موقف ريال مدريد يُغضب نجم توتنهام!

قبل أسابيع، فتح نجم توتنهام كريستيان إيركسن الباب أمام رحيله عن الفريق الإنجليزي الطموح، فقد أبدى النجم الدنماركي، استعداده التام لخوض تجربة كروية جديدة بعيدة عن أجواء الدوري الإنجليزي، الذي يلعب فيه منذ عدة سنوات.

ويتدرب إيركسن بمفرده الآن في انتظار حسم مستقبله الكروي، إلاّ أن النجم الدنماركي قد يلتحق قريباً بفريقه توتنهام، وربما يوافق على مواصلة رحلته مع "السبيرز"، لاسيما وأن الفريق الذي يُمني إيركسن النفس بالانتقال إليه (ريال مدريد) لم يتحرك بعد.

وفي هذا الشأن، ذكرت صحيفة "الإندبندت" البريطانية أن كريستيان إيركسن يشعر بالغضب، لأن إدارة ريال مدريد، ستتحرك لحسم صفقة النجم الدنماركي فقط في حال فشلها في التعاقد مع نجم مانشستر يونايتد بول بوغبا في فترة الانتقالات الصيفية.

وأشار نفس المصدر أن موقف إدارة "الميرنغي" بوضعه كبديل لصفقة بوغبا، ربما سيدفع كريستيان إيركسن إلى تمديد عقده مع توتنهام، الذي ينتهي صيف سنة القادمة، وأضاف أن إيركسن يرغب في حسم مستقبله الكروي في أقرب وقت ممكن.

وكانت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قد أفادت قبل أيام إلى أن إدارة توتنهام، عرضت على كريستيان إيركسن أكثر من ضعف راتبه السنوي، الذي يتقاضه حاليا (5 ملايين)، وأردفت أن إدارة "السبيرز" تريد منح إيركسن 12 مليون سنوياً، وذلك على أمل تمديد عقده مع الفريق ومساعدته على اعتلاء منصات التتويج في أقرب وقت ممكن.