مونديال السيدات ـ إنجاز تاريخي لمنتخب المغرب وخروج مبكر لألمانيا

حققت سيدات المغرب إنجازًا تاريخيًا ببلوغهن ثمن نهائي مونديال السيدات في كرة القدم المقام حاليًا في أستراليا ونيوزيلندا، بعد فوزهن على منتخب كولومبيا 1-0، في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثامنة الخميس (الثالث من آب/أغسطس 2023).
وجاء فوز "لبؤات الأطلس" بفضل هدف أنيسة لحماري (45+4)، لتعبر سيدات المغرب إلى دور الـ16 مع كولومبيا نفسها. وبهذا الفوز، أنهت المغربيات دور المجموعات في المركز الثاني مع ست نقاط على غرار كولومبيا المتصدّرة بفارق الأهداف، وثأرن من الألمانيات اللواتي فزن عليهن بسداسية نظيفة في الجولة الأولى، وودّعن المنافسة بتعادلهن مع كوريا الجنوبية 1-1.
واستفاد منتخب المغرب من خروج ألمانيا البطلة مرتين من دور المجموعات لأول مرة.
وأنهت ألمانيا مشوارها ثالثة مع أربع نقاط، أمام كوريا الجنوبية متذيلة الترتيب بنقطة يتيمة. وودعت ألمانيا، بطلة العالم في 2003 و2007 والمصنفة الثانية عالميًا، البطولة بعد أن جمعت أربع نقاط بالمجموعة الثامنة.
ودعت ألمانيا، بطلة العالم في 2003 و2007 والمصنفة الثانية عالميًا، البطولة بعد أن جمعت أربع نقاط بالمجموعة الثامنة.
وبقيت "لبؤات الأطلس"، اللواتي يشاركن للمرة الأولى في المونديال وسجّلن أيضًا أول مشاركة عربية في المنافسات، على مسار نظرائهن الرجال الذين حققوا إنجازًا تاريخيًا عربيًا وإفريقيًا باحتلالهم المركز الرابع في مونديال قطر 2022.
وللمفارقة، فإن المغربيات سيواجهن فرنسا في الدور المقبل، في فرصة أخرى للثأر لـ"أسود الأطلس" الذين أقصاهم منتخب "الديوك" من نصف نهائي المونديال القطري. فيما يلتقي منتخب كولومبيا مع نظيره الجامايكي بذات الدور.
وتنطلق منافسات دور الـ16 بعد غد السبت، حيث تلتقي سويسرا مع إسبانيا، واليابان ضد النرويج، فيما تلعب هولندا مع جنوب إفريقيا، والسويد مع الولايات المتحدة يوم الأحد المقبل، ويواجه المنتخب الإنجليزي نظيره النيجيري، يوم الاثنين القادم، الذي يشهد لقاء آخر بين منتخبي أستراليا
والدنمارك.
م.ع.ح/ع.ج.م (د ب أ ، أ ف ب ، رويترز)
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ميلاني ليوبولز (29 عاما) ـ المانيا
تذهب ميلاني ليوبولز، وهي أم لطفل يبلغ من العمر تسعة أشهر، إلى البطولة العالمية للمرة الثالثة. "بالطبع إنه تحدٍ وصعب للغاية ولكنه شيء جميل لأنني أستطيع أن أجمع بينهما. كنت أعلم أن الحمل خلال مسيرتي الرياضية ينطوي على مخاطر. ولكن من الرائع أنني أستطيع تحقيقه بالدعم المناسب."
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أليكس مورغان هي واحدة من أبرز نجمات كرة القدم النسائية: فازت بلقبين في كأس العالم ومرة واحدة بالذهب في الألعاب الأولمبية. في عام 2020، أنجبت مورغان طفلتها إيلينا كاراسكو. "بقدر ما أحب كرة القدم، ألعب الآن من أجل شيء أكبر في نفسي. لا أعلم إذا ما كنت سأقول أنني لاعبة مختلفة. أعتقد فقط أنني تطورت."
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جولي إيرتز (31 عاما) ـ الولايات المتحدة الأمريكية
جولي إيرتز تفوز مع أليكس مورغان بلقب كأس العالم في 2015 و 2019 مع الولايات المتحدة. وفي أغسطس 2022 أنجبت ابنها مادن ماثيو. والآن تعود إلى المسرح الأكبر بعد أقل من عام واحد. "الابتعاد خطوة للوراء والحصول على منظور جديد أعطاني دافعًا جديدًا"، تقول إيرتز.
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أمل مجري هي أول أم في المنتخب الوطني الفرنسي. ومع ذلك يعترف المدرب هيرف رينار أن فرنسا لا تزال متخلفة قليلاً في التعامل مع الأمهات في كرة القدم. وتقول ماجري لموقع FIFA.com: "إنه يبدي اهتمامًا كبيرًا وهو مطلع جيدًا عندما يتعلق الأمر بموضوع الأمومة لدى الرياضيات. لقد تحدثنا كثيرًا حول ما يمكن أن يعمل بشكل أفضل بالنسبة لنا جميعًا".
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"أعتقد أنه من المهم بالنسبة للفتيات الصغيرات في جميع أنحاء العالم، وخاصة في جامايكا أن يكون بإمكانهن أن تكوين أسرة وفي الوقت نفسه يعودن إلى اللعب"، تقول كونيا بلومر. إنها تسافر مع جامايكا إلى كأس العالم للسيدات للمرة الثانية. إنها مدافعة وقائدة الفريق وتحمل مسؤولية كبيرة كأم طفل، في الملعب وخارجه.
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سوف تشارك فانينا كوريا كقائدة للمنتخب الأرجنتيني في بطولتها الرابعة في كأس العالم. وقبل آخر مشاركة لها في البطولة في فرنسا، وضعت توأمها لونا وروميو، وبذلك أصبحت أول أم في الفريق الأرجنتيني.