مونديال الأندية- الأهلي المصري يهزم سياتل ويلاقي الريال بنصف النهائي

تأهل الأهلي المصري مساء اليوم السبت (4 فبراير/ شباط 2023) إلى الدور قبل النهائي من بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة حاليا في المغرب، وذلك عقب فوزه على سياتل ساوندرز الأمريكي 1 / صفر.

ويلتقي الأهلي في الدور قبل النهائي مع ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا يوم الأربعاء المقبل. وسجل محمد مجدي أفشة هدف المباراة الوحيد للأهلي في الدقيقة 88.

وشهد الشوط الأول سيطرة على اللعب من جانب فريق سياتل ساوندرز، الذي هاجم الأهلي منذ البداية بتحركات الثلاثي كريستيان رولدان على الجهة اليمنى، وجوردان موريس على الجهة اليسرى ونيكولاس لوديرو الذي لعب دور صانع الألعاب للمهاجم الصريح رويدياز.

على الجانب الأخر، استعان مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، بمحمود عبد المنعم كهربا في قيادة خط هجوم الفريق، بمساندة الثنائي بيرسي تاو وطاهر محمد طاهر.

وتنوعت هجمات الفريق الأمريكي على الأهلي، الذي ألتزم بأداء دفاعي حذر، في ظل نقص الحلول الهجومية في الشوط الأول. ورغم سيطرة سياتل ساوندرز على المباراة، إلا أنه لم يتمكن من هز الشباك، فيما لم يكشف الأهلي عن نواياه الهجومية بشكل واضح ليطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

يضحك كثيرا من يضحك أخيرا، لاعبو الأهلى سعداء بالهدف الذي أحرزه أفشه مع نهاية المباراة

ومع بداية الشوط الثاني، بادل الأهلي منافسه الهجمات، وتحرك كهربا على الجهتين اليمنى واليسرى محاولا اختراق الدفاع لكن دون جدوى.

على الجانب الأخر، أكمل سياتل ساوندرز ما بدأه في الشوط الأول، وحاول مجددا تهديد مرمى الأهلي، لكنه لم يفلح في هز الشباك.

وأضاع محمد مجدي أفشة، لاعب وسط الأهلي، فرصة تسجيل الهدف الأول، بعد هجمة مميزة بدأها بيرسي تاو، لتصل إلى أحمد عبد القادر، ليمرر الأخير كرة لأفشة داخل منطقة الجزاء، لكنه تسديدته مرت إلى جوار القائم الأيمن لحارس سياتل ساوندرز في الدقيقة 68. وبينما تتجه المباراة إلى التعادل السلبي ومن ثم اللجوء إلى الأوقات الإضافية، نجح الأهلي في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 88 عن طريق محمد مجدي أفشة.

وجاء هدف أفشة، بعدما سدد كرة رائعة اصطدمت بعارضة مرمى سياتل ساوندرز، قبل أن ترتد من دفاع الفريق الأمريكي وتعود لأفشة الذي سددها مجددا لتصطدم بقدم أحد لاعبي سياتل وتواصل طريقها نحو الشباك. ولم تشهد باقي دقائق الشوط الثاني أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته والمباراة بفوز الأهلي 1 / صفر.

تسديدة مجدي أفشه ارتدت من القائم ثم من المدافعين ثم سدد مرة أخرى فانحرفت إلى داخل شباك سياتل الأمريكي.

وسبق تلك المباراة فوز الهلال السعودي بطل آسيا اليوم السبت أيضا على مضيفه الوداد البيضاوي بركلات الترجيح بعدما انتهت المباراة في الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

ع.أ.ج/ ص.ش (د ب أ)