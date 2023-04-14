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مولدوفا معتمدة على الكهرباء الروسية

تريد جمهورية مولدوفا أن تنأى بنفسها عن إمدادات الطاقة من موسكو. فيما يتعلق باستهلاك الغاز ، فقد تحقق هذا بالفعل إلى حد كبير. ومع ذلك ، لا يزال يتم الحصول على ما يقرب من 80 في المائة من الكهرباء من منطقة ترانسنيستريا التي تسيطر عليها روسيا.