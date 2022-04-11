 مولدات متنقلة | كليك | DW | 25.04.2022

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كليك

مولدات متنقلة

يتكون نظام الطائرات الورقية عالي التقنية من ثلاثة مكونات أساسية: الطائرة الورقية والحبال وحاوية التحكم. ومن أجل توليد الكهرباء بشكل موثوق، تطير الطائرات الورقية لارتفاعات أعلى من توربينات الرياح.

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