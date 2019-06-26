 مولر مجبر على كسر صمته في شهادة تترقبها واشنطن | أخبار | DW | 24.07.2019

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أخبار

مولر مجبر على كسر صمته في شهادة تترقبها واشنطن

تترقب الأوساط السياسية والإعلامية الأمريكية بشغف الشهادة التي سيدلي بها اليوم روبرت مولر المحقق بشأن قضية التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية. فهذه الشهادة قد تصبح مصيرية بالنسبة للرئيس ترامب.

U.S. Special Counsel Mueller speaks about Russia investigation at the Justice Department in Washington (REUTERS)

من المقرر أن يدلي روبرت مولر، المحقق الأمريكي الخاص الذي تولى مهمة التحقيق في مسألة التدخل الروسي في الانتخابات وتواطؤ محتمل من جانب إدارة الرئيس دونالد ترامب، بشهادته أمام الكونغرس اليوم (الأربعاء 24 يوليو/ تموز 2019). ويحرص مشرعون ديمقراطيون على استجواب مولر (74 عاما) بشأن تساؤلات مفتوحة في تقريره النهائي، ويأملون من ذلك الحصول على معلومات جديدة يتم استخدامها في معركتهم ضد الرئيس ترامب. في المقابل، يسعى الجمهوريون للحصول على ما يبرئ ترامب بشكل نهائي، من أجل طمس قضية التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية إلى الأبد. 

مولر الذي تهرب طويلا من الإدلاء بهذه الشهادة، صرح من جهته بأنه لن يدلي بمعلومات أكثر مما جاءت في تقريره الصادر في آذار/ مارس الماضي في 448 صفحة.

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مسائية DW: رصد لأهم تداعيات تقرير مولر على ترامب

وكان مولر قد حقق على مدى نحو عامين فيما إذا كان فريق ترامب الانتخابي قد أبرم اتفاقات سرية مع ممثلين عن الحكومة الروسية بشأن أي تدخلات محتملة لموسكو في المعركة الانتخابية في الولايات المتحدة عام 2016، وما إذا كان ترامب قد أعاق التحقيقات القضائية. ورغم أن مولر لم يجزم بما إذا كان ترامب قد عرقل العدالة، إلا أنه لم يبرئ الرئيس صراحة من هذه التهمة، بل ترك الكرة في ملعب الكونغرس، ليتخذ ما يراه مناسبا من إجراءات مع ترامب.

وكشف تحقيق مولر عن حملة واسعة من القرصنة الإلكترونية والدعاية خلال انتخابات 2016 كان من شأنها توجيه اتهامات أمريكية ضد 25 روسيا وثلاث شركات روسية.

ح.ز/ و.ب (د.ب.أ / أ.ف.ب / رويترز)

  • CNN journalist Jim Acosta and US President Donald Trump during their confrontation (Reuters/J. Ernst)

    بالصور: مشاجرات ترامب مع الصحفيين

    خلال مؤتمر صحفي عُقد عقب الانتخابات النصفية بأمريكا، نشب سجال حاد بين ترامب ومراسل "سي إن إن" في البيت الأبيض، جيم أكوستا، بعد أن حاول الأخير أن يحصل على جواب لسؤاله من الرئيس ترامب، فاحتج ترامب غاضباً: "يجب أن تخجل سي إن إن من نفسها لتوظيفها شخصاً مثلك. أنت شخص وقح وفظ". بعد المشاحنة، علّق البيت الأبيض تصريح أكوستا الصحفي، فيما قالت "سي إن إن" إن القرار كان عملاً انتقامياً.

  • ABC News reporter Cecilia Vega (picture-alliance/AP Photo/L. Bevilaqua)

    بالصور: مشاجرات ترامب مع الصحفيين

    في تشرين الأول/ أكتوبر 2018 خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، وجه دونالد ترامب تعليقات مهينة لمراسلة شبكة "إيه بي سي"، سيسيليا فيغا، عندما قام ترامب باختيار فيغا لطرح سؤال، علق قائلاً: "لقد صدمت من اختياري لها". وعندما أجابت فيغا: "لا أفكر بأني كذلك"، رد ترامب عليها: "حسناً. أعرف أنك لا تفكرين على الإطلاق".

  • MSNBC co-anchors Mika Brzezinski & Joe Scarborough speak at Harvard University (picture-alliance/AP Photo/S. Senne)

    بالصور: مشاجرات ترامب مع الصحفيين

    هاجم ترامب عبر حابه في "تويتر"، الذي يتابعه أكثر من 55 مليون شخص، في يونيو/ حزيران 2017 ، ميكا بريجنسكي، مذيعة شبكة "إم إس إن بي سي" الإخبارية، بشكل شخصي، من خلال سلسلة من التغريدات المسيئة. ووصف ترامب الإعلامية بـ"ميكا المجنونة" وادعى أنها كانت "تنزف بشدة من عملية شد وجه" عندما زارت منتجعه "مار-لا-لاغو" في فلوريدا. كما وجه انتقادات لاذعة لزميلها جو سكاربورو، واصفاً إياه بـ"جو المختل".

  • NBC anchor Chuck Todd (picture-alliance/AP Photo/K. Frey)

    بالصور: مشاجرات ترامب مع الصحفيين

    خلال حملة انتخابية في ولاية بنسلفانيا في شهر آذار/ مارس 2018، هاجم ترامب تشاك تود، مذيع قناة "إن بي سي"، وهو يروي واقعة قديمة لحوار دار بينهما في برنامج "واجه الصحافة" .وأشار ترامب إلى الصحفي باسم "تود النائم". ثم قام بشتمه بألفاظ بذيئة، إذ اعتاد ترامب على مهاجمة تود لسنوات طويلة، ويبدو أنه لن يتوقف بعد أن أصبح رئيساً.

  • Archive photo of Donald Trump's Twitter account, April 3, 2017 (picture-alliance/AP Photo/J. D. Ake)

    بالصور: مشاجرات ترامب مع الصحفيين

    يهاجم ترامب أهدافه المفضلة "الصحفيين" عبر حسابه تويتر. ففي تموز/ يوليو 2017 نشر مقطع فيديو له وهو يضرب مصارعاً وضع شعار قناة "سي إن إن" على رأسه. وفي كانون الأول/ ديسمبر 2017 طالب ترامب بطرد صحفي يعمل لدى صحيفة "واشنطن بوست" بسبب تغريدة خاطئة. كما اتهم العديد من وسائل الإعلام بأنها تنشر" أخباراً مزيفة" وأنها "عدو الشعب". جوليا سوديلي/ ريم ضوا


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مولر: توجيه اتهام للرئيس لم يكن "خيارا مطروحا"

قال المحقق الأمريكي الخاص روبرت مولر إن تحقيقه بشأن تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة عام 2016 لم يكن سينتهي أبدا بتوجيه اتهامات جنائية للرئيس دونالد ترامب، والأخير يرد بأن "القضية أغلقت". (29.05.2019)  

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