 موقف ريال مدريد يُغضب نجم توتنهام! | عالم الرياضة | DW | 26.07.2019

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عالم الرياضة

موقف ريال مدريد يُغضب نجم توتنهام!

يبدو أن نجم توتنهام كريستيان إيركسن لا يعتزم الانتظار طويلاً من أجل انتقاله إلى ريال مدريد. النجم الدنماركي يشعر بالغضب من موقف إدارة "الميرنغي" وقد يوافق على تمديد عقده ومواصلة تجربته الكروية مع فريقه الحالي "السبيرز".

Großbritannien Premier League | Christian Eriksen, Tottenham Hotspur (picture-alliance/empics/M. Kerton)

صورة من الأرشيف.

قبل أسابيع، فتح نجم توتنهام كريستيان إيركسن الباب أمام رحيله عن الفريق الإنجليزي الطموح، فقد أبدى النجم الدنماركي، استعداده التام لخوض تجربة كروية جديدة بعيدة عن أجواء الدوري الإنجليزي، الذي يلعب فيه منذ عدة سنوات.

ويتدرب إيركسن بمفرده الآن في انتظار حسم مستقبله الكروي، إلاّ أن النجم الدنماركي قد يلتحق قريباً بفريقه توتنهام، وربما يوافق على مواصلة رحلته مع "السبيرز"، لاسيما وأن الفريق الذي يُمني إيركسن النفس بالانتقال إليه (ريال مدريد) لم يتحرك بعد.

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يراقب فريق روما أحد نجوم ريال مدريد تمهيداً لضمه في فترة الانتقالات الصيفية. النادي الإيطالي سيحاول استغلال وضع مهاجم"الميرنغي" المُعقد مع الفريق من أجل إقناعه بالانتقال إلى روما في الأيام القليلة القادمة. (08.07.2019)

ماركو رويس يستعيد ذكريات لا تنسى مع فريقه دورتموند، ويقف عند حدث سيظل استثنائيا في ذاكرة فريقه، الذي يفتش عن نجاحات الأمس، حين كان المهندس هو مدرب ليفربول الحالي يورغن كلوب. (19.07.2019)

وفي هذا الشأن، ذكرت صحيفة "الإندبندت" البريطانية أن كريستيان إيركسن يشعر بالغضب، لأن إدارة ريال مدريد، ستتحرك لحسم صفقة النجم الدنماركي فقط في حال فشلها في التعاقد مع نجم مانشستر يونايتد بول بوغبا في فترة الانتقالات الصيفية.

وأشار نفس المصدر أن  موقف إدارة "الميرنغي" بوضعه كبديل لصفقة بوغبا، ربما سيدفع كريستيان إيركسن إلى تمديد عقده مع توتنهام، الذي ينتهي صيف سنة القادمة، وأضاف أن إيركسن يرغب في حسم مستقبله الكروي في أقرب وقت ممكن.

وكانت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قد أفادت قبل أيام إلى أن إدارة توتنهام، عرضت على كريستيان إيركسن أكثر من ضعف راتبه السنوي، الذي يتقاضه حاليا (5 ملايين)، وأردفت أن إدارة "السبيرز" تريد منح إيركسن 12 مليون سنوياً، وذلك على أمل تمديد عقده مع الفريق ومساعدته على اعتلاء منصات التتويج في أقرب وقت ممكن.

  • Champions League Bayer 04 Leverkusen vs. Tottenham Hotspur FC (Reuters/W. Rattay)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    توتنهام هوتسبر

    نشرت مجلة فوربس قائمتها لأغنى أندية العالم لكرة القدم. فاحتل فريق توتنهام هوتسبر المركز العاشر في القائمة، إذ يملك النادي 945 مليون يورو. وحاز الفريق على المركز الثاني في الدوري الانكليزي. ووصل الفريق إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.

  • Italien Juventus Turin vorzeitig italienischer Meister (Getty Images/AFP/F. Monteforte)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    يوفنتوس تورين

    نجح يوفنتوس في الوصول إلى نهائي بطولة أبطال أوروبا لهذا العام، لكنه تلقى خسارة كبيرة أمام ريال مدريد في النهائي. أما على الصعيد المالي فما زال النادي ضمن قائمة الأغنى في العالم، إذ تبلغ قيمة النادي نحو 1.12 مليار يورو.

  • England Fußballtrainer FC Liverpool Jürgen Klopp (picture-alliance/empics/N. French)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    ليفربول

    المدرب الألماني الشهير يورغن كلوب قاد فريق ليفربول الانكليزي لتحقيق نتائج جيدة هذا الموسم واحتل المركز الرابع في الدوري الانكليزي. قيمة النادي وصلت إلى نحو 1.33 مليار يورو، محتلاً بذلك المركز الثامن عالميا.

  • Füssballer der Hull City Ryan Mason verletzt (Schädelbruch) (picture alliance/C. Wilson/Offside)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    تشيلسي

    نجح النادي اللندني تشيلسي في الحصول على عقود فلكية لحقوق بث مبارياته. إذ يملك النادي الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش، الذي ضخ أموالا طائلة في ميزانية النادي. قيمة النادي حاليا نحو 1.65 مليار يورو.

  • Championsleague Arsenal London gegen FC Bayern München (Reuters/H. McKay)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    أرسنال

    خسر فريق أرسنال نحو 4 % من قيمته المالية مقارنة بالعام الماضي ووصلت قيمته هذا العام إلى نحو 1.72 مليار يورو، حسب مجلة فوربس. لكن النادي ما زال ضمن الأغنى واحتل المركز السادس في القائمة، وفاز أخيراً بلقب كأس الاتحاد الأنكليزي لكرة القدم على تشيلسي بهدفين لهدف.

  • Großbritannien Fußball Champions League - Manchester City vs. AS Monaco (Reuters/L. Smith)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    مانشستر سيتي

    تأسس النادي سنة 1880، لكن النادي التقليدي تغير كثيرا في بعد أن أشتراه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وحصل الفريق على المركز الثالث في الدوري الانكليزي هذا الموسم. قيمة النادي حاليا 1.85 مليار يورو.

  • Bundesliga Saisonende - FC Bayern Deutscher Meister (Bongarts/Getty Images)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    بايرن ميونيخ

    الفريق البافاري هو الفريق الألماني الوحيد ضمن قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم. إذ تبلغ قيمة النادي نحو 2.41 مليار يورو. ويستثمر في الصيف الحالي بعضا من ملايينه الكثيرة في شراء لاعبين جدد.

  • Juventus vs. Real Madrid - UEFA Champions League Final Pokal (Reuters/C. Recine Livepic)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    ريال مدريد

    احتل الفريق الملكي المركز الثالث فقط في القائمة بقيمة وصلت إلى 3.18 مليار يورو. رغم الانجازات الكبيرة للفريق هذا الموسم وفوزه بالدوري الإسباني وبطولة أبطال أوروبا. ويعود سبب تراجع قيمة النادي إلى معدل أعمار اللاعبين المرتفعة نوعا ما، إذ يصل المعدل إلى 27.3 سنة.

  • Champions League FC Barcelona vs Juventus (Getty Images/S. Botterill)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    برشلونة

    بقيمة تصل إلى 3.24 مليار يورو يحتل الفريق الكاتلوني المركز الثاني ضمن القائمة. ففريق يملك لاعبين مثل ميسي ونيمار لا بد أن يكون من فرق الكبار والأغلى في العالم. ورغم تراجع انجازات النادي لهذا العام إلا أنه تفوق على النادي الملكي ماليا واحتل المركز الثاني.

  • Manchester United feiret Sieg der Europa League mit Pokal (Reuters/A. Couldridge)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    مانشستر يونايتد

    حقق نادي "الشياطين الحمر" تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو بطولة الدوري الأوروبي. ورغم عدم مشاركته في دوري الأبطال الموسم الماضي، لكن قيمته وصلت إلى 3.28 مليار يورو، متربعاً على قمة أغلى أندية العالم وأغناها. الكاتب: يوشوا فيبر/ زمن البدري


مختارات

لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

هل تدر أهداف كرة القدم ذهبا على فرقها؟ ليس بالضرورة ذلك فأغلى فرق العالم لا تعد أفضلها انجازا وأكثرها تهديفا. تعرف على قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم حسب إحصائيات مجلة "فوربس". (10.06.2017)  

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