتين متتالتين رغم مشاركة صلاح في المباراة الثانية. الصدمة لدى مشجعي "الفراعنة" كبيرة خصوصا أنهم عوّلوا كثيرا على مو صلاح. (20.06.2018)  

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