 موقف البحث العلمي من علاجات البرد المنزلية - مفيدة أم لا؟ | عالم المنوعات | DW | 07.01.2020

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منوعات

موقف البحث العلمي من علاجات البرد المنزلية - مفيدة أم لا؟

فيما يعتمد الكثير من الناس على عدة علاجات منزلية للتخلص من البرد ومكافحة بعض الأمراض، ما تزال هذه الطرق الطبيعية لا تحظى باهتمام كبير في البحث العلمي. فما هي الأسباب وراء ذلك؟

. تناقلت الأجيال مثل هذه المعلومات البسيطة عن الوسائل المنزلية

لا تحظى الوصفات المنزلية للتخلص من البرد باهتمام كبير في البحث العلمي.

عندما يؤلمك الحلق، فإن الحليب بالعسل يساعدك، هكذا كانت تقول الجدة. أما نزلة البرد فأفضل شيء لمواجهتها هو كوب من الليمون الساخن، وفي حالة الإصابة بآلام في الأذن، فإن أكياس البصل يمكن أن تغيثك. تناقلت الأجيال مثل هذه المعلومات البسيطة عن وسائل منزلية لمكافحة الأمراض.

وتستخدم هذه العلاجات كثيرا، حيث أظهرت دراسة عام 2007 أن نحو نصف الألمان يلجأون إليها. ولكن هل يساعد العسل والبصل والليمون حقا؟ لا يمكن الجزم بذلك، وذلك لأن العلاجات المنزلية وفعاليتها لم تحظ بالبحث على نطاق واسع. تقول شتيفاني يوس، أخصائية الطب العام ورئيسة معهد الطب العام التابع لمستشفى توبينغن الجامعي في ألمانيا، إن الوسائل المنزلية لم تخضع أبدا للدراسة بشكل صحيح.

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من منا لم يصبه الشعور المزعج بحرقة المعدة بعد وجبة دسمة، حتى أن بعض الأشخاص يصابون به مراراً وتكراراً. لكن عوضاً عن اللجوء دائماً إلى الأدوية يمكن لبعض العلاجات المنزلية أن تخفف من الأعراض أو تمنعها تماماً. فما هي؟ (25.12.2019)

وعبرت الطبيبة الألمانية عن أسفها لذلك "لأن بعض هذه العلاجات ضاربة في أعماق التقاليد"، مضيفة أن الدراسات التي أعدت بشكل جيد بهذا الشأن قليلة، وهي الدراسات التي تحقق أصحابها من مدى فعالية العلاجات المنزلية.

لماذا لا تتوفر مثل هذه الدراسات بشكل كاف؟ عن ذلك تجيب يوس قائلة: شركات الأدوية هي التي تمول البحث العلمي غالبا، وهي لا تهتم بالعلاجات المنزلية كثيرا، "لذلك فإن بحث مدى فعالية العلاجات المنزلية البسيطة يحتاج دعما عاما... ولكن هذه العلاجات لا تمتلك القدرة المبدعة بشكل كاف... كما أن هذه العلاجات تستخدم غالبا في مداواة الأمراض الأكثر بساطة والتي تتلاشى بذاتها... لذلك يقول مقدم الدعم إن نزلة البرد هذه لا تستحق كل هذا الاهتمام".

ويؤكد ذلك يورغ ميرفول، رئيس معهد الطب، التابع لمستشفى فرايبورغ الجامعي، حيث يقول إن القائمين على صناعة العقاقير الدوائية قلما يهتمون بالاستثمار في الأبحاث المتعلقة بمدى فعالية العلاجات المنزلية في مداواة الأمراض، مما يستوجب دعم هذه الأبحاث بأموال عامة.

 وتؤكد وزارة التعليم والبحث العلمي في ألمانيا، وهي الجهة العامة التي تدعم الأبحاث العلمية، إن برنامج أبحاث الصحة التابع للوزارة منفتح على جميع القضايا، مما يتيح فرصة دعم دراسات بشأن مدى فعالية العلاجات المنزلية.

ولكن "البرنامج لم يتلق بالفعل طلبات لإجراء أبحاث ذات صلة مباشرة بهذه الوسائل". وعبر ميرفول عن أسفه بسبب عدم إجراء دراسات بشأن العلاجات المنزلية، "ولأسباب علمية أكاديمية كنت أود أن نقول للناس ما إذا كان علاج منزلي ما يساعد على سبيل المثال في مواجهة نزلة البرد أم لا".

ويرى الطبيب ميرفول أن الأطباء ربما لا يرون ذلك مهما كثيرا من وجهة النظر الطبية، مضيفا أن الكثير من الناس يستخدمون علاجات منزلية ويشعرون من خلال ذلك بتحسن حالتهم، "وربما لم يكن من المهم كثيرا أن نعلم ما إذا كانت هذه العلاجات قد ساعدت حقا في مداواة المرض، أم أنها ساعدت قليلا أو كان تأثيرها وهميا".

وتأسف الطبيبة يوس لعدم توفر هذا البحث العلمي، وتقول: "العلاجات المنزلية تقابل دائما ببعض التندر والسخرية، وهذا جحود لمفعولها.. لأن تأثير أكياس البصل ربما كان أفضل في بعض الحالات الفردية من تأثير الأقراص المسكنة، ولكننا بحاجة لدراسات بهذا الشأن لنتمكن من إعطاء توصيات يعتمد عليها".

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مكونات طبيعية للتغلب على نزلات البرد والإنفلونزا

 أوضحت يوس أن استخدام العلاجات البسيطة مفيد لأسباب متعددة، وتقول إنه وإلى جانب مفعولها الحقيقي فإنه من الجيد أن يقوم المريض بشيء بنفسه، عبر "هذه القناعة التي مؤداها: أستطيع أنا أيضا أن أفعل شيئا لنفسي، لست مضطرا دائما للذهاب للطبيب".

كما أن إعداد شخص ما كيس البصل الذي يستخدم في تخفيف آلام الأذن لدى الأطفال، يعطي انطباعا بأن هذا الإنسان يولي الطفل اهتماما ورعاية. وتؤكد الطبيبة الألمانية أن هذه نقطة مهمة فيما يتعلق بالوسائل المنزلية.

كما أن مساعدة إنسان في عمل كمادات، لخفض درجة الحرارة الناتجة عن الإصابة في عضلة الساق، يجعل الإنسان المصاب يشعر بشيء إيجابي بالتأكيد، حسب يوست. وأشارت يوست إلى أن دراسات قامت بها بنفسها أظهرت أن كبار السن بشكل خاص، وكذلك النساء، يستخدمون علاجات منزلية في مداواة أنفسهم.

وقالت يوست إن أحد الأسباب وراء ذلك هو أن العلم بشأن هذه الأمور متوفر أكثر لدى الأجيال الأكبر سنا، مقارنة بجيل الشباب، حيث أظهرت استطلاعات للرأي أن هذا العلم يضيع لدى الشباب. وفقا لهذه الاستطلاعات فإن حساء الدجاج هو أكثر وسيلة منزلية تحظى بشعبية في ألمانيا، إضافة للحليب الساخن بالعسل واستنشاق الماء المالح أو الليمون، على سبيل المثال.

لا تتوقع الطبيبة يوست أن يتم اكتشاف وسائل منزلية "جديدة"، وتقول: "بل إني أعتقد أن تأتينا وسائل منزلية من ثقافات أخرى، من خلال العولمة والهجرة"، حيث إن لدى المهاجرين وسائل أخرى تختلف جزئيا عن الوسائل المعروفة في ألمانيا، حيث تلعب البطاطس، على سبيل المثال، دورا كبيرا في الصيدلية المنزلية في روسيا، وكذلك الفودكا. كما أن الزنجبيل مثال آخر على ذلك. لم يكن هناك كثير من الناس في ألمانيا قبل 15 عاما يحتسون الزنجبيل لأغراض صحية، ولكن الوضع يختلف الآن.

ر.م/ف.ي (د ب أ)

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    وصفات منزلية للتخفيف من أعراض الزكام

    غسول الأنف لمكافحة الزكام

    نذيب ملعقة صغيرة من الملح في نصف لتر من الماء الدافئ ، ونستنشقه عبر الأنف عدة مرات يوميا. ويرى الطبيب الألماني ديتر فيتش أنها طريقة مفيدة لعلاج نزلات البرد لأنها تذيب المخاط وبالتالي تمنع انسداد الأنف، وتغسله من الفيروسات والبكتريا بشكل أفضل ولها تأثير مهدئ أيضا.

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    وصفات منزلية للتخفيف من أعراض الزكام

    الغرغرة لعلاج آلام الحلق

    عندما يلتهب الحلق، يشعر المرء بأن حلقه جاف ومجروح وبه آلام تصل حتى بحة في الصوت. وعند التهاب الحلق من المهم أن تبقى الأغشية المخاطية رطبة. شراب البابونج مضاد للالتهاب ومن الممكن تقوية مفعوله. وعن رأي الطبيب ديتر فيتغ في الغرغرة يقول"إن من يرغب في زيادة مفعول البابونج؛ عليه الحصول على محلول البابونج المركز وتخفيفه وفقا لتعليمات الصيدلي ومن ثم استخدامه كغرغرة."

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    وصفات منزلية للتخفيف من أعراض الزكام

    حساء الدجاج

    حساء الدجاج يمنع تأثير كريات دم بيضاء معينة، مسؤولة عن التهاب الأغشية المخاطية وتورمها، و يحتوي أيضا على فيتامينات وحديد وزنك تقوى المناعة الضعيفة. وهو ما يؤكده الطبيب ديتر فيتغ أيضا بقوله "أظهرت دراسات أن حساء الدجاج يذيب المخاط فعلا ومهديء. ويمكن استخدامه في علاج الالتهاب الشعبي البسيط الذي لا يرافقه ارتفاع شديد في درجة الحرارة ولا قيح".

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    وصفات منزلية للتخفيف من أعراض الزكام

    الحمام الدافئ

    الحمام الدافئ يخفف آلام الأطراف. نضيف زيت الأوكاليبتوس أو زيت المنثول إلى ماء ساخن درجة حرارته حوالي 38 درجة مئوية. ثم ننغمس فيه لمدة عشر دقائق، لكن هذه الوصفة ممنوعة عند الإصابة بحمى ويشرح الطبيب ديتر فيتغ سبب ذلك بقوله "عند الإصابة بالحمى يسبب الحمام الدافئ هبوطا في الدورة الدموية قد يؤدى إلى فقدان الوعي وهو خطر على الحياة".

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    وصفات منزلية للتخفيف من أعراض الزكام

    البصل لعلاج آلام الأذن

    يتم تقطيع البصل صغيرا ووضعه في كيس قطني وتسخينه قليلا، ثم وضع الأذن على كيس البصل. وويرى الطبيب ديتر فيتغ أن تأثير البصل على علاج نزلة البرد لا يعود إلى البصل نفسه وإنما ربما لحرارة كيس البصل التي تخفف الآلام".

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    وصفات منزلية للتخفيف من أعراض الزكام

    كمادات لعلاج الحمى

    وضع مناديل مبللة على البشرة الدافئة تساعد على تبريد الجسم، وتساعد الكمادات على خفض حرارة الجسم بمقدار درجة مؤية واحدة تقريبا. ويجب ألا تكون الكمادات باردة جدا حتى لا يشعر المرء بالبرد أو تحدث له مشاكل في الدورة الدموية. وينصح الطبيب ديتر فيتغ بغمس المناديل في ماء دافئ ووضعها على الساق لمدة عشرين دقيقة تقريبا.

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    وصفات منزلية للتخفيف من أعراض الزكام

    البيرة الدافئة

    يحتوي نبات الجنجل على زيوت طيارة ومواد مرّة تدعم النوم ومضادة للالتهابات أيضا. ويمكن أن تريح البدن. ولتعزيز هذا التأثير تسخن البيرة وتشرب برشفات صغيرة مع قليل من العسل. ومع ذلك فإن الطبيب فيتغ يحذر منها بقوله"لا أنصح بالكحوليات أو البيرة في علاج البرد، فالكحول يوسع الأوعية الدموية ما قد يؤدي إلى هبوط في الدورة الدموية، مسببة أضرارا خصوصا لمن لا يعتاد شربها."

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    وصفات منزلية للتخفيف من أعراض الزكام

    الخلاصة

    ليست كل الوصفات المنزلية مفيدة. إلا أن الكثير منها يساعد على تخفيف الأعراض وبديل جيد وغير مكلف عن أدوية الصيدلية، علما بأن الزكام يختفي بعد عدة أيام من تلقاء نفسه، وإلا فلا بد من زيارة الطبيب.

    الكاتب: DW/دالين صلاحية


مختارات

وصفات منزلية للتخفيف من أعراض الزكام

لا يوجد علاج فعال لفيروسات نزلات البرد لكن هناك العديد من الوصفات المنزلية السائدة لدى الألمان التي تساعد على تخفيف أعراض نزلة البرد. جولة مصورة للتعرف على أهم هذه الوصفات ورأي الأطباء في فعاليتها. (27.12.2013)  

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