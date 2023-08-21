مونديال السيدات: الإسبانية هيرموسو تدافع عن قبلة رئيس الاتحاد على شفتيها

دافعت لاعبة خط الوسط الإسبانية جيني هيرموسو عن رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس بعد تعرضه لانتقادات بسبب تقبيلها على شفتيها خلال تتويج المنتخب بلقب كأس العالم للسيدات الأحد.
وتغلب المنتخب الإسبانيعلى نظيره الإنجليزي 1 / صفر في النهائي أمس الأحد في سيدني ليتوج للمرة الأولى بلقب مونديال السيدات، لكن مشاهد الاحتفال ما قبل مراسم التتويج شغلت الكثيرين في إسبانيا، بما في ذلك وزراء بالحكومة.
وقالت لاعبة خط الوسط عبر بث مباشر على إنستغرام بعد المباراة "لم يعجبني ذلك"، رغم أنها كانت تضحك وهي تتحدث لكنها أوضحت في وقت لاحق أن هذه اللحظة نابعة من "تصرف عاطفي طبيعي".
وبينت هيرموسو في تصريحات نقلها الاتحاد الاسباني لوكالة فرانس برس "كان تصرفًا عفويًا تمامًا متبادلا بسبب الفرح الهائل الذي يجلبه الفوز بكأس العالم".
وأضافت "الرئيس وأنا لدينا علاقة جيدة، وسلوكه معنا جميعًا كان رائعًا وكانت بادرة طبيعية من المودة والامتنان....لقد فزنا بكأس العالم ولن نحيد عما هو مهم". وأهدرت هيرموسو ركلة جزاء في المباراة لكن إسبانيا صمدت لتفوز بهدف أولغا كارمونا في الشوط الأول.
وأثار رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم موجة انتقادات حادة ضده في إسبانيا إثر تقبيل اللاعبة على الفم.
وقالت وزيرة المساواة إيرين مونتيرو، عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا) :"هذا شكل من أشكال الاعتداء الجنسي الذي نعاني منه نحن السيدات في كل يوم... ولا يفترض أن نقوم بتطبيعه."
كذلك قالت وزيرة الحقوق الاجتماعية الإسبانية إيون بيلارا عبر موقع "إكس" :"نحن جميعا نفكر: لو أن هذا الفعل قد تم أمام إسبانيا بأكملها، فما الذي يحدث في الخفاء؟ العنف الجنسي ضد المرأة يجب أن ينتهي."
وكان روبياليس قد عانق جميع لاعبات المنتخب الإسباني لكنه قام بتقبيل هيرموسو على الفم بعد معانقتها وتقبيل خدها.
وقامت بعض اللاعبات بمقاطعة المنتخب قبل البطولة احتجاجا على المدرب لكن روبياليس تمسك به.
ودافع روبياليس عن نفسه فيما يتعلق بالقبلة قائلا في تصريحات لإذاعة "راديو ماركا" :"القبلة لجينيفر؟ هناك حمقى في كل مكان. عندما يتشارك شخصان في تصرف عابر يحمل مودة متبادلة، لا يفترض الالتفات إلى الهراء الذي يقال."
ع.أ.ج / ح.ز (أ ف ب، د ب ا)
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