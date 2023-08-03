مونديال السيدات ـ إنجاز تاريخي لمنتخب المغرب وخروج مبكر لألمانيا

حققت سيدات المغرب إنجازًا تاريخيًا ببلوغهن ثمن نهائي مونديال السيدات في كرة القدم المقام حاليًا في أستراليا ونيوزيلندا، بعد فوزهن على منتخب كولومبيا 1-0، في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثامنة الخميس (الثالث من آب/أغسطس 2023).



وجاء فوز "لبؤات الأطلس" بفضل هدف أنيسة لحماري (45+4)، لتعبر سيدات المغرب إلى دور الـ16 مع كولومبيا نفسها. وبهذا الفوز، أنهت المغربيات دور المجموعات في المركز الثاني مع ست نقاط على غرار كولومبيا المتصدّرة بفارق الأهداف، وثأرن من الألمانيات اللواتي فزن عليهن بسداسية نظيفة في الجولة الأولى، وودّعن المنافسة بتعادلهن مع كوريا الجنوبية 1-1.

واستفاد منتخب المغرب من خروج ألمانيا البطلة مرتين من دور المجموعات لأول مرة.

وأنهت ألمانيا مشوارها ثالثة مع أربع نقاط، أمام كوريا الجنوبية متذيلة الترتيب بنقطة يتيمة. وودعت ألمانيا، بطلة العالم في 2003 و2007 والمصنفة الثانية عالميًا، البطولة بعد أن جمعت أربع نقاط بالمجموعة الثامنة.

ودعت ألمانيا، بطلة العالم في 2003 و2007 والمصنفة الثانية عالميًا، البطولة بعد أن جمعت أربع نقاط بالمجموعة الثامنة.

وبقيت "لبؤات الأطلس"، اللواتي يشاركن للمرة الأولى في المونديال وسجّلن أيضًا أول مشاركة عربية في المنافسات، على مسار نظرائهن الرجال الذين حققوا إنجازًا تاريخيًا عربيًا وإفريقيًا باحتلالهم المركز الرابع في مونديال قطر 2022.

وللمفارقة، فإن المغربيات سيواجهن فرنسا في الدور المقبل، في فرصة أخرى للثأر لـ"أسود الأطلس" الذين أقصاهم منتخب "الديوك" من نصف نهائي المونديال القطري. فيما يلتقي منتخب كولومبيا مع نظيره الجامايكي بذات الدور.

وتنطلق منافسات دور الـ16 بعد غد السبت، حيث تلتقي سويسرا مع إسبانيا، واليابان ضد النرويج، فيما تلعب هولندا مع جنوب إفريقيا، والسويد مع الولايات المتحدة يوم الأحد المقبل، ويواجه المنتخب الإنجليزي نظيره النيجيري، يوم الاثنين القادم، الذي يشهد لقاء آخر بين منتخبي أستراليا

والدنمارك.

م.ع.ح/ع.ج.م (د ب أ ، أ ف ب ، رويترز)