 مولدوفا مهددة بخطر توسع الحرب في أوكرانيا | DW الأخبار | DW | 29.04.2022

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DW الأخبار

مولدوفا مهددة بخطر توسع الحرب في أوكرانيا

تراقب أوكرانيا ودول أوروبية أخرى الأوضاع عن كثب في مولدوفا الدولة المجاورة لأوكرانيا ، بسبب مخاوف من أن تصبح مولدوفا الهدف التالي لروسيا

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