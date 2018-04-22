"موكب الحشيش".. مظاهرة في برلين تطالب بتقنين الحشيش

تظاهر عدة آلاف من الأشخاص في العاصمة الألمانية برلين اليوم السبت (10 آب/ أغسطس 2019) للمطالبة بتقنين الحشيش. وقدر المنظمون عدد المشاركين بنحو 4000 شخص وانطلقت المظاهرة من ميدان الكسندر وصولا إلى حي الحكومة في برلين. ورفع المتظاهرون لافتات مكتوب عليها عبارات مثل " الكحول يقتل والحشيش يشفي" و"السوق السوداء لا تعرف حماية للقاصرين".
وشاركت أحزاب القراصنة واليسار والخضر في المظاهرة وطالب حزب الخضر على لافتة بإنشاء محلات متخصصة في المخدرات.
يذكر أن هذه النسخة الثالثة والعشرون من المظاهرة المعروفة باسم "استعراض الحشيش"، وقال فيرنر غراف، رئيس حزب الخضر في برلين: "نريد أن نصل إلى السماح بإعطاء البالغين الحشيش بصورة خاضعة للرقابة".
في المقابل، غردت الكتلة البرلمانية لحزب المستشارة أنغيلا ميركل المسيحي الديمقراطي (التي تشكل المعارضة في ولاية برلين) معربة عن رفضها للسماح بتقنين الحشيش، ومذكرة بأن المزيد من الأطفال في سن مبكرة يتعاطون الحشيش. وقالت كتلة المسيحين في برلمان برلين: إن اشتراك الأحزاب الأخرى في "موكب الحشيش" من أجل السماح بتداوله "عمل غير مسؤول" .
ص.ش/ز.أ.ب (د ب أ)
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الكاتب: نيكولاس مرتين، عبد الرحمان عمار