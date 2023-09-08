مونديال السلة: ألمانيا تقصي أمريكا وتبلغ النهائي الأوّل في تاريخها

بلغت ألمانيا نهائي كأس العالم في كرة السلة للمرة الأولى في تاريخها، بعد فوزها على الولايات المتحدة 113-111، الجمعة (الثامن من سبتمبر/ أيلول) في مانيلا، لتضرب موعداً الأحد مع صربيا الفائزة على كندا 95-86.
وكانت أفضل نتيجة لألمانيا المركز الثالث في نسخة 2002، فيما أخفق المنتخب الأميركي بمتابعة المشوار نحو لقب سادس في تاريخه، علماً انه خاض البطولة دون أبرز نجوم دوري أن بي ايه، مكتفياً بلائحة رديفة قادها المدرب ستيف كير.
وقطع المنتخب الألماني خطوة جديدة على طريق الفوز باللقب للمرة الأولى في تاريخه، وبدد آمال المنتخب الأمريكي في استعادة اللقب العالمي، بعدما أحرزه المنتخب الإسباني في النسخة الماضية. ويقتسم المنتخب الأمريكي مع منتخب يوغسلافيا السابقة الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بلقب المونديال، برصيد خمسة ألقاب لكل منهما.
ع.ش، ف.ي (أ ف ب، د ب أ)
-
عمالقة دوري كرة السلة الأمريكي
المركز العاشر: حكيم أولاجوون (26946 هدفا)
بدأ حكيم بلعب كرة القدم في طفولته في بلده الأم نيجيريا وكان يشغل موقع حارس المرمى، ولكنه قرر في سن 15 أن يلعب كرة السلة. وحصل حكيم على منحة لدراسة الرياضة في الولايات المتحدة ونجح فيما بعد ليلعب في دوري "الرابطة الأمريكية لكرة السلة" ومن ثم يصبح أحد نجومه الكبار. فاز حكيم الذي يبلغ طوله 2.13 مترا مرتين بلقب البطولة مع فريقه هوستون روكيتس.
-
عمالقة دوري كرة السلة الأمريكي
المركز التاسع: ألفين هايس (27313 هدفا)
كان ألفين أحد أفضل لاعبي كرة السلة في الدوري الأمريكي في سبعينات القرن الماضي. وشغل موقع الوسط واشتهر بتسديداته للكرة بعد الالتفات مباشرة. حاز مرة واحدة على لقب البطولة مع فريقه واشنطن بوليت ولعب 1303 مباراة وأتم 50 ألف دقيقة لعب تماما.
-
عمالقة دوري كرة السلة الأمريكي
المركز الثامن: موسيس مالون (27409 أهداف)
كان موسيس أول لاعب يستطيع دخول دوري "NBA" بعد تخرجه من الدراسة من الثانوية العامة، وكان ذلك في سنة 1974. ولعب موسيس مع فريق فيلاديفيا في سبعينات القرن الماضي واحتفى معه بلقب الدوري سنة 1983. لعب موسيس 21 عاما في الدوري ولتسعة فرق وتوفي سنة 2015 بعمر 60 عاما.
-
عمالقة دوري كرة السلة الأمريكي
المركز السابع: شاكل أونيل (28596 هدفا)
ولد شاكيل عام 1972 ويبلغ طوله 2.16 مترا، ولعب في دوري المحترفين من 1992 إلى 2011 ، حصل على لقب الرابطة الوطنية لكرة السلة ثلاث مرات في الأعوام 2000 و2001 و2002 ، حصل على المركز الأول في بطولة العالم لكرة السلة سنة 1994، وشارك في الألعاب الاولمبية في أتلانتا سنة 1996 وحصل أيضا على المركز الأول .
-
عمالقة دوري كرة السلة الأمريكي
المركز السادس: ديرك نوفيتسكي (29415 هدفا)
نجح اللاعب الألماني ديرك نوفيتسكي في اقتحام دوري الكبار في كرة السلة، الذي غالبا ما ينجح فيه اللاعبون الأمريكيون وخاصة من الأصول الأفريقية. وتمكن ديرك من قيادة فريقه دالاس مافيريكس في سنة 2011 للحصول على اللقب. وتخطى كأول لاعب أوروبي حاجز الـ20 ألف هدف في الدوري الأمريكي ويطمح في تخطي حاجز الـ 30 ألف قريبا.
-
عمالقة دوري كرة السلة الأمريكي
المركز الخامس: ويلت تشامبرلين (31419 هدفا)
ولد ويلت تشامبرلين في عام 1936 وتوفي في 1999. لعب في الرابطة الوطنية لكرة السلة وكانت بدايته في عام 1958. يعتبر من أفضل المسجلين في المباراة الواحدة حيث سجل 100 نقطة في مباراة أمام نيويورك نيكس في عام 1962. فاز بدوري المحترفين مرتين في عام 1967 وعام 1972.
-
عمالقة دوري كرة السلة الأمريكي
المركز الرابع: مايكل جوردن (32292 هدفا)
ولد في عام 1963 ويعد من أشهر وأفضل لاعبي كرة السلة في التاريخ، وكان له الفضل في تفوق منتخب أمريكا لكرة السلة في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي. كان معدل تسجيله في الموسم 30.12 نقطة في المباراة الواحدة، وهو أعلى معدل تسجيل في تاريخ الدوري الأمريكي. فاز جوردن ببطولة الدوري ست مرات، وحصل على لقب الهداف عشر مرات واحتفظ إلى النهاية بقميص يحمل رقم 23 الذي حمله وهو في الثانوية العامة.
-
عمالقة دوري كرة السلة الأمريكي
المركز الثالث: كوبي براينت (33521 هدفا)
قاد كوبي براينت فريق لوس أنجلوس ليكرز للحصول على لقب الدوري خمس مرات، ومازال يحتفظ بأسلوب لعبه رغم بلوغه سن السابعة الثلاثين. بدأ اللعب في الدوري الأمريكي سنة 1996 وحصل على المركز الأول ضمن فريق الألعاب الاولمبية في بكين سنة 2008 وفاز بالميدالية الذهبية. وسيكون هذا الموسم الأخير لبراينت بعد قراره الاعتزال بسبب مشاكل في ظهره.
-
عمالقة دوري كرة السلة الأمريكي
المركز الثاني: كارل مالون (36928 هدفا)
كان يطلق على مالون تسمية "مايل مان" ولعب 18 موسما لفريق أوتا وموسما واحدا للوس أنجلوس ليكرز ولكنه لم يفز بلقب الدوري إطلاقا. وفاز سنة 1992 بالميدالية الذهبية ببطولة الألعاب الأولمبية. وكرم مالون وزميله جون ستوكتون الذي كان يرسل له الكرات باستمرار بوضع نصب برونزي لهما قرب ملعب مدينة سالت ليك.
-
عمالقة دوري كرة السلة الأمريكي
المركز الأول: كريم عبد الجبار (38387 هدفا)
يعد عبد الجبار من أفضل اللاعبين في تاريخ كرة السلة ولقب بأفضل لاعب سلة في دوري الجامعات في عام 1967 و1969 واختير في فريق كل النجوم تسعة عشر مرة، وحصل على لقب أفضل لاعب في الدوري الأمريكي ست مرات. ولعب 1969 ولغاية 1989 لصالح ميلوايك ولوس أنجلوس ليكرز. اسلم اللاعب سنة 1971 وغير اسمه من فريديناند لويس ألكيندور إلى كريم عبد الجبار، وله عدة مشاركات سينمائية أبرزها فيلم لعبة الموت في سنة 1978 .
الكاتب: أندرياس ستين-تسيمونس / زمن البدري