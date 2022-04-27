مولدوفا مهددة بخطر توسع الحرب في أوكرانيا

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تراقب أوكرانيا ودول أوروبية أخرى الأوضاع عن كثب في مولدوفا الدولة المجاورة لأوكرانيا ، بسبب مخاوف من أن تصبح مولدوفا الهدف التالي لروسيا
بعد تصريحات روسية عن السعي للوصول إلى مولدوفا بعد السيطرة على جنوب أوكرانيا، احتجت الخارجية المولدوفية وعبرت عن قلقها "البالغ"، فيما حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من عزم روسيا الاستيلاء على دول أخرى.
قال وزير الخارجية الأمريكي بعد زيارته لكييف إن روسيا تنهار وأوكرانيا تنجح، في إشارة لفشل موسكو في أهدافها من الحرب، فيما شكر الرئيس الأوكراني واشنطن على تقديم مساعدات أسلحة، داعيا لتشديد العقوبات على روسيا.
اتهمت أوكرانيا روسيا بنشر منظومة صواريخ إسكندر وسط تتكاثف جهود الدول الغربية لتزويد كييف بأسلحة أكثر تطورا، فيما يُتوقع وصول وزيرَي الخارجية والدفاع الأمريكيين اليوم الأحد إلى كييف تزامنا مع عيد الفصح الأرثوذكسي.
أعلنت واشنطن عقد اجتماع في ألمانيا مع حلفائها في الناتو ودول أخرى لمناقشة الاحتياجات الأمنية والعسكرية لكييف، مؤكداة أن الاجتماع لن يعقد برعاية الناتو. من جهة أخرى حذر المصرف المركزي الألماني من حظر فوري للغاز الروسي.
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