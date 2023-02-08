مونديال الأندية: لقب خامس للريال بعد فوزه على الهلال السعودي

توج فريق ريال مدريد الإسباني بلقب بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم عقب فوزه على الهلال السعودي 5 / 3 في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت اليوم السبت (11 فبراير/ شباط 2023).

وتقدم ريال مدريد بهدف سجله فينيسيوس جونيور في الدقيقة 13، وأضاف فيديريكو فالفيردي الهدف الثاني في الدقيقة 18، قبل أن يتمكن موسى ماريجا من تقليص الفارق بتسجيل الهدف الأول للهلال في الدقيقة 26، لينتهي الشوط الأول بتقدم الريال 1/ 2.

وفي الشوط الثاني، سجل كريم بنزيمة الهدف الثالث للريال في الدقيقة 54 وأضاف فالفيردي الهدف الثاني له والرابع للريال في الدقيقة 58، ثم سجل لوسيانو فيتو الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 63، ثم أضاف فينيسيوس جونيور الهدف الثاني له والخامس للريال في الدقيقة 69.

وفي الدقيقة 79 سجل لوسيانو فيتو الهدف الثاني له والثالث للهلال.

ووضح سيطرة التوتر على أداء الهلال، الذي يشارك في البطولة بصفته حامل لقب دوري أبطال آسيا بعد تأجيل ختام النسخة الحالية بسبب كأس العالم، لكن الفريق استعاد الثقة بمرور الوقت.

واعتمد فريق المدرب رامون دياز على الدفاع من أمام منطقة الجزاء والانطلاق في هجمات مرتدة مستغلاً سرعة الثنائي ماريغا وسالم الدوسري وتمريرات محمد كنو المتقنة.

وهذه هي المرة الخامسة التي يتوج فيها الريال بلقب البطولة حيث سبق للنادي الملكي، المتوج بلقب النسخة الأخيرة لدوري أبطال أوروبا، أن حصد لقب المونديال أربع مرات من قبل في أعوام 2014 و2016 و2017 و2018.

واستمرت هيمنة أندية أوروبا وأمريكا الجنوبية على اللقب إذ لم تخسر في النهائي في 19 نسخة من البطولة. وفازت أندية أوروبا باللقب في 15 مناسبة منها آخر عشر نسخ بينما جاءت انتصارات أمريكا الجنوبية بواسطة الأندية البرازيلية فقط.

وأصبح الهلال أول فريق سعودي وثالث فريق آسيوي وثالث فريق عربي يبلغ المباراة النهائية، بعد العين الإماراتي والرجاء المغربي.

رغم تسيده المباراة فإن الأهلي السعودي أحرج ريال مدريد (الصورة) وسجل ثلاثة أهداف في مرماه.

وفلامنغو البرازيلي يهزم الأهلي المصري

وحصد فريق فلامنغو البرازيلي الميدالية البرونزية بالبطولة ذاتها عقب فوزه على الأهلي المصري 4 / 2 اليوم السبت في مباراة تحديد المركز الثالث.

وتقدم فلامنغو بهدف سجله غابرييل باربوسا في الدقيقة 11 من ركلة جزاء، وتعادل الأهلي بهدف سجله أحمد عبد القادر في الدقيقة 38، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1/1.

حصد فريق فلامنغو البرازيلي الميدالية البرونزية بالبطولة ذاتها عقب فوزه على الأهلي المصري 4 / 2

وفي الشوط الثاني أهدر علي معلول ركلة جزاء للأهلي في الدقيقة 58، لكن أحمد عبد القادر سجل الهدف الثاني له وللأهلي في الدقيقة 60. واضطر الأهلي لإكمال المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 69 بعد طرد خالد عبد الفتاح.

وتمكن فلامنغو من استغلال النقص العددي بصفوف الأهلي وسجل هدف التعادل في الدقيقة 77 عن طريق بيدرو، ثم سجل غابرييل باربوسا الهدف الثاني له والثالث لفلامنغو في الدقيقة 85 من ركلة جزاء، قبل أن يختتم بيدرو أهداف فلامنغو الأربعة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وتواجد الأهلي في مباراة تحديد المركز الثالث عقب خسارته في الدور قبل النهائي أمام ريال مدريد الإسباني 1 / 4، فيما تواجد فلامنغو في هذه المباراة عقب خسارته أمام الهلال السعودي 2 / 3 في الدور قبل النهائي أيضا.

وأضاف فريق فلامنغو الميدالية البرونزية للميدالية الفضية التي حصل عليها في نسخة 2019 عندما خسر في المباراة النهائية أمام فريق ليفربول الإنجليزي بهدف نظيف.

وكانت هذه هي المواجهة الخامسة للأهلي ضد أندية أمريكا الجنوبية في مسيرته بمونديال الأندية والثالثة على التوالي، علما بأنه خسر في ثلاث مباريات وفاز في واحدة بركلات الترجيح. وعزز الأهلي رقمه القياسي كأكثر الفرق خوضا للمباريات في تاريخ كأس العالم للأندية برصيد 22 لقاء.

ع.ح./أ.ح (رويترز، د ب ا)