 مونديال السيدات ـ إنجاز تاريخي لمنتخب المغرب وخروج مبكر لألمانيا | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 03.08.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

رياضة

مونديال السيدات ـ إنجاز تاريخي لمنتخب المغرب وخروج مبكر لألمانيا

‬تأهل منتخب المغرب إلى دور الـ16 بكأس العالم للسيدات لكرة القدم لأول مرة في تاريخه بعد الفوز 1-صفر على كولومبيا، مستفيدًا من تعادل ألمانيا مع كوريا الجنوبية، لتغادر ألمانيا، البطلة مرتين، من دور المجموعات.

Fußball-Frauen-WM 2023: Kolumbien vs. Marroko

 

حققت سيدات المغرب إنجازًا تاريخيًا ببلوغهن ثمن نهائي مونديال السيدات في كرة القدم المقام حاليًا في أستراليا ونيوزيلندا، بعد فوزهن على منتخب كولومبيا 1-0، في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثامنة الخميس (الثالث من آب/أغسطس 2023).

مختارات


وجاء فوز "لبؤات الأطلس" بفضل هدف أنيسة لحماري (45+4)، لتعبر سيدات المغرب إلى دور الـ16 مع كولومبيا نفسها. وبهذا الفوز، أنهت المغربيات دور المجموعات في المركز الثاني مع ست نقاط على غرار كولومبيا المتصدّرة بفارق الأهداف، وثأرن من الألمانيات اللواتي فزن عليهن بسداسية نظيفة في الجولة الأولى، وودّعن المنافسة بتعادلهن مع كوريا الجنوبية 1-1.

واستفاد منتخب المغرب من خروج ألمانيا البطلة مرتين من دور المجموعات لأول مرة.

وأنهت ألمانيا مشوارها ثالثة مع أربع نقاط، أمام كوريا الجنوبية متذيلة الترتيب بنقطة يتيمة. وودعت ألمانيا، بطلة العالم في 2003 و2007 والمصنفة الثانية عالميًا، البطولة بعد أن جمعت أربع نقاط بالمجموعة الثامنة.

من مبارة ألمانيا وكوريا الجنوبية في مونديال السيدات 2023 في استراليا ونيوزيلاند (3/8/2023)

ودعت ألمانيا، بطلة العالم في 2003 و2007 والمصنفة الثانية عالميًا، البطولة بعد أن جمعت أربع نقاط بالمجموعة الثامنة.

وبقيت "لبؤات الأطلس"، اللواتي يشاركن للمرة الأولى في المونديال وسجّلن أيضًا أول مشاركة عربية في المنافسات، على مسار نظرائهن الرجال الذين  حققوا إنجازًا تاريخيًا عربيًا وإفريقيًا باحتلالهم المركز الرابع في  مونديال قطر 2022. 

وللمفارقة، فإن المغربيات سيواجهن فرنسا في الدور المقبل، في فرصة أخرى للثأر لـ"أسود الأطلس" الذين أقصاهم منتخب "الديوك" من نصف نهائي المونديال القطري. فيما يلتقي منتخب كولومبيا مع نظيره الجامايكي بذات الدور.

وتنطلق منافسات دور الـ16 بعد غد السبت، حيث تلتقي سويسرا مع إسبانيا، واليابان ضد النرويج، فيما تلعب هولندا مع جنوب إفريقيا، والسويد مع الولايات المتحدة يوم الأحد المقبل، ويواجه المنتخب الإنجليزي نظيره النيجيري، يوم الاثنين القادم، الذي يشهد لقاء آخر بين منتخبي أستراليا 
والدنمارك. 
 م.ع.ح/ع.ج.م (د ب أ ، أ ف ب ، رويترز)

  • DFB Fußball | Frauen Nationalmannschaft | Deutschland - Vietnam | Melanie Leupolz

    في كأس العالم للسيدات.. لاعبات يجمعن بين كرة القدم والأمومة

    ميلاني ليوبولز (29 عاما) ـ المانيا

    تذهب ميلاني ليوبولز، وهي أم لطفل يبلغ من العمر تسعة أشهر، إلى البطولة العالمية للمرة الثالثة. "بالطبع إنه تحدٍ وصعب للغاية ولكنه شيء جميل لأنني أستطيع أن أجمع بينهما. كنت أعلم أن الحمل خلال مسيرتي الرياضية ينطوي على مخاطر. ولكن من الرائع أنني أستطيع تحقيقه بالدعم المناسب."

  • Fußball WM der Frauen Vorschau/Alex Morgan

    في كأس العالم للسيدات.. لاعبات يجمعن بين كرة القدم والأمومة

    أليكس مورغان (34 عاما) ـ الولايات المتحدة الأمريكية

    أليكس مورغان هي واحدة من أبرز نجمات كرة القدم النسائية: فازت بلقبين في كأس العالم ومرة واحدة بالذهب في الألعاب الأولمبية. في عام 2020، أنجبت مورغان طفلتها إيلينا كاراسكو. "بقدر ما أحب كرة القدم، ألعب الآن من أجل شيء أكبر في نفسي. لا أعلم إذا ما كنت سأقول أنني لاعبة مختلفة. أعتقد فقط أنني تطورت."

  • Fußball WM der Frauen Vorschau/Julie Ertz

    في كأس العالم للسيدات.. لاعبات يجمعن بين كرة القدم والأمومة

    جولي إيرتز (31 عاما) ـ الولايات المتحدة الأمريكية

    جولي إيرتز تفوز مع أليكس مورغان بلقب كأس العالم في 2015 و 2019 مع الولايات المتحدة. وفي أغسطس 2022 أنجبت ابنها مادن ماثيو. والآن تعود إلى المسرح الأكبر بعد أقل من عام واحد. "الابتعاد خطوة للوراء والحصول على منظور جديد أعطاني دافعًا جديدًا"، تقول إيرتز.

  • Fußball WM der Frauen Vorschau/Hannah Cain

    في كأس العالم للسيدات.. لاعبات يجمعن بين كرة القدم والأمومة

    كريستال دان (31 عاما) ـ الولايات المتحدة الأمريكية

    كريستال دان لديها بالفعل مسيرة كبيرة، وذروتها كانت بفوزها بلقب كأس العالم في عام 2019 مع الولايات المتحدة. إنها لاعبة وسط وأم لـمارسيل جان الذي ولد في مايو 2022. لعبت دان (في الصورة يمين رقم 19) في كأس العالم بعد 14 شهرًا فقط من الولادة.

  • Fußball WM der Frauen Vorschau/Amel Majri

    في كأس العالم للسيدات.. لاعبات يجمعن بين كرة القدم والأمومة

    أمل مجري (30 عاما) ـ فرنسا

    أمل مجري هي أول أم في المنتخب الوطني الفرنسي. ومع ذلك يعترف المدرب هيرف رينار أن فرنسا لا تزال متخلفة قليلاً في التعامل مع الأمهات في كرة القدم. وتقول ماجري لموقع FIFA.com: "إنه يبدي اهتمامًا كبيرًا وهو مطلع جيدًا عندما يتعلق الأمر بموضوع الأمومة لدى الرياضيات. لقد تحدثنا كثيرًا حول ما يمكن أن يعمل بشكل أفضل بالنسبة لنا جميعًا".

  • Fußball WM der Frauen Vorschau/Konya Plummer

    في كأس العالم للسيدات.. لاعبات يجمعن بين كرة القدم والأمومة

    كونيا بلومر (25 عاما) ـ جامايكا

    "أعتقد أنه من المهم بالنسبة للفتيات الصغيرات في جميع أنحاء العالم، وخاصة في جامايكا أن يكون بإمكانهن أن تكوين أسرة وفي الوقت نفسه يعودن إلى اللعب"، تقول كونيا بلومر. إنها تسافر مع جامايكا إلى كأس العالم للسيدات للمرة الثانية. إنها مدافعة وقائدة الفريق وتحمل مسؤولية كبيرة كأم طفل، في الملعب وخارجه.

  • Fußball WM der Frauen Vorschau/Cheyna Matthews

    في كأس العالم للسيدات.. لاعبات يجمعن بين كرة القدم والأمومة

    شينا ماثيوز، (29 عاما) ـ جامايكا

    عندما شاركت جامايكا للمرة الأولى في كأس العالم عام 2019، كانت شينا ماثيوز أمًا لطفلين. وفي هذا العام توسعت عائلة ماثيوز بشكل أكبر. في عام 2022 وضعت طفلها الثالث. ووصفت الفيفا ماثيوز (وسط الصورة) بأنها "أم بطلة" لجامايكا.

  • Fußball WM der Frauen Vorschau/Vanina Correa

    في كأس العالم للسيدات.. لاعبات يجمعن بين كرة القدم والأمومة

    فانينا كوريا (39 عاما) ـ الأرجنتين

    سوف تشارك فانينا كوريا كقائدة للمنتخب الأرجنتيني في بطولتها الرابعة في كأس العالم. وقبل آخر مشاركة لها في البطولة في فرنسا، وضعت توأمها لونا وروميو، وبذلك أصبحت أول أم في الفريق الأرجنتيني.