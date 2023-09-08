مونديال السلة: ألمانيا تقصي أمريكا وتبلغ النهائي الأوّل في تاريخها

بلغت ألمانيا نهائي كأس العالم في كرة السلة للمرة الأولى في تاريخها، بعد فوزها على الولايات المتحدة 113-111، الجمعة (الثامن من سبتمبر/ أيلول) في مانيلا، لتضرب موعداً الأحد مع صربيا الفائزة على كندا 95-86.

وكانت أفضل نتيجة لألمانيا المركز الثالث في نسخة 2002، فيما أخفق المنتخب الأميركي بمتابعة المشوار نحو لقب سادس في تاريخه، علماً انه خاض البطولة دون أبرز نجوم دوري أن بي ايه، مكتفياً بلائحة رديفة قادها المدرب ستيف كير.

وقطع المنتخب الألماني خطوة جديدة على طريق الفوز باللقب للمرة الأولى في تاريخه، وبدد آمال المنتخب الأمريكي في استعادة اللقب العالمي، بعدما أحرزه المنتخب الإسباني في النسخة الماضية. ويقتسم المنتخب الأمريكي مع منتخب يوغسلافيا السابقة الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بلقب المونديال، برصيد خمسة ألقاب لكل منهما.

ع.ش، ف.ي (أ ف ب، د ب أ)