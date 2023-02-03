 مونديال الأندية: الهلال يطيح بالوداد ويقابل فلامنغو في نصف النهائي | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 04.02.2023

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رياضة

مونديال الأندية: الهلال يطيح بالوداد ويقابل فلامنغو في نصف النهائي

واصل الهلال السعودي تفوقه في مواجهاته ضد الوداد المغربي وأقصاه من مونديال الأندية المقام بالمغرب. ورغم تقدم الوداد فشل الفريق في تكرار إنجاز مواطنه وغريمه التقليدي الرجاء الذي سبق أن وصل للمباراة النهائية بالمغرب أيضا.

صراع على الكرة بين اثنين من لاعبي الوداد البيضاوي المغربي ولاعب من الهلال السعودي. كأس العالم للأندية 2023

رغم تقدم الوداد بهدف لصفر واقترابه من تعزيز الهدف تعادل الهلال في النهاية عبر ركلة جزاء ليفوز في النهاية بركلات الترجيح.

بلغ فريق الهلال السعودي الدور نصف النهائي لمونديال الأندية لكرة القدم، بعدما أطاح بالوداد البيضاوي المغربي المضيف بالفوز عليه 5-3 بركلات الترجيح (الوقتان الأصلي والإضافي 1-1) السبت (4 فبراير/ شباط 2023) على ملعب "مولاي عبد الله" في الرباط أمام زهاء 60 ألف متفرج.

وضرب بطل آسيا في مشاركته الثالثة تواليا، موعدا مع فلامنغو البرازيلي في نصف النهائي، بينما سيخوض الوداد مباراة الترتيب ضد الخاسر من لقاء الأهلي المصري مع سياتل الأميركي بطل الكونكاكاف والتي تجرى في وقت لاحق، على أن يلتقي الفائز من مباراة الأهلي وسياتل مع ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا.

مختارات

يلتقي بطلا إفريقيا وآسيا الوداد البيضاوي المغربي والهلال السعودي في قمة نارية ضمن الدور الثاني لمونديال الأندية في المغرب. ويسعى الأهلي المصري إلى تأكيد انطلاقته القوية بمواجهة سياتل ساوندرز الأمريكي بطل كونكاكاف.

فرضت الكرة العربية نفسها في بطولتي أبطال آسيا وإفريقيا، فقد وصل فريقان عربيان إلى نهائي البطولتين القاريتين لعام 2014، إذ يلتقي الهلال السعودي بوسترن سيدني الاسترالي، فيما يلتقي وفاق سطيف الجزائري بفيتا كلوب الكونغولي.

تسعى الأندية العربية المشاركة في كاس العالم للأندية بالمغرب لتحقيق إنجاز تاريخي يعزز التألق العربي الأخير في كأس العالم بقطر بيد أن مهمة الأهلي والوداد والهلال السعودي ستصطدم بقوة ريال مدريد وفلامينجو البرازيلي.

والتقى الهلال والوداد أربع مرات سابقة، ثلاث منها فيبطولة الأندية العربية، وواحدة في بطولة النخبة الدولية، وانتهت تلك المواجهات بفوز الهلال في مباراتين والوداد في واحدة وتعادلا مرة واحدة.

وتكرر اخفاق الوداد في بلوغ نصف النهائي للمرة الثانية بعد 2017، وتاليا فشل في تكرار إنجاز مواطنه وغريمه التقليدي الرجاء الذي بلغ نهائي نسخة 2013 في المغرب أيضا عندما خسر أمام بايرن ميونيخ الألماني صفر-2.

حاول الوداد استغلال عاملي الأرض والجمهور الذي زحف من العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء قبل ساعات طويلة من المواجهة ورسموا لوحة بشرية فنية "تيفو" أبهرت الجميع.

وضغط"وداد الأمة" منذ البداية معتمدا على تشكيلته الاعتيادية بقيادة الثلاثي الدولي حارس المرمى أحمد رضى التكناوتي والظهير يحيى عطية الله ولاعب الوسط يحيى جبران الذين ساعدوا في بلوغ منتخب "أسود الأطلس" نصف نهائي مونديال قطر.

في المقابل سعى "الزعيم" الى استيعاب الضغط من خلال إحكام إقفال منطقته بدفاع قوي بقيادة الكوري الجنوبي هيونغ سو جانغ وعلي البليهي وخلفهما الحارس عبد الله المعيوف، والاعتماد على المرتدات السريعة.

وانفجرت المدرجات عندما تمكن الظهير أيوب العملود من هز الشباك الهلالية برأسه إثر ركلة ركنية نفذها جبران (52).

وكاد جبران أن يعزز تقدم الوداد من تسديدة بعيدة لكن المعيوف تدخل بالشكل المناسب (76).

وشدد الهلال ضغطه في الدقائق الأخيرة، وحصل على ركلة جزاء إثر لمسة يد على عطية الله اعترض عليها لاعبو الوداد بشدة ولا سيما قائده يحيى جبران، الذي تلقى انذارين وطرد، وانبرى محمد كنو لركلة الجزاء بنجاح مدركا التعادل (90+2).

وبعد انتهاء الوقت الأصلي بهدف لهدف لجأ الفريقان إلى لعب شوطين إضافيين وبعد مضي أربع دقائق فقط من الشوط الإضافي الأول أشهر الحكم البطاقة الحمراء بوجه كنو لنيله الإنذار الثاني بسبب تدخله العنيف على أيمن الحسوني ليتساوى الفريقان عددا مجددا.

وكاد البديل السنغالي بولي جونيور سامبو أنيعيد التقدم للوداد لكن تسديدته الصاروخية مرت بجانب القائم الأيسر (103). ورد المالي موسى ماريغا بتسديدة من داخل المنطقة فوق المرمى (105). وذهبت رأسية سامبو فوق المرمى (118)، لينتهي الوقت الإضافي بالتعادل أيضا ويلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح.

وفي ركلات الترجيح سجل للهلال ماريغا وفييتو وصالح الشهري وعبد الله الحمداني والجوير، بينما أحرز ركلات الوداد العملود والبديل محمد أوناجم والداودي، فيما أخفق عطية الله عندما ارتدت كرته بالقائمين الأيمن والأيسر في مشهد غريب.

ص.ش/ع.أ.ج (أ ف ب)

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