 مولر: توجيه اتهام للرئيس لم يكن ″خيارا مطروحا″ | أخبار | DW | 29.05.2019

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أخبار

مولر: توجيه اتهام للرئيس لم يكن "خيارا مطروحا"

قال المحقق الأمريكي الخاص روبرت مولر إن تحقيقه بشأن تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة عام 2016 لم يكن سينتهي أبدا بتوجيه اتهامات جنائية للرئيس دونالد ترامب، والأخير يرد بأن "القضية أغلقت".

USA PK vom US-Sonderermittler Robert Mueller in Washington (Reuters/J. Bourg)

ذكر المحقق الخاص روبرت مولر اليوم الأربعاء (29 أيار/مايو 2019) أنه ليس لديه أي خطط للإدلاء بمزيد من التصريحات بشأن تحقيقه الخاص بالتدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي أجريت عام 2016 خارج ما قيل في تقريره. وقال مولر في أول بيان علني له بشأن التحقيق: "لا أعتقد أنه من الملائم لي أن أتحدث أكثر مما قلته هنا اليوم وما قمنا بكتابته". وأضاف مولر أنه إذا طُلب منه الشهادة أمام الكونغرس فلن يقل شيئا أكثر مما هو مكتوب في الوثيقة.

وجدد مولر ما خلص إليه التحقيق أن الرئيس دونالد ترامب وحملته لم يتواطآ مع روسيا وأن التقرير رفض البت فيما إذا كان البيت الأبيض قد عرقل التحقيقات. ولكنه قال إنه لو كان المحققون لديهم الثقة أن الرئيس لم يرتكب أي جريمة، لكان التقرير أشار إلى ذلك.

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وجدد مولر أنه بموجب سياسة قائمة منذ فترة طويلة لا يمكن للرئيس الأمريكي أن يتهم بجريمة فيما يشغل المنصب. وقال مولر: "وبالتالي اتهام الرئيس بجريمة لم يكن خيارا نفكر فيه". غير أنه قال إنه من الملائم إجراء تحقيق فيما لاتزال الذكريات حديثة، والكشف عن دليل من شأنه أن يستخدم لإدانة أشخاص آخرين. كما أعلن مولر الذي رأس التحقيق الذي استمر 22 شهرا وانتهى في آذار/مارس، أنه سوف يغادر وزارة العدل الآن لأن عمله انتهى.

من جانبه، رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تصريحات مولر الأخيرة. وقال الرئيس مغردا: "لم يتغير شيء من تقرير مولر. لم يكن هناك دليل كاف وهذا يجعل الشخص في بلادنا بريئا. لقد أغلقت القضية. شكرا".

وفي حين أن ترامب قال إنه آن الأوان للمضي الآن في ظل انتهاء التحقيق، واصل الديمقراطيون في الكونغرس التحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات باستخدام سلطاتهم الإشرافية البرلمانية لإصدار مذكرات إحضار لإبقاء الضغط. ويحاول الديمقراطيون الاطلاع على ضرائب الدخل الخاصة بترامب وسجلاته المالية الشخصية.

ودعا ترامب الديمقراطيين لإنهاء تحقيقاتهم حتى يمكن للجانبين العمل معا بشأن التشريعات مثل مسودة قانون لتمويل تطوير البنى التحتية.

ز.أ.ب/أ.ح (د ب أ، رويترز، أ ف ب)

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