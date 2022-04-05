مولدوفا: بلد فقير يقدم المساعدة للاجئين

الشباب في أوكرانيا: الحرب غيّرت حياتنا وستنتهي بانتصارنا

أثرت الحرب في أوكرانيا على جيل صغار السن سواء الشباب والشابات إذ انضم البعض منهم إلى صفوف الجيش ومن لم يتمكن في ذلك انضم إلى صفوف قوات الدفاع الإقليمية فيما انخرط آخرون في العمل التطوعي.