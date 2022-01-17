مولر يتحدث عن مستقبله مع بايرن وعن خطط اعتزاله

يعتبر الألماني توماس مولر أقدم لاعب حاليا بفريق بايرن ميونيخ، إذ قضى مع الفريق البافاري لحد الآن 14 موسما. ويبدو أن صاحب 32 عاما لا يزال يشعر بأنه قادر على الاسمترار في التألق وإحراز الأهداف.

إذ صرح في حوار مع صحيفة شبورت بيلد اليوم الأربعاء (الأول من فبراير/شباط 2022) بأنه يرغب في مواصلة اللعب لثلاث سنوات أخرى حتى موسم 2025 على الأقل، قبل أن يضع حد لمسيرته الكروية ويعتزل كرة القدم.

و بالنظر إلى عقد توماس مولر مع بايرن ميونيخ الذي ينتهي العام المقبل، يبقى التساؤل هل سيواصل مولر اللعب لبايرن حتى الاعتزال أم سينتقل لفريق آخر. لحد الآن لم تجري إدارة النادي البافاري مشاورات تجديد العقد مع مولر بخلاف الحارس نوير والمهاجم ليفاندوفسكي اللذين ينتهي عقدهما أيضا في 2023.

وبهذا الخصوص يقول هداف كأس العالم 2010 "أتعامل مع الأمر بهدوء كبير وبثقة بالنفس. لم يتحدث معي أحد من المسؤولين بالفريق وما علينا سوى انتظار ما يخبئ لنا المستقبل".

من جهته قال الرئيس الفخري لبايرن ميونيخ أولي هونيس إنه لا يمكنه تصور موسم 2024 و2025 دون الثلاثي مولر وليفاندوسكي ونوير. ورد مولر على ذلك بالقول "أشاطره نفس الرأي بأننا كثلاثي حققنا الكثير من النجاحات معا وطبعنا الفريق في السنوات الأخيرة. سوى ذلك لا نعرف ما سيحدث مستقبلا".

مولر المتوج مع المنتخب الألماني بكأس العالم 2014 لم يستبعد تغيير الوجهة لناد آخر خارج ألمانيا ولمح لذلك بالقول "ما يثيرني أكثر هو النجاح الرياضي ولعب كرة قدم على أعلى مستوى".

يذكر أن مولر بدأ مسيرته الاحترافية مع بايرن ميونيخ في موسم 2007-2008 ضد فريق هامبورغ ومنذ ذلك الوقت خاض 610 مباراة مع الفريق البافاري سجل فيها 223 هدف. وحصد مولر العديد من الألقاب مع فريقه منها 10 مرات بطل الدوري الألماني وست مرات كأس ألمانيا ومرتين دوري أبطال أوروبا.

هـ.د/ أ.ح