موقف "بطولي"..لويس سواريز ينقذ رجلا من الانتحار

أثبت لويس سواريز أن البطل ليس فقط فوق المستطيل الأخضر. هداف برشلونة السابق تدخل في لحظة فارقة لإنقاذ رجل كان ينوي وضع حد لحياته، وساهم في منع حدوث مأساة حقيقية.

لم يكن لويس سواريز نجم برشلونة السابق، يعتقد أن نزهة قصيرة مع زوجته صوفيا بالبي في بلده الأوروغواي، ستلعب دورا كبيرا في تغيير قرار شخص يبدو أن اليأس سيطر عليه تماما.

أما عن هذا القرار، فهو أن لويس سواريز نجم فريق إنتر ميامي الأمريكي، والذي يقضي إجازة قصيرة في الباراغوي، نجح في إنقاذ رجل (49 عاما) كان ينوي الانتحار، حسب ما ذكرته صحيفة "شبورت بيلد" الألمانية.

وحسب وسائل إعلام محلية، تسلق الرجل شجرة يبلغ ارتفاعها ستة أمتار في حوالي الساعة 11 من مساء يوم الجمعة الماضي. وقام الرجل بلف حبل حول عنقه مُهددا بقتل نفسه في حال لم تحضر زوجته إلى عين المكان.

ولحسن الحظ، تصادف أن سواريز وزوجته يمران بمكان الحادث، حيث ذهب سواريز سريعا عند الرجل وحاول تهدئته ومنعه من وضع حدا لحياته بالانتحار. وبعد ساعات طويلة اقتنع الرجل أخيرا بالنزول من الشجرة، وتم تقديم الرعاية الطبية له على الفور.

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن أحد المسؤولين عن عملية إنقاذ الرجل قوله:"سواريز لاعب أوروغواياني معروف اقترب منه وما فعلناه هو أننا حاولنا التحدث مع بطريقة متعاطفة حتى لا يطول الأمر..لقد كان الرجل يقاتل من أجل حياته".

من جهة أخرى، أوضح موقع "ول فوت" أن الرجل أراد وضع حدا لحياته بعدما أدانته المحكمة في قضية عنف منزلي. وأضاف الموقع البلجيكي أن سواريز منع نهاية أكثر دراماتيكية لقصة حزينة بالفعل.

يذكر أن لويس سواريز (37 عاما)، تألق بشكل كبير في القارة الأوروبية، إذ حمل قميص عدة أندية أوروبية أبرزها ليفربول الإنجليزي، وبرشلونة الإسباني. ويلعب سواريز حاليا برفقه صديقه ليونيل ميسي في فريق إنتر ميامي الأمريكي.