 مومباي - حياة بين الفقر وناطحات السحاب | تقارير جديدة | DW | 05.01.2022

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تقارير جديدة

مومباي - حياة بين الفقر وناطحات السحاب

مومباي مدينة مليئة بالتناقضات حيث يعيش الأثرياء وسكان الأحياء الفقيرة جنبًا إلى جنب. تتكاثر ناطحات السحاب باستمرار وتغير شكل المدينة بشكل تدريجي. ولبناء المزيد من الناطحات تُزال مساكن الأحياء الفقيرة.

Videostills aus Java-Dokumentation I Megacity Mumbai – Zwischen Slums und Wolkenkratzern

كيف يعيش الناس في مدينة ضخمة يبلغ عدد سكانها 20 مليون نسمة؟

Videostills aus Java-Dokumentation I Megacity Mumbai – Zwischen Slums und Wolkenkratzern


في ضراوي ، أكبر حي فقير في آسيا ، يقطن أكثر من مليون شخص في مساحات سكنية صغيرة. ماهيش البالغ من العمر 27 عاما ولد في الحي الفقير ولا يريد مغادرته أبداً. يدير مصنعا لإعادة التدوير يعمل به حوالي 20 شخصا. يقدر مختصون أن حجم اقتصاد الظل في ضراوي يبلغ 800 مليون يورو سنويًا.


Videostills aus Java-Dokumentation I Megacity Mumbai – Zwischen Slums und Wolkenkratzern


ومع ذلك فإن مستقبل الحي غير مضمون لأنه يقع وسط مومباي. بدعم من السلطات المحلية يقوم غول العقارات بابولال وارما بإزالة المساكن الفقيرة من أجل بناء شقق فاخرة للطبقة الغنية. هل سينجو  حي ضراوي على الرغم من النمو السريع للمدينة؟
 

Videostills aus Java-Dokumentation I Megacity Mumbai – Zwischen Slums und Wolkenkratzern


مومباي هي واحدة من أكثر المدن اكتظاظًا بالسكان في العالم. ومن المتوقع أن يرتفع عدد السكان إلى 30 مليون نسمة بحلول عام 2035. يستمر توسع المدينة بلا هوادة مقتطعا أجزاء من الغابات المحيطة والمنتزهات مثل "منتزه سانجاي غاندي الوطني". إذ تشعر الفهود هناك بضيق مكان معيشتها، فتهاجم الأحياء السكنية وتفترس الكلاب الضارة وتهاجم أحيانا السكان المجاورين. 
 


مواعيد البث
DW  عربية

الأحد 30 يناير/كانون الثاني 2022 – 03:15 UTC
الأحد 30 يناير/كانون الثاني 2022 – 11:15 UTC
الأحد 30 يناير/كانون الثاني 2022 – 16:15 UTC
الإثنين 31 يناير/كانون الثاني 2022 – 01:15 UTC
الإثنين 31 يناير/كانون الثاني 2022 – 05:15 UTC
الإثنين 31 يناير/كانون الثاني 2022 – 09:15 UTC
الإثنين 31 يناير/كانون الثاني 2022 – 22:15 UTC
الثلاثاء 01 فبراير/شباط 2022 – 15:15 UTC
الخميس 03 فبراير/شباط 2022 – 07:15 UTC
الخميس 03 فبراير/شباط 2022 – 13:15 UTC
 

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