مولدات متنقلة

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يتكون نظام الطائرات الورقية عالي التقنية من ثلاثة مكونات أساسية: الطائرة الورقية والحبال وحاوية التحكم. ومن أجل توليد الكهرباء بشكل موثوق، تطير الطائرات الورقية لارتفاعات أعلى من توربينات الرياح.
يعد المغرب ثالث منتج للفوسفات في العالم إذ يختزن 75 بالمائة من الاحتياطي العالمي من الفوسفات المهم في صناعة الأسمدة. وتساعد صادراته من الأسمدة في تخفيف أزمة الغذاء في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.
يأمل سكان المناطق المنكوبة بالفيضانات في ألمانيا في العودة إلى منازلهم في أقرب وقت، بيد أن الخبراء يؤكدون الحاجة إلى تغيير جذري في آلية إعادة البناء لتجنب كوارث فيضانات في المستقبل، وهو ما يعني التفكير بحلول مستدامة.
يعدّ الحج أكبر محفل ديني في العالم، هو مناسبة روحية لكن لها كذلك تحديات كبيرة في البيئة. منظمات أعلنت عن دليل "أخضر" لا يساهم فقط في توعية الحجاج والمعتمرين، بل دفعهم لأن يكونوا مثالاً لبقية العالم. كيف ذلك؟
يشدد الخبراء الألمان على أن الحكومة المقبلة ستكون "الأخيرة" القادرة على انقاذ الوضع البيئي، لكن ذلك يستلزم "تعاوناً دولياً" ودول شمال إفريقيا أفضل المرشحين رغم التحديات، تقول البروفسورة لمياء المساري بيكر في حوار مع DW.
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