مونديال السيدات: المنتخب الأمريكي حامل اللقب يخرج من البطولة على حساب السويد

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خرج المنتخب الأمريكي حامل لقب بطولة العالم لكرة القدم لللسيدات من البطولة بعد خسارته بضربات الترجيح أمام منتخب السويد.
للمرة الأولى منذ بداية تنظيم كأس العالم للسيدات، تودع ألمانيا البطولة من دور المجموعات. وبعد أن تفوقت عليها كوريا الجنوبية تكتيكياً برزت أسئلة ملحة لا بد من الإجابة عليها.
تأهل منتخب المغرب إلى دور الـ16 بكأس العالم للسيدات لكرة القدم لأول مرة في تاريخه بعد الفوز 1-صفر على كولومبيا، مستفيدًا من تعادل ألمانيا مع كوريا الجنوبية، لتغادر ألمانيا، البطلة مرتين، من دور المجموعات.
امتدح المستشار الألماني أولاف شولتس وزيرة خارجيته أنالينا بيربوك أداء فريق سيدات ألمانيا الذي تعادل بهدف مع كوريا الجنوبية في مونديال السيدات المقامة حالياً في أستراليا ونيوزيلندا، وودع بالتالي البطولة من الدور الأول.
كرة القدم المغربية تستمر في الإبهار وهذه المرة مع السيدات اللائي انتزعت تأهلا من دور المجموعات بدا لوهلة مستحيلاً. كيف تحقق ذلك؟ وما طبيعة المواجهة القادمة مع فرنسا؟
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