 مولدوفا: بلد فقير يقدم المساعدة للاجئين | مراسلون حول العالم | DW | 15.04.2022

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مراسلون حول العالم

مولدوفا: بلد فقير يقدم المساعدة للاجئين

أكثر الدول الأوروبية فقراً - مولدوفا، تستقبل الفارين من جحيم الحرب الأوكرانية، ويُظهر السكان رغبة كبيرة في المساعدة، لكن البلد الفقير غير قادر على تلبية احتياجات اللاجئين وينتظر دعماً دولياً.

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