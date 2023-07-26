مونديال السيدات: إسبانيا واليابان إلى دور ثمن النهائي

تأهل المنتخب الإسباني إلى الدور الثاني (دور الستة عشر) ببطولة كأس العالم 2023 لكرة القدم للسيدات، بفوزه الكبير 5 / صفر على نظيره الزامبي اليوم الأربعاء (26 يوليوم تموز 2023) في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة بالدور الأول للبطولة، المقامة حاليا بأستراليا ونيوزيلندا.
ورفع المنتخب الإسباني رصيده إلى ست نقاط من انتصارين متتاليين ليقتسم صدارة المجموعة مع نظيره الياباني، الذي استفاد أيضا من الفوز الإسباني على زامبيا، وحجز مقعده مع إسبانيا في الدور الثاني للبطولة.
وتحسم الجولة الثالثة الأخيرة صدارة المجموعة لصالح أي من المنتخبين الإسباني والياباني، اللذين يلتقيان سويا في الجولة الثالثة، فيما يلتقي منتخبا زامبيا وكوستاريكا في مواجهة تستهدف حفظ ماء الوجه فقط من خلال المنافسة على احتلال المركز الثالث في المجموعة، بعدما ودع كل منهما البطولة رسميا اليوم.
ومع تفوق المنتخب الإسباني في فارق الأهداف، سيكون التعادل كافيا له في المباراة أمام المنتخب الياباني، المتوج بلقب البطولة في نسخة 2011.
وأنهى المنتخب الإسباني الشوط الأول لصالحه بهدفين سجلتهما تيريسا أبيايرا وجينيفر هيرموسو في الدقيقتين التاسعة و13، وأضاف الفريق ثلاثة أهداف في الشوط الثاني بتوقيع ألبا ريدوندو في الدقيقتين 69 و85 وهيرموسو مجددا في الدقيقة 70.
تألق ياباني
سجلت هيكارو ناوموتو وأوبا فوجينو هدفين في غضون ثلاث دقائق (25 و27) وأمَّنتا الفوز لليابان
وفي دونيدين ستايدوم في نيوزيلندا، سجلت هيكارو ناوموتو وأوبا فوجينو هدفين في غضون ثلاث دقائق (25 و27) وأمَّنتا الفوز لليابان على حساب كوستاريكا. وأقيمت المباراة أمام 6992 متفرجًا وهو الحضور الادنى حتى الآن فيالبطولة التي تستضيفها أيضًا أستراليا.
وكانت المباراة ستشهد نتيجة أقسى لولا تألق حارسة كوستاريكا دانييلا سوليرا التي أنقذت مرماها من عدة أهداف، رغم أن كان بإمكانها أن تتصرف أفضل في الهدفين اللذين دخلا شباكها. وتعرضت لخضّة قبل 25 دقيقة من نهاية المباراة بعد اصطدامها في الهواء مع البديلة ريكو يويكي عندما ارتقت اللاعبتان نحو عرضية.
وحققت اليابان، وصيفة العام 2015، أفضل سجل تهديفي لها في دور المجموعات لمونديال السيدات.
ع.ش/ أ.ح (د ب أ)
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ميلاني ليوبولز (29 عاما) ـ المانيا
تذهب ميلاني ليوبولز، وهي أم لطفل يبلغ من العمر تسعة أشهر، إلى البطولة العالمية للمرة الثالثة. "بالطبع إنه تحدٍ وصعب للغاية ولكنه شيء جميل لأنني أستطيع أن أجمع بينهما. كنت أعلم أن الحمل خلال مسيرتي الرياضية ينطوي على مخاطر. ولكن من الرائع أنني أستطيع تحقيقه بالدعم المناسب."
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أليكس مورغان (34 عاما) ـ الولايات المتحدة الأمريكية
أليكس مورغان هي واحدة من أبرز نجمات كرة القدم النسائية: فازت بلقبين في كأس العالم ومرة واحدة بالذهب في الألعاب الأولمبية. في عام 2020، أنجبت مورغان طفلتها إيلينا كاراسكو. "بقدر ما أحب كرة القدم، ألعب الآن من أجل شيء أكبر في نفسي. لا أعلم إذا ما كنت سأقول أنني لاعبة مختلفة. أعتقد فقط أنني تطورت."
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جولي إيرتز (31 عاما) ـ الولايات المتحدة الأمريكية
جولي إيرتز تفوز مع أليكس مورغان بلقب كأس العالم في 2015 و 2019 مع الولايات المتحدة. وفي أغسطس 2022 أنجبت ابنها مادن ماثيو. والآن تعود إلى المسرح الأكبر بعد أقل من عام واحد. "الابتعاد خطوة للوراء والحصول على منظور جديد أعطاني دافعًا جديدًا"، تقول إيرتز.
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كريستال دان (31 عاما) ـ الولايات المتحدة الأمريكية
كريستال دان لديها بالفعل مسيرة كبيرة، وذروتها كانت بفوزها بلقب كأس العالم في عام 2019 مع الولايات المتحدة. إنها لاعبة وسط وأم لـمارسيل جان الذي ولد في مايو 2022. لعبت دان (في الصورة يمين رقم 19) في كأس العالم بعد 14 شهرًا فقط من الولادة.
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أمل مجري (30 عاما) ـ فرنسا
أمل مجري هي أول أم في المنتخب الوطني الفرنسي. ومع ذلك يعترف المدرب هيرف رينار أن فرنسا لا تزال متخلفة قليلاً في التعامل مع الأمهات في كرة القدم. وتقول ماجري لموقع FIFA.com: "إنه يبدي اهتمامًا كبيرًا وهو مطلع جيدًا عندما يتعلق الأمر بموضوع الأمومة لدى الرياضيات. لقد تحدثنا كثيرًا حول ما يمكن أن يعمل بشكل أفضل بالنسبة لنا جميعًا".
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كونيا بلومر (25 عاما) ـ جامايكا
"أعتقد أنه من المهم بالنسبة للفتيات الصغيرات في جميع أنحاء العالم، وخاصة في جامايكا أن يكون بإمكانهن أن تكوين أسرة وفي الوقت نفسه يعودن إلى اللعب"، تقول كونيا بلومر. إنها تسافر مع جامايكا إلى كأس العالم للسيدات للمرة الثانية. إنها مدافعة وقائدة الفريق وتحمل مسؤولية كبيرة كأم طفل، في الملعب وخارجه.
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شينا ماثيوز، (29 عاما) ـ جامايكا
عندما شاركت جامايكا للمرة الأولى في كأس العالم عام 2019، كانت شينا ماثيوز أمًا لطفلين. وفي هذا العام توسعت عائلة ماثيوز بشكل أكبر. في عام 2022 وضعت طفلها الثالث. ووصفت الفيفا ماثيوز (وسط الصورة) بأنها "أم بطلة" لجامايكا.
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فانينا كوريا (39 عاما) ـ الأرجنتين
سوف تشارك فانينا كوريا كقائدة للمنتخب الأرجنتيني في بطولتها الرابعة في كأس العالم. وقبل آخر مشاركة لها في البطولة في فرنسا، وضعت توأمها لونا وروميو، وبذلك أصبحت أول أم في الفريق الأرجنتيني.