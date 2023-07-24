مونديال السيدات ـ منتخب ألمان يقسو على نظيره المغربي بسداسية نظيفة

استهل المنتخب الألماني مسيرته في بطولة كأس العالم 2023 لكرة القدم للسيدات بفوز كبير 6 / صفر على نظيره المغربي اليوم الاثنين (24 تموز/يوليو 2023) في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثامنة بالدور الأول للبطولة، المقامة حالياً بأستراليا ونيوزيلندا.

وتصدر المنتخب الألماني المجموعة مبكراً انتظاراً لما ستسفر عنه المباراة الأخرى في المجموعة بين منتخبي كولومبيا وكوريا الجنوبية.

وأنهى المنتخب الألماني الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين سجلتهما اللاعبة الشهيرة ألكسندرا بوب في الدقيقتين 11 و39.

وفي الشوط الثاني، انهالت الأهداف على المرمى المغربي بتوقيع كلارا بويهل في الدقيقة 46، وحنان آيت الحاج وزينب رضواني لاعبتي المنتخب المغربي عن طريق الخطأ في مرمى فريقهما بالدقيقتين 54 و79، ثم جاء هدف ليا شويلير في الدقيقة 90.

واعتقدت أنيسة لحماري انها دوّنت اسمها في تاريخ الكرة النسوية المغربية بتسجيلها أوّل اهدافها في نهائيات كأس العالم بعد تمريرة من قائدة المنتخب غزلان الشباك، إلا انها كانت متسللة (53).

وقال الفرنسي رينالد بيدروس مدرب المغرب "قدمنا شوطاً اول محترماً وحصلنا على فرص. ما يؤلمنا هو الهدف الثالث مطلع الشوط الثاني الذي أنهى أمالنا". وتابع لاعب الوسط الدولي السابق "كنا نعرف أن الخصم قوي، افتقدنا الشراسة والتركيز في الكرات الثابتة. الآن علينا الاستعداد للمباراة الثانية ضد كوريا الجنوبية. يجب أن نرى ما لم ينجح في هذه المباراة ونعود للعمل". وأردف "كانت المباراة الأولى صعبة جدا ويجب طمأنة اللاعبات. رأينا ما هو المستوى العالي. لا يجب أن نطأطأ الرأس".

بدورها، قالت لاعبة الوسط سكينة وزراوي لشبكة "بي إن سبورتس" الرياضية عقب الخسارة "لا يمكن أن نتحدّث مباشرة بعد الخسارة وهناك الكثير من الأشياء للتصحيح وتعلمنا ما هي كأس العالم وعلينا أن نكون أكثر استعداداً". وتابعت "على الصعيد الشخصي أرى أن المنتخب الألماني من هو بين الأفضل في العالم ونعرف أننا لن نحصل على الكثير من الفرص وعلينا استغلالها، وأظن أن الخسارة كانت أصعب مما قدمناه".

واستعد المنتخب المغربي، وصيف أمم إفريقيا بخسارته أمام جنوب إفريقيا 1-2 بمعسكر في النمسا وخاض مباراتين وديتين أمام إيطاليا وسويسرا انتهتا بالتعادل السلبي، قبل السفر إلى أستراليا حيث خاض ودية أخيرة في ملبورن ضد جامايكا (خسر 0-1).

خ.س/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب)