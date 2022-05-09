مولدات متنقلة عالية التقنية

فيضانات ألمانيا.. إعادة البناء وفق آلية تحول دون تكرار الكارثة

يأمل سكان المناطق المنكوبة بالفيضانات في ألمانيا في العودة إلى منازلهم في أقرب وقت، بيد أن الخبراء يؤكدون الحاجة إلى تغيير جذري في آلية إعادة البناء لتجنب كوارث فيضانات في المستقبل، وهو ما يعني التفكير بحلول مستدامة.