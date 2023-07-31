مونديال السيدات: المنتخب الأمريكي حامل اللقب يخرج من البطولة على حساب السويد

مونديال السيدات ـ إنجاز تاريخي لمنتخب المغرب وخروج مبكر لألمانيا

‬تأهل منتخب المغرب إلى دور الـ16 بكأس العالم للسيدات لكرة القدم لأول مرة في تاريخه بعد الفوز 1-صفر على كولومبيا، مستفيدًا من تعادل ألمانيا مع كوريا الجنوبية، لتغادر ألمانيا، البطلة مرتين، من دور المجموعات.