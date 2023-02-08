مونديال الأندية: لقب خامس للريال بعد فوزه على الهلال السعودي

توج فريق ريال مدريد الإسباني بلقب بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم عقب فوزه على الهلال السعودي 5 / 3 في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت اليوم السبت (11 فبراير/ شباط 2023).
وتقدم ريال مدريد بهدف سجله فينيسيوس جونيور في الدقيقة 13، وأضاف فيديريكو فالفيردي الهدف الثاني في الدقيقة 18، قبل أن يتمكن موسى ماريجا من تقليص الفارق بتسجيل الهدف الأول للهلال في الدقيقة 26، لينتهي الشوط الأول بتقدم الريال 1/ 2.
وفي الشوط الثاني، سجل كريم بنزيمة الهدف الثالث للريال في الدقيقة 54 وأضاف فالفيردي الهدف الثاني له والرابع للريال في الدقيقة 58، ثم سجل لوسيانو فيتو الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 63، ثم أضاف فينيسيوس جونيور الهدف الثاني له والخامس للريال في الدقيقة 69.
وفي الدقيقة 79 سجل لوسيانو فيتو الهدف الثاني له والثالث للهلال.
ووضح سيطرة التوتر على أداء الهلال، الذي يشارك في البطولة بصفته حامل لقب دوري أبطال آسيا بعد تأجيل ختام النسخة الحالية بسبب كأس العالم، لكن الفريق استعاد الثقة بمرور الوقت.
واعتمد فريق المدرب رامون دياز على الدفاع من أمام منطقة الجزاء والانطلاق في هجمات مرتدة مستغلاً سرعة الثنائي ماريغا وسالم الدوسري وتمريرات محمد كنو المتقنة.
وهذه هي المرة الخامسة التي يتوج فيها الريال بلقب البطولة حيث سبق للنادي الملكي، المتوج بلقب النسخة الأخيرة لدوري أبطال أوروبا، أن حصد لقب المونديال أربع مرات من قبل في أعوام 2014 و2016 و2017 و2018.
واستمرت هيمنة أندية أوروبا وأمريكا الجنوبية على اللقب إذ لم تخسر في النهائي في 19 نسخة من البطولة. وفازت أندية أوروبا باللقب في 15 مناسبة منها آخر عشر نسخ بينما جاءت انتصارات أمريكا الجنوبية بواسطة الأندية البرازيلية فقط.
وأصبح الهلال أول فريق سعودي وثالث فريق آسيوي وثالث فريق عربي يبلغ المباراة النهائية، بعد العين الإماراتي والرجاء المغربي.
رغم تسيده المباراة فإن الأهلي السعودي أحرج ريال مدريد (الصورة) وسجل ثلاثة أهداف في مرماه.
وفلامنغو البرازيلي يهزم الأهلي المصري
وحصد فريق فلامنغو البرازيلي الميدالية البرونزية بالبطولة ذاتها عقب فوزه على الأهلي المصري 4 / 2 اليوم السبت في مباراة تحديد المركز الثالث.
وتقدم فلامنغو بهدف سجله غابرييل باربوسا في الدقيقة 11 من ركلة جزاء، وتعادل الأهلي بهدف سجله أحمد عبد القادر في الدقيقة 38، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1/1.
حصد فريق فلامنغو البرازيلي الميدالية البرونزية بالبطولة ذاتها عقب فوزه على الأهلي المصري 4 / 2
وفي الشوط الثاني أهدر علي معلول ركلة جزاء للأهلي في الدقيقة 58، لكن أحمد عبد القادر سجل الهدف الثاني له وللأهلي في الدقيقة 60. واضطر الأهلي لإكمال المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 69 بعد طرد خالد عبد الفتاح.
وتمكن فلامنغو من استغلال النقص العددي بصفوف الأهلي وسجل هدف التعادل في الدقيقة 77 عن طريق بيدرو، ثم سجل غابرييل باربوسا الهدف الثاني له والثالث لفلامنغو في الدقيقة 85 من ركلة جزاء، قبل أن يختتم بيدرو أهداف فلامنغو الأربعة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.
وتواجد الأهلي في مباراة تحديد المركز الثالث عقب خسارته في الدور قبل النهائي أمام ريال مدريد الإسباني 1 / 4، فيما تواجد فلامنغو في هذه المباراة عقب خسارته أمام الهلال السعودي 2 / 3 في الدور قبل النهائي أيضا.
وأضاف فريق فلامنغو الميدالية البرونزية للميدالية الفضية التي حصل عليها في نسخة 2019 عندما خسر في المباراة النهائية أمام فريق ليفربول الإنجليزي بهدف نظيف.
وكانت هذه هي المواجهة الخامسة للأهلي ضد أندية أمريكا الجنوبية في مسيرته بمونديال الأندية والثالثة على التوالي، علما بأنه خسر في ثلاث مباريات وفاز في واحدة بركلات الترجيح. وعزز الأهلي رقمه القياسي كأكثر الفرق خوضا للمباريات في تاريخ كأس العالم للأندية برصيد 22 لقاء.
ع.ح./أ.ح (رويترز، د ب ا)
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في صور.. هذه الفرق صنعت تاريخ دوري الأبطال
13 لقبا.. القمة المريحة!
يغرد ريال مدريد لوحده في القمة بـ13 لقبا متفوقا على ميلان بستة ألقاب. حقق الريال أربعة ألقاب في خمسة مواسم، لكن قبل تحقيقه لقب 2013/2014 كان قد صام عن التتويج 12 عاما. أكبر نتيجة حققها في النهائي كانت عام 1958 بفوزه على آنتراخت فرانكفورت 7 مقابل 3 أهداف. وأكبر ضحاياه في النهائي هو يوفنتوس إذ هزمه 3 مرات، لكن الريال انهزم 3 مرات في النهائي كذلك. هدافه التاريخي هو رونالدو بـ105 أهداف.
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في صور.. هذه الفرق صنعت تاريخ دوري الأبطال
ميلان.. المرعب الذي دخل في سبات
حقق ميلان سبعة ألقاب آخرها عام 2007 بفوز على ليفربول 2/1. أكبر نتيجة حققها كانت ضد برشلونة بأربعة أهداف لصفر صيف 1994 وكذلك ضد إفسي بوخارست الروماني عام 1989 بالنتيجة ذاتها. عانى الفريق من 4 هزائم في النهائي، ثلاثة منها جاءت في العهد الجديد للبطولة، من أشهرها هزيمته أمام ليفربول عام 2005 عندما فرط في تقدمه بـ3 -0 في الشوط الأول لينهزم في الضربات الترجيحية. هدافه التاريخي هو شيفشينكو بـ33 هدفا.
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في صور.. هذه الفرق صنعت تاريخ دوري الأبطال
الزعيم البافاري بستة ألقاب!
يتساوى بايرن ميونيخ مع ليفربول في عدد الألقاب (ستة) لكن موسم هذا العام قد يشكل له فرصة لفك الشراكة حيث أنه مرشح فوق العادة. حامل لقب النسخة الماضية بفوزه على باريس سان جيرمان 1/0. حقق ثلاثة ألقاب متتالية من 1974 إلى 1976. يملك بايرن سجلا متواضعا في النهائي فقد خسر 5 ألقاب. أسوأ خسارة كانت ضد مانشستر يونايتد عام 1999 عندما انقلب تقدمه بـ1/0 إلى خسارة 2/1 . هدافه التاريخي هو ليفاندوفسكي بـ55 هدفا.
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في صور.. هذه الفرق صنعت تاريخ دوري الأبطال
زعيم الإنجليز في البطولة
حقق ليفربول ستة ألقاب وانهزم في ثلاثة نهائيات. آخر لقب كان على حساب توتنهام بـ2/0 صيف 2019 بعد عودة تاريخية أمام برشلونة في نصف النهائي، وقبلها بموسم واحد انهزم في النهائي أمام الريال بـ1/3. أكبر نتيجة حققها كانت عام 1977 ضد مونشغلادباخ بـ3/1. هدافه التاريخي هو جيرارد بـ30 هدفا. حقق لقبين متتالين عامي 1977 و1978.
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في صور.. هذه الفرق صنعت تاريخ دوري الأبطال
ميسي يقود برشلونة لثلاثة ألقاب
حقق خمسة ألقاب أربعة منها في العهد الجديد للبطولة وخسر ثلاثة نهائيات. أكبر ضحاياه هو مانشستر يونايتد بانتصارين. كان مرشحا للقب أكثر من مرة في السنوات الأخيرة لكنه عجز عن الوصول إلى نصف النهائي. آخر لقب كان على حساب يوفنتوس 3/1 عام 2015. يملك الفريق الرقم القياسي لعدد الأهداف التي سجلها لاعب لفريق واحد، ووهو ليونيل ميسي الذي سجل 120 هدفا لبرشلونة.
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في صور.. هذه الفرق صنعت تاريخ دوري الأبطال
أياكس.. زعيم الكرة الشاملة
حقق أربعة ألقاب وانهزم في نهائيين. آخر لقب كان على حساب ميلان عام 1995 بـ1/0. منذ هزيمته في الموسم الموالي أمام يوفنتوس بالنتيجة ذاتها غاب عن المباراة النهائية. هدافه التاريخي في المسابقة هو جاري ليتمانين بـ20 هدفا. أفضل ما حققه في السنوات الأخيرة وصوله إلى نصف النهائي عام 2019 قبل أن يخسر بشكل دراماتيكي أمام توتنهام في مباراة الإياب 2/3.
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في صور.. هذه الفرق صنعت تاريخ دوري الأبطال
إنتر/يونايتد: ثلاثة ألقاب قبل مرحلة الفراغ
حقق الإنتر ثلاثة ألقاب وخسر نهائيين. آخر لقب كان عام 2010 أمام بايرن ميونيخ بـ2/0. هدافه التاريخي هو أدريانو بـ18 هدفا. يشاركه عدد الألقاب مانشستر يونايتد لكنه خسر كذلك نهائيين وكان آخر تتويج له أمام تشلسي عام 2008 بالضربات الترجيحية. هدافه هو فان نستل روي بـ38 هدفا. تراجع مستوى الإنتر ومان يونايتد في السنوات الأخيرة ولم يحققا نتائج كبيرة في المسابقة.
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في صور.. هذه الفرق صنعت تاريخ دوري الأبطال
يوفنتوس- بنفيكا.. النحس المستمر
رغم تحقيقه للقبين فقط، إلّا أن يوفنتوس وصل للنهائي 9 مرات، ما يجعله أكثر فريق خسر النهائي. آخر لقب يعود لعام 1994 عندما فاز على أياكس بالضربات الترجيحية لكنه خسر بعدها آخر خمس نهائيات. هدافه التاريخي هو ديل بييرو بـ43. لا ينافسه في سوء الطالع سوى بنفيكا التي خسر آخر خمس نهائيات لعبها مقابل لقبين يتيمين إلى جانب بورتو و نوتنغهام فورست اللذين حققا لقبين لكل منهما بفارق بسيط أنهما لم يخسرا أيّ نهائي.