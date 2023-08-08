 مونديال السيدات ـ فخر واحترام لـ"لبؤات الأطلس" رغم الإقصاء | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 08.08.2023

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مونديال السيدات ـ فخر واحترام لـ"لبؤات الأطلس" رغم الإقصاء

رغم خروجهن من ثمن نهائي المونديال بعد هزيمة قاسية أمام فرنسا خلقت سيدات المنتخب المغربي شعوراً "بالفخر" و"الاحترام"، خلال تلك المغامرة الأولى من نوعها عربياً، "لقد نجحن في تكسير الأفكار المسبقة حول كرة القدم النسائية".

ودعت سيدات المغرب كأس العالم بعد خسارة ثقيلة على يد الفرنسيات، لكن منتخب اللبؤات صنع التاريخ

ودعت سيدات المغرب كأس العالم بعد خسارة ثقيلة على يد الفرنسيات، لكن منتخب "اللبؤات" صنع التاريخ

استطاعت "لبؤات الأطلس" خلق المفاجأة بتأهلهن إلى ثمن النهائي في أول مشاركة لهن بمونديال السيدات المقام حالياً في أستراليا ونيوزيلندا، وهو ما غذى شغف وآمال الجماهير ووسائل الإعلام المحلية.

مختارات

ذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم أن الفرق المشاركة ببطولة كأس العالم للسيدات، التي ستُقام في أستراليا ونيوزيلندا في هذا الصيف، بإمكانها ارتداء شارات تدعم قضايا اجتماعية. وهو ما رحبت به قائدة المنتخب الألماني.

استعرض الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الأرقام التي تشهدها بطولة كأس العالم 2023 لكرة القدم للسيدات، المقامة حاليا في أستراليا ونيوزيلندا، فيما يتعلق بالحضور الجماهيري، وذلك بعد مرور أول ستة أيام فقط من بداية البطولة.

دخلت هبة سعدية تاريخ كرة القدم للسيدات، بعدما أصبحت أول سيدة محجبة تشارك في تحكيم مباراة في تاريخ كأس العالم لكرة القدم للسيدات. الحكمة الفلسطينية سرقت الأضواء في مباراة إنجلترا والصين الأخيرة.

تعتبر المغربية نهيلة بنزينه أول لاعبة ترتدي الحجاب في كأس العالم للسيدات على مستوى الكبار، بيد أن مسار السماح بارتداء اللاعبات للحجاب يعود إلى سنوات عدة، وجاء بعد اعتراضات ونقاشات كثيرة. ومع ذلك هناك دول ما تزال تمنعه.

ورغم الهزيمة الثقيلة اليوم الثلاثاء (الثامن من أغسطس/آب 2023) تقول ريم بن لغماري: "إنه فخر لنا أن نصل إلى هذا المستوى من المنافسة، مسارهن إنجاز في حد ذاته". وتضيف الطالبة (24 عاماً) لوكالة فرانس برس بعيد انتهاء المباراة في أحد مقاهي الدار البيضاء "إنها رياضة يسيطر عليها الرجال تقليدياً، لكنهن أثبتن أن للنساء أيضا مكانتهن فيها".

أحلام المغرب تتحطم مجددا على جدار فرنسا

وتجمّع مشجعون في هذا المقهى الواقع في وسط العاصمة الاقتصادية للمغرب صباح يوم صيفي ساخن، على أمل تكرار اللحظات المجنونة التي عاشتها الجماهير المغربية أواخر العام الماضي مع ملحمة منتخب الرجال في مونديال قطر. لكن الصدفة شاءت أن تنتهي مغامرة "لبؤات الأطلس" على يد فرنسا في ثمن النهائي، كما انتهت مغامرة "الأسود" في نصف النهائي بقطر على يد "الديوك"، لتتراجع الحماسة مع توالي أهداف الفرنسيات.

بمعزل عن إحباط الإقصاء، يقول المشجع يونس واشمي (37 عاماً) "أشعر بكثير من الاحترام إزاء ما استطعن إنجازه.. ما يزال أمامهن الكثير من العمل هذا مؤكد، لكنها أول مشاركة لهن في المونديال". واعتبر تأهل منتخب سيدات المغرب لثمن النهائي نجاحاً  فعلياً في مشواره بالمسابقة، فهي أول نهائيات كأس عالم للسيدات يخضنها في تاريخهن.

رغم الصفعة الكبيرة التي وجهتها سيدات ألمانيا بالفوز على "لبؤات الأطلس" افتتاحاً بسداسية نظيفة، استطعن العودة للمنافسة بانتصارين على كوريا الجنوبية (1-0) وكولومبيا بالنتيجة ذاتها.

جدلية العلاقة بين السياسة والرياضة

اكتست المواجهة أمام فرنسا طابعاً خاصاً، حيث أن مدرب المنتخب المغربي هو اللاعب الدولي الفرنسي سابقاً رينالد بيدروس. بينما يقود المنتخب الفرنسي المدرب السابق لـ"أسود الأطلس" هيرفيه رونار، فضلاً عن الروابط الوثيقة بين البلدين. كما جاءت أيضا في سياق توتر دبلوماسي مستمر بين باريس والرباط منذ أشهر بسبب خلافات عدة، أبرزها ضغط الأخيرة من أجل موقف فرنسي أكثر تأييداً للمغرب في النزاع حول الصحراء الغربية.

يضاف إلى ذلك الجدل الذي أثارته تعليقات فرنسية ضد  ارتداء اللاعبة المغربية نهيلة بنزينة الحجاب ، في سابقة مونديالية، على مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتبر الموقع الإخباري المغربي "لو360" أنه "على الرغم من الرهانات التي تتجاوز الإطار الرياضي المحض (...) يجب أن تبقى هذه المباراة احتفالاً يشدد على النقاط المشتركة الكثيرة التي تجمع منتخبين وبلدين صديقين".

عمل الاتحاد المغربي لكرة القدم منذ ثلاثة أعوام على تطوير كرة القدم النسائية

عمل الاتحاد المغربي لكرة القدم منذ ثلاثة أعوام على تطوير كرة القدم النسائية

"الكرة مثل كل الرياضات الأخرى لا جنس لها"

عموماً، نجحت المغربيات في خطف قلوب الجماهير وإذكاء شغف المولعين بالكرة. وهو الشغف الذي بدأ منذ تحقيقهن مفاجأة الوصول إلى نهائي بطولة أمم إفريقيا التي أقيمت في المملكة العام الماضي، رغم الهزيمة أمام جنوب إفريقيا 1-2، في نهائي حطم رقماً قياسياً من حيث إقبال الجماهير على مباراة لكرة القدم النسوية.

وتتذكر الصحافية المغربية عزيزة نايت سيباها الإقبال الكبير على مباريات المغرب في تلك البطولة؛ "كان الملعب يمتلئ بنحو 50 ألف متفرج، وهو أمر غير مسبوق". وترى الصحافية التي أسست موقعاً متخصصاً في الرياضة النسوية، أن هؤلاء اللاعبات "يغيرن العقليات في بلدهن، إنه أمر استثنائي". وتستطرد "بفضل اللبؤات فهم المغرب أن الكرة مثل كل الرياضات الأخرى لا جنس لها".

فخارج رقعة الملاعب استطاع المنتخب المغربي تحطيم بعض الأفكار النمطية، التي لا تزال صامدة، إزاء مكانة المرأة في الفضاء العام. وهو ما تؤكده الطالبة الشابة غيثة بدير (23 عاماً) قائلة "لقد نجحن في تكسير الأفكار المسبقة حول كرة القدم النسائية"، معربة عن "تأثرها" بالنموذج الذي تمثله بالنسبة إليها لاعبات المنتخب.

وعمل الاتحاد المغربي لكرة القدم منذ ثلاثة أعوام على تطوير كرة القدم النسائية من خلال استراتيجية طموحة، لدعم الأندية والتكوين. إضافة إلى إنشاء بطولة احترافية من قسمين، يلتزم أعضاؤها وهم 42 نادياً في المجموع، بتوفير فرق للفئات العمرية الصغرى لأقل من 15 و17 عاماً.

وتعرب لمغاري عن أملها في المستقبل قائلة إن "المنتخب النسائي صنع التاريخ، وهو أمر ليس هيناً. الآن المستقبل أمامه، هذا ما يجب أن نستخلص" من مغامرة المونديال.

خ.س/ع.ج.م (أ ف ب)

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    ميلاني ليوبولز (29 عاما) ـ المانيا

    تذهب ميلاني ليوبولز، وهي أم لطفل يبلغ من العمر تسعة أشهر، إلى البطولة العالمية للمرة الثالثة. "بالطبع إنه تحدٍ وصعب للغاية ولكنه شيء جميل لأنني أستطيع أن أجمع بينهما. كنت أعلم أن الحمل خلال مسيرتي الرياضية ينطوي على مخاطر. ولكن من الرائع أنني أستطيع تحقيقه بالدعم المناسب."

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    أليكس مورغان (34 عاما) ـ الولايات المتحدة الأمريكية

    أليكس مورغان هي واحدة من أبرز نجمات كرة القدم النسائية: فازت بلقبين في كأس العالم ومرة واحدة بالذهب في الألعاب الأولمبية. في عام 2020، أنجبت مورغان طفلتها إيلينا كاراسكو. "بقدر ما أحب كرة القدم، ألعب الآن من أجل شيء أكبر في نفسي. لا أعلم إذا ما كنت سأقول أنني لاعبة مختلفة. أعتقد فقط أنني تطورت."

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    في كأس العالم للسيدات.. لاعبات يجمعن بين كرة القدم والأمومة

    جولي إيرتز (31 عاما) ـ الولايات المتحدة الأمريكية

    جولي إيرتز تفوز مع أليكس مورغان بلقب كأس العالم في 2015 و 2019 مع الولايات المتحدة. وفي أغسطس 2022 أنجبت ابنها مادن ماثيو. والآن تعود إلى المسرح الأكبر بعد أقل من عام واحد. "الابتعاد خطوة للوراء والحصول على منظور جديد أعطاني دافعًا جديدًا"، تقول إيرتز.

  • Fußball WM der Frauen Vorschau/Hannah Cain

    في كأس العالم للسيدات.. لاعبات يجمعن بين كرة القدم والأمومة

    كريستال دان (31 عاما) ـ الولايات المتحدة الأمريكية

    كريستال دان لديها بالفعل مسيرة كبيرة، وذروتها كانت بفوزها بلقب كأس العالم في عام 2019 مع الولايات المتحدة. إنها لاعبة وسط وأم لـمارسيل جان الذي ولد في مايو 2022. لعبت دان (في الصورة يمين رقم 19) في كأس العالم بعد 14 شهرًا فقط من الولادة.

  • Fußball WM der Frauen Vorschau/Amel Majri

    في كأس العالم للسيدات.. لاعبات يجمعن بين كرة القدم والأمومة

    أمل مجري (30 عاما) ـ فرنسا

    أمل مجري هي أول أم في المنتخب الوطني الفرنسي. ومع ذلك يعترف المدرب هيرف رينار أن فرنسا لا تزال متخلفة قليلاً في التعامل مع الأمهات في كرة القدم. وتقول ماجري لموقع FIFA.com: "إنه يبدي اهتمامًا كبيرًا وهو مطلع جيدًا عندما يتعلق الأمر بموضوع الأمومة لدى الرياضيات. لقد تحدثنا كثيرًا حول ما يمكن أن يعمل بشكل أفضل بالنسبة لنا جميعًا".

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    في كأس العالم للسيدات.. لاعبات يجمعن بين كرة القدم والأمومة

    كونيا بلومر (25 عاما) ـ جامايكا

    "أعتقد أنه من المهم بالنسبة للفتيات الصغيرات في جميع أنحاء العالم، وخاصة في جامايكا أن يكون بإمكانهن أن تكوين أسرة وفي الوقت نفسه يعودن إلى اللعب"، تقول كونيا بلومر. إنها تسافر مع جامايكا إلى كأس العالم للسيدات للمرة الثانية. إنها مدافعة وقائدة الفريق وتحمل مسؤولية كبيرة كأم طفل، في الملعب وخارجه.

  • Fußball WM der Frauen Vorschau/Cheyna Matthews

    في كأس العالم للسيدات.. لاعبات يجمعن بين كرة القدم والأمومة

    شينا ماثيوز، (29 عاما) ـ جامايكا

    عندما شاركت جامايكا للمرة الأولى في كأس العالم عام 2019، كانت شينا ماثيوز أمًا لطفلين. وفي هذا العام توسعت عائلة ماثيوز بشكل أكبر. في عام 2022 وضعت طفلها الثالث. ووصفت الفيفا ماثيوز (وسط الصورة) بأنها "أم بطلة" لجامايكا.

  • Fußball WM der Frauen Vorschau/Vanina Correa

    في كأس العالم للسيدات.. لاعبات يجمعن بين كرة القدم والأمومة

    فانينا كوريا (39 عاما) ـ الأرجنتين

    سوف تشارك فانينا كوريا كقائدة للمنتخب الأرجنتيني في بطولتها الرابعة في كأس العالم. وقبل آخر مشاركة لها في البطولة في فرنسا، وضعت توأمها لونا وروميو، وبذلك أصبحت أول أم في الفريق الأرجنتيني.


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