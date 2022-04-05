مولدوفا: بلد فقير يقدم المساعدة للاجئين

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أكثر الدول الأوروبية فقراً - مولدوفا، تستقبل الفارين من جحيم الحرب الأوكرانية، ويُظهر السكان رغبة كبيرة في المساعدة، لكن البلد الفقير غير قادر على تلبية احتياجات اللاجئين وينتظر دعماً دولياً.
قساوة الحرب في أوكرانيا أجبرتهم على الفرار وطلب الحماية في ألمانيا. لكن قوانينها و"اجتهادات" موظفيها لم تكن أقل قساوة عليهم. لاجئون من بلدان شمال أفريقيا، يواجهون صعوبات الحصول على إقامة في ألمانيا بسبب بلدانهم "الآمنة".
عمت مشاعر التضامن والمساعدة لأولئك الفارين من الحرب في أوكرانيا جميع أنحاء أوروبا والمملكة المتحدة. ومع ذلك، لا تزال العقبات الإدارية تعرقل بعض الجهود التي تبذل في مختلف البلدان.
تعهد مانحون بينهم المفوضية الأوروبية والحكومة الكندية بتقديم مساعدات بـ10 مليارات دولار لدعم أوكرانيا، كما كشف رئيس الوزراء البريطاني جونسون عن حزمة جديدة من المساعدات المالية والعسكرية لأوكرانيا خلال زيارته إلى كييف.
أثرت الحرب في أوكرانيا على جيل صغار السن سواء الشباب والشابات إذ انضم البعض منهم إلى صفوف الجيش ومن لم يتمكن في ذلك انضم إلى صفوف قوات الدفاع الإقليمية فيما انخرط آخرون في العمل التطوعي.
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