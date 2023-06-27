مونديال السيدات: فيفا يؤكد نفاذ تذاكر المباراة الافتتاحية

قال النيوزيلندي ديف بيتش، الرئيس التنفيذي لكأس العالم للسيدات، إن تذاكر المباراة الافتتاحية لأستراليا ضد ايرلندا في 20 تموز/ يوليو في ستاديوم أستراليا في سيدني الذي يتسع لـ80 ألف متفرج قذ نفذت. وأضاف "لا توجد (أي تذكرة) متاحة راهنًا".

ويتوقع بيتش أن تنفذ أيضًا تذاكر المباراة الافتتاحية للبطولة التي تخوضها نيوزيلندا ضد النرويج في أوكلاند قبل ساعات من مباراة أستراليا، مضيفًا "سيكون يومًا كبيرًا لكرة القدم النسائية".

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وأقل من 25 يومًا على انطلاق المونديال، قال رئيس البطولة إنه لم يتبق سوى "بضعة آلاف" من التذاكر لمباراة نيوزيلندا الافتتاحية في إيدن بارك الذي يتسع لـ40 ألف مشجع. وتوقع بيتش نفاذ تذاكر المباراة الافتتاحية على الرغم من المخاوف بشأن انخفاض المبيعات في نيوزيلندا. ,اوضح الأخير

أن 270 ألف تذكرة بيعت في نيوزيلندا و830 ألف في أستراليا. وأصر على أن هذه الأرقام المتباينة تعكس أيضًا فارق عدد السكان بين أستراليا البالغ عددهم 26 مليون مقابل خمسة ملايين في نيوزيلندا.

من جهتها، أعربت مسؤولة كرة القدم النسائيةفي فيفا، ساراي بارمان من ساموا، عن قلقها بشأن انخفاض مبيعات التذاكر في نيوزيلندا حيث يكافح المنتخب لتقديم المستويات المطلوبة. وهو لم يحقق أي فوز في مبارياته العشر الاخيرة وستكون الفرصة متاحة ليرفع معنوياته قبل البطولة بلقاء ودي أخير على أرضه ضد فيتنام في العاشر من تموز/ يوليو.

ح.ز/ و.ب (أ.ف.ب)