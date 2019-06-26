مولر مجبر على كسر صمته في شهادة تترقبها واشنطن

تترقب الأوساط السياسية والإعلامية الأمريكية بشغف الشهادة التي سيدلي بها اليوم روبرت مولر المحقق بشأن قضية التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية. فهذه الشهادة قد تصبح مصيرية بالنسبة للرئيس ترامب.
من المقرر أن يدلي روبرت مولر، المحقق الأمريكي الخاص الذي تولى مهمة التحقيق في مسألة التدخل الروسي في الانتخابات وتواطؤ محتمل من جانب إدارة الرئيس دونالد ترامب، بشهادته أمام الكونغرس اليوم (الأربعاء 24 يوليو/ تموز 2019). ويحرص مشرعون ديمقراطيون على استجواب مولر (74 عاما) بشأن تساؤلات مفتوحة في تقريره النهائي، ويأملون من ذلك الحصول على معلومات جديدة يتم استخدامها في معركتهم ضد الرئيس ترامب. في المقابل، يسعى الجمهوريون للحصول على ما يبرئ ترامب بشكل نهائي، من أجل طمس قضية التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية إلى الأبد.
مولر الذي تهرب طويلا من الإدلاء بهذه الشهادة، صرح من جهته بأنه لن يدلي بمعلومات أكثر مما جاءت في تقريره الصادر في آذار/ مارس الماضي في 448 صفحة.
وكان مولر قد حقق على مدى نحو عامين فيما إذا كان فريق ترامب الانتخابي قد أبرم اتفاقات سرية مع ممثلين عن الحكومة الروسية بشأن أي تدخلات محتملة لموسكو في المعركة الانتخابية في الولايات المتحدة عام 2016، وما إذا كان ترامب قد أعاق التحقيقات القضائية. ورغم أن مولر لم يجزم بما إذا كان ترامب قد عرقل العدالة، إلا أنه لم يبرئ الرئيس صراحة من هذه التهمة، بل ترك الكرة في ملعب الكونغرس، ليتخذ ما يراه مناسبا من إجراءات مع ترامب.
وكشف تحقيق مولر عن حملة واسعة من القرصنة الإلكترونية والدعاية خلال انتخابات 2016 كان من شأنها توجيه اتهامات أمريكية ضد 25 روسيا وثلاث شركات روسية.
ح.ز/ و.ب (د.ب.أ / أ.ف.ب / رويترز)
قال المحقق الأمريكي الخاص روبرت مولر إن تحقيقه بشأن تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة عام 2016 لم يكن سينتهي أبدا بتوجيه اتهامات جنائية للرئيس دونالد ترامب، والأخير يرد بأن "القضية أغلقت". (29.05.2019)
رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مطالب ديموقراطيي الكونغرس الذي يطالبون بالحصول على نسخة كاملة من تقرير المدعي الخاص روبرت مولر حول التحقيق الروسي، ووصف ترامب المطالب بأنها "غير قانونية". (08.05.2019)