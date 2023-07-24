 مونديال السيدات ـ منتخب ألمان يقسو على نظيره المغربي بسداسية نظيفة | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 24.07.2023

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رياضة

مونديال السيدات ـ منتخب ألمان يقسو على نظيره المغربي بسداسية نظيفة

حقق المنتخب الألماني للسيدات فوزا سهلا على نظيره المغربي، وصيف كأس إفريقيا، في مونديال السيدات في أستراليا ونيوزيلندا، ولكن المفاجأة كانت في العدد الكبير من الأهداف. مدرب المنتخب المغربي قال "ما يؤلمنا هو الهدف الثالث"!

منيت سيدات المغرب بخسارة ثقيلة في أول مشاركة لهن بمونديال السيدات

منيت سيدات المغرب بخسارة ثقيلة في أول مشاركة لهن بمونديال السيدات

استهل المنتخب الألماني مسيرته في بطولة كأس العالم 2023 لكرة القدم للسيدات بفوز كبير 6 / صفر على نظيره المغربي اليوم الاثنين (24 تموز/يوليو 2023) في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثامنة بالدور الأول للبطولة، المقامة حالياً بأستراليا ونيوزيلندا.

مختارات

في حوار حصري مع DW عربية تتحدث قائدة المنتخب المغربي للسيدات غزلان الشباك عن طموحات المغرب في كأس العالم للسيدات وعن القفزة النوعية التي حققتها كرة القدم النسائية بالمغرب مؤخرا. الشباك وعدت بمفاجآت من قبل "لبؤات الأطلس".

في العشرين من يوليو/ تموز ستنطلق بطولة كأس العالم للسيدات في أستراليا ونيوزلندا بمشاركة 32 منتخبا. DW تقدم في هذا التقرير كل ما تريد معرفته عن البطولة وأبرز اللاعبات والمنتخبات المنافسة والمرشحة لنيل اللقب.

اتمت لاعبات منتخب ألمانيا لكرة القدم الاستعداد لمباريات بطولة كأس العالم للسيدات التي ستنطلق خلال أيام في استراليا ونيوزيلندا. وتطمح لاعبات المنتخب الألماني إلى تحقيق إنجاز كروي جديد.

وتصدر المنتخب الألماني المجموعة مبكراً انتظاراً لما ستسفر عنه المباراة الأخرى في المجموعة بين منتخبي كولومبيا وكوريا الجنوبية.

وأنهى المنتخب الألماني الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين سجلتهما اللاعبة الشهيرة ألكسندرا بوب في الدقيقتين 11 و39.

وفي الشوط الثاني، انهالت الأهداف على المرمى المغربي بتوقيع كلارا بويهل في الدقيقة 46، وحنان آيت الحاج وزينب رضواني لاعبتي المنتخب المغربي عن طريق الخطأ في مرمى فريقهما بالدقيقتين 54 و79، ثم جاء هدف ليا شويلير في الدقيقة 90.

واعتقدت أنيسة لحماري انها دوّنت اسمها في تاريخ الكرة النسوية المغربية بتسجيلها أوّل اهدافها في نهائيات كأس العالم بعد تمريرة من قائدة المنتخب غزلان الشباك، إلا انها كانت متسللة (53).
وقال الفرنسي رينالد بيدروس مدرب المغرب "قدمنا شوطاً اول محترماً وحصلنا على فرص. ما يؤلمنا هو الهدف الثالث مطلع الشوط الثاني الذي أنهى أمالنا". وتابع لاعب الوسط الدولي السابق "كنا نعرف أن الخصم قوي، افتقدنا الشراسة والتركيز في الكرات الثابتة. الآن علينا الاستعداد للمباراة الثانية ضد كوريا الجنوبية. يجب أن نرى ما لم ينجح في هذه المباراة ونعود للعمل". وأردف "كانت المباراة الأولى صعبة جدا ويجب طمأنة اللاعبات. رأينا ما هو المستوى العالي. لا يجب أن نطأطأ الرأس".

بدورها، قالت لاعبة الوسط سكينة وزراوي لشبكة "بي إن سبورتس" الرياضية عقب الخسارة "لا يمكن أن نتحدّث مباشرة بعد الخسارة وهناك الكثير من الأشياء للتصحيح وتعلمنا ما هي كأس العالم وعلينا أن نكون أكثر استعداداً". وتابعت "على الصعيد الشخصي أرى أن المنتخب الألماني من هو بين الأفضل في العالم ونعرف أننا لن نحصل على الكثير من الفرص وعلينا استغلالها، وأظن أن الخسارة كانت أصعب مما قدمناه".

واستعد المنتخب المغربي، وصيف أمم إفريقيا بخسارته أمام جنوب إفريقيا 1-2 بمعسكر في النمسا وخاض مباراتين وديتين أمام إيطاليا وسويسرا انتهتا بالتعادل السلبي، قبل السفر إلى أستراليا حيث خاض ودية أخيرة في ملبورن ضد جامايكا (خسر 0-1).

خ.س/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب)

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