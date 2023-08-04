 مولدوفا - بلد في ظل شبح الحرب | تقارير جديدة | DW | 04.08.2023

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تقارير جديدة

مولدوفا - بلد في ظل شبح الحرب

منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا والناس في مولدوفا خائفون من غزو روسيا لبلادهم. فبلدهم قد يتحوّل لهدف روسيا المقبل. السياسيون الروس والدعاية الروسية يرسلون تهديدات صريحة تتحدث أحيانا عن الغزو.

Moldau Ein Land im Schatten des Krieges

Moldau Ein Land im Schatten des Krieges

مايا ساندو رئيسة البلاد الموالية لأوروبا، تدرك هذا الخطر أيضا وتقول : "توجد أنشطة عسكرية روسية قرب حدود جمهورية مولدوفا. هذا وضع خطير للبلد المجاور، وتهديد جدي للغاية لبلدنا". المخاوف مبررة، فمنذ عام 1992 تسيطر موسكو على إقليم ترانسنيستريا المنشق في شرق مولدوفا، وتنشر قواتها فيه. وقد تدهور الوضع مؤخرا بشدّة، خاصة بعدما ألغى فلاديمير بوتين مرسوما كان يضمن احترام سيادة مولدوفا. ففي العاشر من فبراير استقالت الحكومة المولدوفية. وبعد ثلاثة أيام أعلنت مايا ساندو اكتشاف خطط روسية لزعزعة استقرار مولدوفا تضمّنت أعمال تخريب، من بينها شنّ هجمات على مكاتب حكومية واحتجاز رهائن. 

Moldau Ein Land im Schatten des Krieges

كما أن ظلال الحرب القريبة تُخيم على مولدوفا أيضا. فقبل عام وبعد الهجوم الروسي على أوكرانيا بفترة وجيزة كان الكثيرون من سكان مولدوفا يستعدون لمغادرة البلاد. تقول إلينا سرناي التي تعيش على مقربة من الحدود الأوكرانية "كنا خائفين وكنا نجلس على حقائبنا المحزومة". في العام الماضي وصل أكثر من 600 ألف لاجئ أوكراني إلى جمهورية مولدوفا. كما ارتفعت أسعار الغاز والكهرباء، وتجاوز معدل التضخم 30 بالمئة .

Moldau Ein Land im Schatten des Krieges

تحديات هائلة لأفقر بلد في أوروبا  والذي يبلغ عدد سكانه مليونين وستمئة ألف نسمة فقط. البائع أناتولي ديكوسار الذي يعرض في متجره ملابس للاجئين لا يستطيع سوى بالكاد الاستمرار بعمله. أما المدوّن والموسيقي فوفا كارامانوف فتوقّف عن تأليف الموسيقى. بدلا من ذلك بدأ بعمل تقارير مصورة عن الصراعات المنسية في مناطق الاتحاد السوفيتي سابقا. من جهتها تكافح ساندو بلا هوادة من أجل الديمقراطية والحرية. منذ 24 يونيو 2022 أصبحت البلاد مرشحة رسميا للانضمام للاتحاد الأوروبي. 

Moldau Ein Land im Schatten des Krieges

لكن الحرب في أوكرانيا والدعاية الروسية ساهمتا أيضا في انقسام المجتمع بشكل متزايد. يتتبع هذا الوثائقي الذي أعدّته إيرينه لانغمان المصائر الشخصية لشخصيات الفيلم، وفي الوقت ذاته تسلط الضوء على الأحداث المجتمعية والسياسية في جمهورية مولدوفا منذ بداية الحرب في أوكرانيا، محاولة البحث عن إجابة لسؤال: هل ستتجاوز مولدوفا محنة التمزق؟ 

 

مواعيد البث
DW  عربية

الأربعاء 16 أغسطس/آب 2023 – 18:15 UTC
الأربعاء 16 أغسطس/آب 2023– 22:15 UTC
الخميس 17 أغسطس/آب 2023– 01:15 UTC
الخميس 17 أغسطس/آب 2023 – 03:00 UTC
الخميس 17 أغسطس/آب 2023 – 05:15 UTC
الخميس 17 أغسطس/آب 2023 – 09:15 UTC
السبت 19 أغسطس/آب 2023 – 06:15 UTC
السبت 19 أغسطس/آب 2023– 10:15 UTC
السبت 19 أغسطس/آب 2023– 15:15 UTC
السبت 19 أغسطس/آب 2023– 23:15 UTC
الأحد 20 أغسطس/آب 2023– 13:15 UTC
الأحد 20 أغسطس/آب 2023– 19:15 UTC
الإثنين 21 أغسطس/آب 2023– 16:15 UTC
الثلاثاء 22 أغسطس/آب 2023– 11:15 UTC

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