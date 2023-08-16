مونديال السيدات: إنجلترا تزيح أستراليا وتواجه إسبانيا في النهائي

أنهى المنتخب الإنجليزي مغامرة نظيره الأسترالي، مستضيف كأس العالم للسيدات في كرة القدم مع نيوزيلندا، بتغلبه عليه 3/1 اليوم الأربعاء (16 أغسطس/ آب 2023)، في نصف النهائي في سيدني.

وتقابل إنجلترا نظيرتها إسبانيا الفائزة على السويد 2/1 الثلاثاء في المباراة النهائية في سيدني الأحد المقبل.

وضعت إيلا تون إنجلترا في المقدمة بتسديدة هائلة في الدقيقة 36 لتسكت الجماهير المتحمسة البالغ عددها أكثر من 75 ألف متفرج.

نجمة منتخب إنجلترا إيلا تون تفتتح أهداف المباراة بتسديدة هائلة في الدقيقة 36 لتسكت الجماهير الأسترالية المتحمسة في ملعب سيدني (16/8/2023)

لكن سام كير قائدة أستراليا، التي شاركت أساسية لأول مرة في هذه البطولة، أدركت التعادل بهدف مذهل من مجهود فردي حيث ركضت دون توقف قبل أن تطلق تسديدة لا تصد ولا ترد من 25 مترا في شباك إنجلترا في الدقيقة 64.

وأطلق مشجعو أستراليا في ملعب سيدني العنان لفرحتهم بعد أن شاهدوا فتاتهم الذهبية تهز الشباك أخيرا في هذه البطولة لتشتعل الآمال في خوض النهائي. لكن دفاع أستراليا أخفق في التعامل مع كرة طويلة بعد سبع دقائق أخرى لتضعها لورين هيمب في الشباك.

سام كير قائدة أستراليا، أدركت التعادل بهدف مذهل من مجهود فردي حيث ركضت دون توقف قبل أن تطلق تسديدة لا تصد ولا ترد من 25 مترا في شباك إنجلترا. (16/8/2023)

واقتربت كير من تسجيل التعادل قبل أن تحسم أليسيا روسو النتيجة لإنجلترا بالهدف الثالث قبل أربع دقائق من النهاية لترسل بطلة أوروبا للنهائي يوم الأحد المقبل.

وبفوزهن اليوم وضعت الإنجليزيات حدّا لعقدة الدور نصف النهائي، بعدما خرجن منه مرتين سابقًا (2015 و2019)، حيث أظهرت بطلات أوروبا رغبة واضحة في بلوغ النهائي للمرة الأولى في تاريخهن.

وقالت مدربة إنجلترا سيرينا ويغمان: "لقد بلغنا النهائي وهو أمر لا يصدق. يبدو كأننا فزنا به لكننا لم نفز به بعد، لقد فزنا للتو في هذه المباراة". وتابعت "خضنا مباراة صعبة، لكن مرة أخرى وجدنا طريقة للفوز. كنا نتحدث عن الصلابة وهذا الفريق لديه الصلابة، سواء كان ذلك في الهجوم أو في الدفاع".

بينما قالت النجمة أليسيا روسو: "مواجهة إسبانيا ستكون أكثر صعوبة. كل مباراة خضناها في هذه البطولة كانت على أعلى مستوى لذا يجب أن نكون مستعدين لكننا كنا نحلم منذ كنا فتيات صغيرات بهذا الأمر".

ص.ش/أ.ح (رويترز، أ ف ب)