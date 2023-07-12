مونديال السيدات ـ لبؤات الأطلس يكتبن تاريخ الكرة العربية

تنطلق أوّل نسخة بمشاركة 32 منتخباً لمونديال السيداتفي كرة القدم، في 20 تموز/ يوليو في أستراليا ونيوزيلندا، حيث تهدف سيدات المغرب لترك بصمة تاريخية باعتبارهن أول منتخب عربي يصل لنهائيات المونديال. وتدخل لبؤات الأطلس نهائيات كأس العالم وهدفهن تشريف الكرة المغربية والعربية في أول مشاركة في المونديال.

وتشرح لاعبة الوسط المهاجمة في نادي سان مالو الفرنسي سلمى أماني (32 عاماً) في تصريحات صحافية "أجواء التحضيرات تمرّ في ظروف جيدة جداً واللاعبات في كامل الجاهزية. ليس هناك أي ضغط علينا فنحن لاعبات محترفات نعرف مثل هذه الاجواء وسنعمل على السير على خطى باقي المنتخبات الوطنية التي حققت الكثير من الإنجازات وهذا ما نسعى إليه في مشاركتنا في المونديال".

واستعد المنتخب المغربي بقيادة مدربه الفرنسي رينالد بيدروس للمونديال بمعسكر في النمسا وخاض مباراتين وديتين أمام إيطاليا وسويسرا انتهتا بالتعادل السلبي، قبل السفر الى أستراليا حيث يخوض ودية أخيرة في ملبورن ضد جامايكا، قبل بدء المنافسات ضمن المجموعة الثامنة بجانب ألمانيا وكولومبيا وكوريا الجنوبية.

ويعوّل المغرب على عموده الفقري المشكّل من اللاعبات المحليات، خصوصاً فريق الجيش الملكي المسيطر على اللقب المحلّي في الأعوام الأخيرة، وبالتالي فإن الانسجام سيكون كبيراً بين اللاعبات حسب مهاجمة الفريق العسكري سناء مسودي التي أضافت أن "اللاعبات المحترفات خارج المغرب لن يجدن صعوبة في الاندماج فهذه مجموعتهن وبيتنا جميعاً ونحاول التحدث إليهن باللغات التي يتقنَّها سواء الفرنسية أو الإنكليزية أو الإسبانية ونحاول التأقلم معهن ونوصل إليهن المعلومة".

وقالت حارسة المرمى خديجة الرميشي إن الأجواء التي مرّ فيها المعسكر كانت جيدة، مضيفة "قضينا فترة جد مهمة من الاستعداد، بدليل أن معنويات كل اللاعبات مرتفعة، نحن نعرف ما ينتظرنا هناك وكذا المسؤولية الملقاة على عاتقنا أمام انتظارات الجمهور المغربي". وتابعت "نريد تشريف الكرة المغربية في المنافسة العالمية، نحن نضع ذلك في اعتبارنا في التدريبات حيث نبذل جهودنا لتحقيق هدفنا".

من جانبها، أكّدت قائدة المنتخب غزلان الشباك: "سنسافر الى أستراليا لدخول المرحلة الأخيرة من الاستعداد، لقد استفدنا كثيرا من المباراتين الوديتين، وسنواصل مجهوداتنا لأنه يتعيّن علينا أن نكون في قمة جاهزيتنا من أجل تشريف الكرتين المغربية والعربية أيضا".

سيدات المغرب إلى أستراليا لكأس العام لكرة القدم

وشدّد المدرب بيدروس الذي يعود إليه الفضل في إنجازاتالمنتخب النسوي المغربي "هدفنا بسيط وهو الذهاب إلى أبعد دور ممكن"، مضيفاً "لن نذهب إلى المونديال ونحن نقول حسناً لقد تأهلنا إلى العرس العالمي وسنرى ماذا سيحدث".

وتابع في مؤتمر صحافي "سنستعد لهذه الكأس العالمية من أجل تحقيق إنجاز، من أجل محاولة الذهاب إلى ثمن النهائي. أعتقد الطموح لا يمنع الحذر والعكس صحيح، نعرف أننا المنتخب (الأصغر) في هذه المجموعة، وأننا المنتخب الأسهل مواجهته بالنسبة للمنتخبات الأخرى، لكن في الوقت نفسه هذا لا يمنعنا من جعل المهمة صعبة على هذه المنتخبات".

وأردف قائلا "يجب أن نكون مستعدين لخوض المباراة الأولى ضد ألمانيا، وفي كل الأحوال طموحاتنا هو أن نكون جاهزين للمباراة الأولى وبذل كل ما في وسعنا من أجل بلوغ ثمن النهائي". وأكد بيدروس أن "ما حققه المغرب في مونديال 2022 له تأثير كبير جدا على منتخب السيدات وأعتقد أنه يجب علينا الاستفادة من الأمثلة الجيدة المحيطة بنا والمثل الأفضل هو ما فعله الرجال في قطر بفضل التفاني والتضامن والعمل والروح واللعب الجماعي، يجب أن نبلغ اللاعبات بأننا بحاجة إلى ذلك أيضاً من أجل تقديم بطولة كبيرة في أستراليا ونيوزيلندا".

وأشار إلى أن كرة القدم النسائية في المغرب في "تطوّر هائل، هناك فرق جديدة ومنتخبات وطنية تتألق في الكأس القارية في مختلف الفئات، هي بداية واعدة ويجب المزيد من العمل في الفرق والمنتخبات من أجل مواصلة تطوير كرة القدم النسائية المغربية". وأوضح أن "المغرب لديه هوية تقنية ولاعبات يعشقن الكرة، ولكن كان يتعين علينا العمل بطريقة مختلفة لاكتساب هوية شاملة وإضافة بعد رياضي للمنتخب".

ح.ز/ ع.ج.م (أ.ف.ب)