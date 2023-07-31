 مونديال السيدات: المنتخب الأمريكي حامل اللقب يخرج من البطولة على حساب السويد | DW الأخبار | DW | 06.08.2023

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DW الأخبار

مونديال السيدات: المنتخب الأمريكي حامل اللقب يخرج من البطولة على حساب السويد

خرج المنتخب الأمريكي حامل لقب بطولة العالم لكرة القدم لللسيدات من البطولة بعد خسارته بضربات الترجيح أمام منتخب السويد.

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