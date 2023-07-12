مونديال السيدات ـ لبؤات الأطلس يكتبن تاريخ الكرة العربية

تنطلق أوّل نسخة بمشاركة 32 منتخباً لمونديال السيداتفي كرة القدم، في 20 تموز/ يوليو في أستراليا ونيوزيلندا، حيث تهدف سيدات المغرب لترك بصمة تاريخية باعتبارهن أول منتخب عربي يصل لنهائيات المونديال. وتدخل لبؤات الأطلس نهائيات كأس العالم وهدفهن تشريف الكرة المغربية والعربية في أول مشاركة في المونديال.
وتشرح لاعبة الوسط المهاجمة في نادي سان مالو الفرنسي سلمى أماني (32 عاماً) في تصريحات صحافية "أجواء التحضيرات تمرّ في ظروف جيدة جداً واللاعبات في كامل الجاهزية. ليس هناك أي ضغط علينا فنحن لاعبات محترفات نعرف مثل هذه الاجواء وسنعمل على السير على خطى باقي المنتخبات الوطنية التي حققت الكثير من الإنجازات وهذا ما نسعى إليه في مشاركتنا في المونديال".
واستعد المنتخب المغربي بقيادة مدربه الفرنسي رينالد بيدروس للمونديال بمعسكر في النمسا وخاض مباراتين وديتين أمام إيطاليا وسويسرا انتهتا بالتعادل السلبي، قبل السفر الى أستراليا حيث يخوض ودية أخيرة في ملبورن ضد جامايكا، قبل بدء المنافسات ضمن المجموعة الثامنة بجانب ألمانيا وكولومبيا وكوريا الجنوبية.
ويعوّل المغرب على عموده الفقري المشكّل من اللاعبات المحليات، خصوصاً فريق الجيش الملكي المسيطر على اللقب المحلّي في الأعوام الأخيرة، وبالتالي فإن الانسجام سيكون كبيراً بين اللاعبات حسب مهاجمة الفريق العسكري سناء مسودي التي أضافت أن "اللاعبات المحترفات خارج المغرب لن يجدن صعوبة في الاندماج فهذه مجموعتهن وبيتنا جميعاً ونحاول التحدث إليهن باللغات التي يتقنَّها سواء الفرنسية أو الإنكليزية أو الإسبانية ونحاول التأقلم معهن ونوصل إليهن المعلومة".
وقالت حارسة المرمى خديجة الرميشي إن الأجواء التي مرّ فيها المعسكر كانت جيدة، مضيفة "قضينا فترة جد مهمة من الاستعداد، بدليل أن معنويات كل اللاعبات مرتفعة، نحن نعرف ما ينتظرنا هناك وكذا المسؤولية الملقاة على عاتقنا أمام انتظارات الجمهور المغربي". وتابعت "نريد تشريف الكرة المغربية في المنافسة العالمية، نحن نضع ذلك في اعتبارنا في التدريبات حيث نبذل جهودنا لتحقيق هدفنا".
من جانبها، أكّدت قائدة المنتخب غزلان الشباك: "سنسافر الى أستراليا لدخول المرحلة الأخيرة من الاستعداد، لقد استفدنا كثيرا من المباراتين الوديتين، وسنواصل مجهوداتنا لأنه يتعيّن علينا أن نكون في قمة جاهزيتنا من أجل تشريف الكرتين المغربية والعربية أيضا".
وشدّد المدرب بيدروس الذي يعود إليه الفضل في إنجازاتالمنتخب النسوي المغربي "هدفنا بسيط وهو الذهاب إلى أبعد دور ممكن"، مضيفاً "لن نذهب إلى المونديال ونحن نقول حسناً لقد تأهلنا إلى العرس العالمي وسنرى ماذا سيحدث".
وتابع في مؤتمر صحافي "سنستعد لهذه الكأس العالمية من أجل تحقيق إنجاز، من أجل محاولة الذهاب إلى ثمن النهائي. أعتقد الطموح لا يمنع الحذر والعكس صحيح، نعرف أننا المنتخب (الأصغر) في هذه المجموعة، وأننا المنتخب الأسهل مواجهته بالنسبة للمنتخبات الأخرى، لكن في الوقت نفسه هذا لا يمنعنا من جعل المهمة صعبة على هذه المنتخبات".
وأردف قائلا "يجب أن نكون مستعدين لخوض المباراة الأولى ضد ألمانيا، وفي كل الأحوال طموحاتنا هو أن نكون جاهزين للمباراة الأولى وبذل كل ما في وسعنا من أجل بلوغ ثمن النهائي". وأكد بيدروس أن "ما حققه المغرب في مونديال 2022 له تأثير كبير جدا على منتخب السيدات وأعتقد أنه يجب علينا الاستفادة من الأمثلة الجيدة المحيطة بنا والمثل الأفضل هو ما فعله الرجال في قطر بفضل التفاني والتضامن والعمل والروح واللعب الجماعي، يجب أن نبلغ اللاعبات بأننا بحاجة إلى ذلك أيضاً من أجل تقديم بطولة كبيرة في أستراليا ونيوزيلندا".
وأشار إلى أن كرة القدم النسائية في المغرب في "تطوّر هائل، هناك فرق جديدة ومنتخبات وطنية تتألق في الكأس القارية في مختلف الفئات، هي بداية واعدة ويجب المزيد من العمل في الفرق والمنتخبات من أجل مواصلة تطوير كرة القدم النسائية المغربية". وأوضح أن "المغرب لديه هوية تقنية ولاعبات يعشقن الكرة، ولكن كان يتعين علينا العمل بطريقة مختلفة لاكتساب هوية شاملة وإضافة بعد رياضي للمنتخب".
ح.ز/ ع.ج.م (أ.ف.ب)
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في صور.. سيدات الساحرة المستديرة يخطفن أنظار العالم!
منتخب أنجلترا بطل أوروبا 2022
تُوج منتخب إنجلترا ببطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم للسيدات، عقب تغلبه 2 / 1 على منتخب ألمانيا في المباراة النهائية لبطولة (يورو 2022)، التي أقيمت على ملعب ويمبلي العريق في لندن، أمام حشد جماهيري كبير يقدر بأزيد من 87 ألف متفرج. وأشادت الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا بتتويج منتخب بلادها التاريخي الذي وصفته بأنه "مصدر إلهام للفتيات والنساء" في جميع أنحاء البلاد.
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في صور.. سيدات الساحرة المستديرة يخطفن أنظار العالم!
خيبة أمل المنتخب الألماني
رغم مسيرته الرائعة في بطولة أمم أوروبا 2022 إلا أن المنتخب الألماني عجز في الختام عن إضافة لقب تاسع إلى خزائنه إثر خسارته نهائي ويمبلي أمام المنتخب الإنجليزي الذي حرم نظيره الألماني من تعزيز رقمه القياسي كأكثر المنتخبات فوزا بالبطولة، حيث ظل رصيده متوقفا عند 8 ألقاب، علما بأن هذا هو النهائي الأول الذي تخسره الألمانيات في أمم أوروبا للسيدات.
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في صور.. سيدات الساحرة المستديرة يخطفن أنظار العالم!
نجمة أوروبا للسيدات 2022
سجلت قائدة المنتخب الألماني، ألكسندرا بوب، لوحدها نصف أهداف المنتخب الألماني للسيدات في البطولة الحالية وقادت المنتخت إلى النهائي، بينما سجلت باقي زميلاتها سبعة أهداف. تخوض الألمانية البالغة من العمر31 عاما، أول بطولة أوروبية لها بعد غياب عن آخر نسختين بسبب الإصابة. منذ أن كانت طفلة صغيرة، أبدت حماسها لكرة القدم وكانت تنافس الذكور في مدرسة النخبة في الاتحاد الألماني لكرة القدم بمدينة غيلزنكيرشن.
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في صور.. سيدات الساحرة المستديرة يخطفن أنظار العالم!
أخطر لاعبات إنجلترا
حقق منتخب إنجلترا، البلد المضيف البطولة لأول مرة في تاريخه. قوام المنتخب الإنجليزي، لاعبات يلعبن في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم النسائية فضلا عن لاعبات يلعبن في الأندية الأوروبية الكبرى. ومن بين أخطر اللاعبات لوسي برونز التي تلعب في مركز الظهير، وتحصد اللاعبة لقب البطولة في بداية موسم تنتقل فيه إلى نادي برشلونة.
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في صور.. سيدات الساحرة المستديرة يخطفن أنظار العالم!
حماس سيدات فرنسا
أعربت لاعبات المنتخب الفرنسي عن حماسة ورغبة كبيرة في بلوغ المباراة النهائية بالبطولة القارية للمرة الأولى في الوقت الذي يبحث فيه منتخب ألمانيا عن لقبه التاسع. ويضم الفريق لاعبات مؤثرات مثل قائدة المنتخب الفرنسي، والمدافعة، ويندي رينارد التي حصلت على لقب دوري أبطال أوروبا مع ناديها ليون، بفضل ما تملكه من خبرات داخل المستطيل الأخضر.
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في صور.. سيدات الساحرة المستديرة يخطفن أنظار العالم!
حضور جماهيري "تاريخي"
شهدت مباراة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات بين برشلونة وريال مدريد، حضوراً جماهيرياً قياسياً بلغ 91 ألفاً و553 مشجعاً وشكلت هذه المباراة، علامة فارقة في تاريخ الكرة النسائي. أظهرت إحصائيات المشاهدة في شبكة "إيه آر دي" التلفزيونية الألمانية زيادة الإقبال الجماهيري على مشاهدة مباريات "يورو 2022" للسيدات. وأوضحت أن 2.06 مليون مشاهد تابعوا المباراة بين المنتخبين البرتغالي والسويسري.
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في صور.. سيدات الساحرة المستديرة يخطفن أنظار العالم!
تألق عربي غير مسبوق
رغم خسارة النهائي ولقب البطولة، خرجت سيدات المغرب متألقات من هذه البطولة التاريخية. إذ وصل المنتخب المغربي للسيدات إلى هذه المرحلة لأول مرة في تاريخه، ليصبح أول منتخب عربي للسيدات يتأهل إلى نهائيات كأس العالم المقررة بنسختها المقبلة عام 2023 في أستراليا ونيوزيلندا، بمجرد وصوله الى نصف النهائي. بعدما أقصى منتخب نيجريا حامل اللقب وأبرز المرشحين للاحتفاظ به.
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في صور.. سيدات الساحرة المستديرة يخطفن أنظار العالم!
ثالث بطلة للقارة السمراء
توج منتخب جنوب إفريقيا لكرة القدم بلقب كأس الأمم الإفريقية للسيدات لأول مرة في تاريخه، حارماً المضيف المغربي من أن يصبح أول بطل قاري عند العرب على صعيد السيدات وذلك بالفوز عليه بهدفين مقابل هدف واحد. وبهذا اللقب باتت جنوب إفريقيا ثالثة بطلة للقارة السمراء منذ انطلاق البطولة عام 1991، الى جانب نيجيريا وغينيا الاستوائية التي فازت باللقب مرتين عامي 2008 و2012.
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في صور.. سيدات الساحرة المستديرة يخطفن أنظار العالم!
فريق نسائي خليجي
تتطلّع عدد من دول الخليج، منها السعودية إلى بناء منتخب نسائي قادر على المنافسة في البطولات الخارجية، وهو أمر لم يكن ممكنًا تصوّره قبل فترة قصيرة حين كانت تفرض على النساء قواعد اجتماعية صارمة. وأعلنت الرياض العام الماضي عن انطلاق الدوري المحلي بمشاركة 16 فريقًا وتحت إشراف "إدارة الكرة النسائية" التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، بعد بضع سنوات فقط من رفع الحظر على ممارسة النساء للعبة.
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في صور.. سيدات الساحرة المستديرة يخطفن أنظار العالم!
الإيرانيات يقتحمن الملاعب
سيبقى مونديال روسيا 2018 حدثا راسخا في أذهان الجماهير الإيرانية خاصة النسائية، لأنه منذ 37 عاما تم السماح للنساء والرجال بالاستمتاع معا بمشاهدة مباراة في كرة القدم من داخل الملاعب وفي الساحات العمومية. فقد تجمع حوالي 20 ألف مشجع بملعب آزادي بطهران لمشاهدة مباراة إيران وإسبانيا وبدأوا بالأهازيج والاحتفال حاملين الأعلام الإيرانية والتقطوا صورا جماعية ونشروها على مواقع التواصل الاجتماعي.