مولر يُجدّد عقده مع بايرن ميونيخ حتّى 2025

أكد نادي بايرن ميونيخ الألماني عن توصله إلى اتفاق مع نجمه توماس مولر لتمديد عقده لموسم إضافي حتى عام 2025. ويتطلع مولر إلى بلوغ نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا مع الفريق البافاري خلال الموسم القادم، والذي سيقام في ميونيخ.

أعلن نادي بايرن ميونيخ، حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم في الأعوام الـ11 الأخيرة، اليوم الثلاثاء (19 ديسمبر/ كانون الأول 2023) أن مهاجمه الدولي توماس مولر، الفائز بلقب كأس العالم 2014 ودوري أبطال أوروبا مرّتين (2013 و2020)، قد جدّد عقده موسما إضافيّا حتّى صيف 2025.

وينتهي عقد مولر (34 عاماً) مع بايرن في 30 حزيران/يونيو 2024، ومدّد الدولي الألماني عقده لموسمٍ واحد، في وقت سيقام نهائي مسابقة دوري الأبطال عام 2025 في ملعب "أليانز أرينا" الماعب الذي يحتضن مباريات النادي البافاري.

ولا يشارك مولر الذي بدأ اللعب مع بطل ألمانيا عام 2008 بعدما تدرّج من الفئات العمرية إلى الفريق الرديف ومنه إلى الأوّل، أساسيّا في الفترة الأخيرة، إذ لم يبدأ سوى 5 مباريات من أصل 12 شارك فيها في الدوري هذا الموسم، مساهماً بتسجيل 5 أهداف (سجّل واحدا وصنع أربعة).

وقال مولر في بيانللنادي البافاري"أنا سعيد لأن رحلتي مع بايرن ستستمر. أريد أن أقدّم مساهمتي حتى نواصل النجاح كفريقٍ ونادٍ".

وعلّق المدير الرياضي للعملاق البافاري النمسوي كريستوف فرويند على تمديد عقد مولر قائلا "إنه قائدٌ داخل الملعب وخارجه، وهو مثال وذو قيمة رائعة للفريق بأكمله".

وانضم مولر إلى فريق شباب بايرن ميونخ عندما كان عمره 10 أعوام، ووقّع أوّل عقدٍ احترافيّ له بعد تسع سنوات، وسُرعان ما حصل الفائز بلقب الدوري الألماني 12 مرة على مكانٍ في تشكيلة الفريق الأوّل بقيادة المدرب الهولندي لويس فان خال في موسم 2009-2010 وسجّل هدفين في أوّل مباراة له ضمن دوري أبطال أوروبا.

وسجّل مولر 237 هدفاً مع بايرن حتى الآن، وهو ثالث أفضل هدّاف في تاريخ النادي خلف غيرد مولر (568) والبولندي روبرت ليفاندوفسكي (344).

ولعب المهاجم مباراته رقم 684 مع فريقه بمواجهة شتوتغارت الأحد، فاقترب من حارس المرمى سيب ماير الذي يحمل الرقم القياسي في عدد المباريات مع بايرن (706).

وفاز مولر بلقب دوري الأبطال في حزيران/يونيو 2013 على ملعب ويمبلي (2-1 ضد بوروسيا دورتموند)، وفي آب/أغسطس 2020 في لشبونة (1-0 ضد باريس سان جرمان)، كما لعب نهائيين آخرين أمام إنتر الإيطالي عام 2010 وأمام تشلسي الإنكليزي عام 2012.

واستدعيَ مولر لحمل قميص المنتخب الألماني لأوّل مرّة عام 2009 ضد الأرجنتين (خسر 0-1)، كما فاز بلقب كأس العالم 2014 في ريو (1-0 ضد الأرجنتين بعد التمديد).

ع.أ.ج/ ع ش (د ب ا، أ ف ب)