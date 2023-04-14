مولدوفا معتمدة على الكهرباء الروسية

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تريد جمهورية مولدوفا أن تنأى بنفسها عن إمدادات الطاقة من موسكو. فيما يتعلق باستهلاك الغاز ، فقد تحقق هذا بالفعل إلى حد كبير. ومع ذلك ، لا يزال يتم الحصول على ما يقرب من 80 في المائة من الكهرباء من منطقة ترانسنيستريا التي تسيطر عليها روسيا.
وافقت الحكومة الألمانية على مشروع قانون من شأنه أن يفرض الانتقال إلى استخدام الطاقة المتجددة في التدفئة. لكن لماذا أثار التشريع الذعر بين مالكي المنازل والعقارات؟
كشف استطلاع للرأي أن غالبية الألمان تعارض إغلاق محطات الطاقة النووية في وقت يشتد فيه الجدل حول سبل توفير الطاقة في البلاد، فيما أشادت زعيمة الخضر بالخطوة على أنها "بداية جديدة".
تغلق ألمانيا آخر ثلاث محطات للطاقة النووية اليوم السبت لتنهي برنامجا استمر ستة عقود وأثار واحدة من أقوى حركات الاحتجاج في أوروبا، لكنه حصل على مهلة قصيرة بسبب حرب أوكرانيا.
قال رئيس وكالة الطاقة الدولية في مقابلة مع DW إن زيادة حقول النفط وآبار الغاز ومناجم الفحم تشير إلى أن العالم ليس جادا حيال حماية البيئة ومكافحة ظاهرة تغير المناخ.
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