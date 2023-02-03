مونديال الأندية: الهلال يطيح بالوداد ويقابل فلامنغو في نصف النهائي

بلغ فريق الهلال السعودي الدور نصف النهائي لمونديال الأندية لكرة القدم، بعدما أطاح بالوداد البيضاوي المغربي المضيف بالفوز عليه 5-3 بركلات الترجيح (الوقتان الأصلي والإضافي 1-1) السبت (4 فبراير/ شباط 2023) على ملعب "مولاي عبد الله" في الرباط أمام زهاء 60 ألف متفرج.

وضرب بطل آسيا في مشاركته الثالثة تواليا، موعدا مع فلامنغو البرازيلي في نصف النهائي، بينما سيخوض الوداد مباراة الترتيب ضد الخاسر من لقاء الأهلي المصري مع سياتل الأميركي بطل الكونكاكاف والتي تجرى في وقت لاحق، على أن يلتقي الفائز من مباراة الأهلي وسياتل مع ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا.

والتقى الهلال والوداد أربع مرات سابقة، ثلاث منها فيبطولة الأندية العربية، وواحدة في بطولة النخبة الدولية، وانتهت تلك المواجهات بفوز الهلال في مباراتين والوداد في واحدة وتعادلا مرة واحدة.

وتكرر اخفاق الوداد في بلوغ نصف النهائي للمرة الثانية بعد 2017، وتاليا فشل في تكرار إنجاز مواطنه وغريمه التقليدي الرجاء الذي بلغ نهائي نسخة 2013 في المغرب أيضا عندما خسر أمام بايرن ميونيخ الألماني صفر-2.

حاول الوداد استغلال عاملي الأرض والجمهور الذي زحف من العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء قبل ساعات طويلة من المواجهة ورسموا لوحة بشرية فنية "تيفو" أبهرت الجميع.

وضغط"وداد الأمة" منذ البداية معتمدا على تشكيلته الاعتيادية بقيادة الثلاثي الدولي حارس المرمى أحمد رضى التكناوتي والظهير يحيى عطية الله ولاعب الوسط يحيى جبران الذين ساعدوا في بلوغ منتخب "أسود الأطلس" نصف نهائي مونديال قطر.

في المقابل سعى "الزعيم" الى استيعاب الضغط من خلال إحكام إقفال منطقته بدفاع قوي بقيادة الكوري الجنوبي هيونغ سو جانغ وعلي البليهي وخلفهما الحارس عبد الله المعيوف، والاعتماد على المرتدات السريعة.

وانفجرت المدرجات عندما تمكن الظهير أيوب العملود من هز الشباك الهلالية برأسه إثر ركلة ركنية نفذها جبران (52).

وكاد جبران أن يعزز تقدم الوداد من تسديدة بعيدة لكن المعيوف تدخل بالشكل المناسب (76).

وشدد الهلال ضغطه في الدقائق الأخيرة، وحصل على ركلة جزاء إثر لمسة يد على عطية الله اعترض عليها لاعبو الوداد بشدة ولا سيما قائده يحيى جبران، الذي تلقى انذارين وطرد، وانبرى محمد كنو لركلة الجزاء بنجاح مدركا التعادل (90+2).

وبعد انتهاء الوقت الأصلي بهدف لهدف لجأ الفريقان إلى لعب شوطين إضافيين وبعد مضي أربع دقائق فقط من الشوط الإضافي الأول أشهر الحكم البطاقة الحمراء بوجه كنو لنيله الإنذار الثاني بسبب تدخله العنيف على أيمن الحسوني ليتساوى الفريقان عددا مجددا.

وكاد البديل السنغالي بولي جونيور سامبو أنيعيد التقدم للوداد لكن تسديدته الصاروخية مرت بجانب القائم الأيسر (103). ورد المالي موسى ماريغا بتسديدة من داخل المنطقة فوق المرمى (105). وذهبت رأسية سامبو فوق المرمى (118)، لينتهي الوقت الإضافي بالتعادل أيضا ويلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح.

وفي ركلات الترجيح سجل للهلال ماريغا وفييتو وصالح الشهري وعبد الله الحمداني والجوير، بينما أحرز ركلات الوداد العملود والبديل محمد أوناجم والداودي، فيما أخفق عطية الله عندما ارتدت كرته بالقائمين الأيمن والأيسر في مشهد غريب.

ص.ش/ع.أ.ج (أ ف ب)