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مولدوفا - الطريق الطويل لاقتصاد السوق

جمهورية مولدوفا هي دولة مرشحة لدخول الاتحاد الأوروبي. لكن بينما لا يزال العديد من كبار السن، وخاصة في المناطق الريفية، عالقين في النظام الاشتراكي القديم، بالكاد يتعلم الأصغر سنا كيفية وضع خطط أعمال والتقدم بطلب للحصول على قروض.