مونديال السيدات: إنجلترا تزيح أستراليا وتواجه إسبانيا في النهائي

أنهى المنتخب الإنجليزي مغامرة نظيره الأسترالي، مستضيف كأس العالم للسيدات في كرة القدم مع نيوزيلندا، بتغلبه عليه 3/1 اليوم الأربعاء (16 أغسطس/ آب 2023)، في نصف النهائي في سيدني.
وتقابل إنجلترا نظيرتها إسبانيا الفائزة على السويد 2/1 الثلاثاء في المباراة النهائية في سيدني الأحد المقبل.
وضعت إيلا تون إنجلترا في المقدمة بتسديدة هائلة في الدقيقة 36 لتسكت الجماهير المتحمسة البالغ عددها أكثر من 75 ألف متفرج.
نجمة منتخب إنجلترا إيلا تون تفتتح أهداف المباراة بتسديدة هائلة في الدقيقة 36 لتسكت الجماهير الأسترالية المتحمسة في ملعب سيدني (16/8/2023)
لكن سام كير قائدة أستراليا، التي شاركت أساسية لأول مرة في هذه البطولة، أدركت التعادل بهدف مذهل من مجهود فردي حيث ركضت دون توقف قبل أن تطلق تسديدة لا تصد ولا ترد من 25 مترا في شباك إنجلترا في الدقيقة 64.
وأطلق مشجعو أستراليا في ملعب سيدني العنان لفرحتهم بعد أن شاهدوا فتاتهم الذهبية تهز الشباك أخيرا في هذه البطولة لتشتعل الآمال في خوض النهائي. لكن دفاع أستراليا أخفق في التعامل مع كرة طويلة بعد سبع دقائق أخرى لتضعها لورين هيمب في الشباك.
سام كير قائدة أستراليا، أدركت التعادل بهدف مذهل من مجهود فردي حيث ركضت دون توقف قبل أن تطلق تسديدة لا تصد ولا ترد من 25 مترا في شباك إنجلترا. (16/8/2023)
واقتربت كير من تسجيل التعادل قبل أن تحسم أليسيا روسو النتيجة لإنجلترا بالهدف الثالث قبل أربع دقائق من النهاية لترسل بطلة أوروبا للنهائي يوم الأحد المقبل.
وبفوزهن اليوم وضعت الإنجليزيات حدّا لعقدة الدور نصف النهائي، بعدما خرجن منه مرتين سابقًا (2015 و2019)، حيث أظهرت بطلات أوروبا رغبة واضحة في بلوغ النهائي للمرة الأولى في تاريخهن.
وقالت مدربة إنجلترا سيرينا ويغمان: "لقد بلغنا النهائي وهو أمر لا يصدق. يبدو كأننا فزنا به لكننا لم نفز به بعد، لقد فزنا للتو في هذه المباراة". وتابعت "خضنا مباراة صعبة، لكن مرة أخرى وجدنا طريقة للفوز. كنا نتحدث عن الصلابة وهذا الفريق لديه الصلابة، سواء كان ذلك في الهجوم أو في الدفاع".
بينما قالت النجمة أليسيا روسو: "مواجهة إسبانيا ستكون أكثر صعوبة. كل مباراة خضناها في هذه البطولة كانت على أعلى مستوى لذا يجب أن نكون مستعدين لكننا كنا نحلم منذ كنا فتيات صغيرات بهذا الأمر".
ص.ش/أ.ح (رويترز، أ ف ب)
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ميلاني ليوبولز (29 عاما) ـ المانيا
تذهب ميلاني ليوبولز، وهي أم لطفل يبلغ من العمر تسعة أشهر، إلى البطولة العالمية للمرة الثالثة. "بالطبع إنه تحدٍ وصعب للغاية ولكنه شيء جميل لأنني أستطيع أن أجمع بينهما. كنت أعلم أن الحمل خلال مسيرتي الرياضية ينطوي على مخاطر. ولكن من الرائع أنني أستطيع تحقيقه بالدعم المناسب."
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أليكس مورغان هي واحدة من أبرز نجمات كرة القدم النسائية: فازت بلقبين في كأس العالم ومرة واحدة بالذهب في الألعاب الأولمبية. في عام 2020، أنجبت مورغان طفلتها إيلينا كاراسكو. "بقدر ما أحب كرة القدم، ألعب الآن من أجل شيء أكبر في نفسي. لا أعلم إذا ما كنت سأقول أنني لاعبة مختلفة. أعتقد فقط أنني تطورت."
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جولي إيرتز (31 عاما) ـ الولايات المتحدة الأمريكية
جولي إيرتز تفوز مع أليكس مورغان بلقب كأس العالم في 2015 و 2019 مع الولايات المتحدة. وفي أغسطس 2022 أنجبت ابنها مادن ماثيو. والآن تعود إلى المسرح الأكبر بعد أقل من عام واحد. "الابتعاد خطوة للوراء والحصول على منظور جديد أعطاني دافعًا جديدًا"، تقول إيرتز.
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كريستال دان لديها بالفعل مسيرة كبيرة، وذروتها كانت بفوزها بلقب كأس العالم في عام 2019 مع الولايات المتحدة. إنها لاعبة وسط وأم لـمارسيل جان الذي ولد في مايو 2022. لعبت دان (في الصورة يمين رقم 19) في كأس العالم بعد 14 شهرًا فقط من الولادة.
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أمل مجري هي أول أم في المنتخب الوطني الفرنسي. ومع ذلك يعترف المدرب هيرف رينار أن فرنسا لا تزال متخلفة قليلاً في التعامل مع الأمهات في كرة القدم. وتقول ماجري لموقع FIFA.com: "إنه يبدي اهتمامًا كبيرًا وهو مطلع جيدًا عندما يتعلق الأمر بموضوع الأمومة لدى الرياضيات. لقد تحدثنا كثيرًا حول ما يمكن أن يعمل بشكل أفضل بالنسبة لنا جميعًا".
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"أعتقد أنه من المهم بالنسبة للفتيات الصغيرات في جميع أنحاء العالم، وخاصة في جامايكا أن يكون بإمكانهن أن تكوين أسرة وفي الوقت نفسه يعودن إلى اللعب"، تقول كونيا بلومر. إنها تسافر مع جامايكا إلى كأس العالم للسيدات للمرة الثانية. إنها مدافعة وقائدة الفريق وتحمل مسؤولية كبيرة كأم طفل، في الملعب وخارجه.
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شينا ماثيوز، (29 عاما) ـ جامايكا
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