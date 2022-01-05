مومباي - حياة بين الفقر وناطحات السحاب

كيف يعيش الناس في مدينة ضخمة يبلغ عدد سكانها 20 مليون نسمة؟



في ضراوي ، أكبر حي فقير في آسيا ، يقطن أكثر من مليون شخص في مساحات سكنية صغيرة. ماهيش البالغ من العمر 27 عاما ولد في الحي الفقير ولا يريد مغادرته أبداً. يدير مصنعا لإعادة التدوير يعمل به حوالي 20 شخصا. يقدر مختصون أن حجم اقتصاد الظل في ضراوي يبلغ 800 مليون يورو سنويًا.









ومع ذلك فإن مستقبل الحي غير مضمون لأنه يقع وسط مومباي. بدعم من السلطات المحلية يقوم غول العقارات بابولال وارما بإزالة المساكن الفقيرة من أجل بناء شقق فاخرة للطبقة الغنية. هل سينجو حي ضراوي على الرغم من النمو السريع للمدينة؟





مومباي هي واحدة من أكثر المدن اكتظاظًا بالسكان في العالم. ومن المتوقع أن يرتفع عدد السكان إلى 30 مليون نسمة بحلول عام 2035. يستمر توسع المدينة بلا هوادة مقتطعا أجزاء من الغابات المحيطة والمنتزهات مثل "منتزه سانجاي غاندي الوطني". إذ تشعر الفهود هناك بضيق مكان معيشتها، فتهاجم الأحياء السكنية وتفترس الكلاب الضارة وتهاجم أحيانا السكان المجاورين.





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