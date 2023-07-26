مونديال السيدات: إسبانيا واليابان إلى دور ثمن النهائي

تأهل المنتخب الإسباني إلى الدور الثاني (دور الستة عشر) ببطولة كأس العالم 2023 لكرة القدم للسيدات، بفوزه الكبير 5 / صفر على نظيره الزامبي اليوم الأربعاء (26 يوليوم تموز 2023) في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة بالدور الأول للبطولة، المقامة حاليا بأستراليا ونيوزيلندا.

ورفع المنتخب الإسباني رصيده إلى ست نقاط من انتصارين متتاليين ليقتسم صدارة المجموعة مع نظيره الياباني، الذي استفاد أيضا من الفوز الإسباني على زامبيا، وحجز مقعده مع إسبانيا في الدور الثاني للبطولة.

وتحسم الجولة الثالثة الأخيرة صدارة المجموعة لصالح أي من المنتخبين الإسباني والياباني، اللذين يلتقيان سويا في الجولة الثالثة، فيما يلتقي منتخبا زامبيا وكوستاريكا في مواجهة تستهدف حفظ ماء الوجه فقط من خلال المنافسة على احتلال المركز الثالث في المجموعة، بعدما ودع كل منهما البطولة رسميا اليوم.

ومع تفوق المنتخب الإسباني في فارق الأهداف، سيكون التعادل كافيا له في المباراة أمام المنتخب الياباني، المتوج بلقب البطولة في نسخة 2011.

وأنهى المنتخب الإسباني الشوط الأول لصالحه بهدفين سجلتهما تيريسا أبيايرا وجينيفر هيرموسو في الدقيقتين التاسعة و13، وأضاف الفريق ثلاثة أهداف في الشوط الثاني بتوقيع ألبا ريدوندو في الدقيقتين 69 و85 وهيرموسو مجددا في الدقيقة 70.

تألق ياباني

سجلت هيكارو ناوموتو وأوبا فوجينو هدفين في غضون ثلاث دقائق (25 و27) وأمَّنتا الفوز لليابان

وفي دونيدين ستايدوم في نيوزيلندا، سجلت هيكارو ناوموتو وأوبا فوجينو هدفين في غضون ثلاث دقائق (25 و27) وأمَّنتا الفوز لليابان على حساب كوستاريكا. وأقيمت المباراة أمام 6992 متفرجًا وهو الحضور الادنى حتى الآن فيالبطولة التي تستضيفها أيضًا أستراليا.

وكانت المباراة ستشهد نتيجة أقسى لولا تألق حارسة كوستاريكا دانييلا سوليرا التي أنقذت مرماها من عدة أهداف، رغم أن كان بإمكانها أن تتصرف أفضل في الهدفين اللذين دخلا شباكها. وتعرضت لخضّة قبل 25 دقيقة من نهاية المباراة بعد اصطدامها في الهواء مع البديلة ريكو يويكي عندما ارتقت اللاعبتان نحو عرضية.

وحققت اليابان، وصيفة العام 2015، أفضل سجل تهديفي لها في دور المجموعات لمونديال السيدات.

ع.ش/ أ.ح (د ب أ)