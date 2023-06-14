مولدوفا - الطريق الطويل لاقتصاد السوق

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جمهورية مولدوفا هي دولة مرشحة لدخول الاتحاد الأوروبي. لكن بينما لا يزال العديد من كبار السن، وخاصة في المناطق الريفية، عالقين في النظام الاشتراكي القديم، بالكاد يتعلم الأصغر سنا كيفية وضع خطط أعمال والتقدم بطلب للحصول على قروض.
دخلت الحرب في أوكرانيا أسبوعها الثاني، وسط أنباء عن سقوط إحدى المدن الإقليمية بيد القوات الروسية التي تحاول الوصول إلى العاصمة كييف. والجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارا يطالب موسكو بوقف "عدوانها" فورًا.
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