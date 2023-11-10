 موقف أردوغان المؤيد لحماس.. "انزعاج" أوروبي وغض نظر داخل الناتو | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 10.11.2023

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سياسة واقتصاد

موقف أردوغان المؤيد لحماس.. "انزعاج" أوروبي وغض نظر داخل الناتو

يقدم أردوغان نفسه مدافعاً عن القضية الفلسطينية. ويرى مراقبون أن موقفه من حماس في حربها مع إسرائيل، يزيد علاقة أنقرة مع الاتحاد الأوروبي تعقيدا، وهي تواجه بالأساس صعوبات وأزمات عدة. لكن كيف يبدو وضع انقره داخل حلف الناتو؟

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرتديا على كتفيه الشال الفلسطيني خلال مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في إسطنبول

يصور أردوغان نفسه مدافعا عن القضية الفلسطينية وتحتفظ بلاده بعلاقات "صداقة بنكهة العداوة" مع إٍسرائيل

لا يرى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، أن تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الدّاعمة لحركة حماس يمثل مشكلة بالنسبة للحلف. وقال ستولتنبرغ في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "عندما تكون لدينا وجهات نظر مختلفة داخل الحلف لا يكون الأمر سهلا على الإطلاق"، مضيفا في المقابل أن هذا "ليس له تأثير نوعا ما على ما نفعله أو لا نفعله، لأننا لا نضطلع بدور في هذا الصراع بالتحديد". وتركيا عضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

مختارات

وبعد أن عرضت تركيا نفسها للوساطة في قضية الرهائن المختطفين لدى حماس، مباشرة عقب الهجوم الإرهابي الذي قامت به الحركة في السابع من أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي، والذي خلف أكثر من 1400 قتيل غالبيتهم مدنيون، وخطف 242 رهينة، وفقاً للسلطات الإسرائيلية، أعلن إردوغان أن  حماس مجموعة "مجاهدين، مقاتلين من أجل الحرية"  وأنها "منظمة تحرير" منتقدا في الوقت ذاته، تزايد أعداد الضحايا بين المدنيين داخل قطاع غزة إثر القصف المتواصل والمركّز للجيش الإسرائيلي ردّا على هجوم حماس، مخلّفا وفق وزارة الصحة الفلسطينية التابعة لحماس ما لا يقل عن 10 آلاف قتيل إلى غاية اللحظة. في المقابل تصنف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، الحليفتان لتركيا في الناتو، حماس، وهي مجموعة فلسطينية إسلاموية، على أنها منظمة إرهابية. 

وجراء الحرب على غزة، قطع أردوغان الاتصالات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، وقال أردوغان: "نتنياهو لم يعد شخصا يمكننا التحدث معه بأي شكل من الأشكال". واستدعت تركيا سفيرها في تل أبيب، و أستدعت إسرائيل دبلوماسييها من تركيا .

ومن جانب حلفاء الناتو، لم تصدر انتقادات صريحة تذكر لموقف  أردوغان . وينطبق هذا أيضا على المستشار الألماني أولاف شولتس، الذي من المحتمل أن يستقبل أردوغان في برلين الأسبوع المقبل.

ونفى ستولتنبرغ تكهنات بأن إحجام الحلفاء عن انتقاد أردوغان قد يكون مرتبطا بانتظار تصديق تركيا على انضمام السويد إلى الناتو، وقال: "هذان موضوعان مختلفان للغاية"، مشيرا إلى أن الحكومة التركية قدمت الوثائق الخاصة بالتصديق للبرلمان بعد بدء حرب غزة.

نهج تركيا "يتعارض تماما مع النهج الأوروبي"

على صعيد العلاقات بين تركيا  والاتحاد الأوروبي ، يرى مراقبون أنه مع دفاع أردوغان عن حركة حماس في حربها مع إسرائيل في قطاع غزة، تزداد علاقة بلاده مع التكتل تعقيدا بعدما كانت تواجه بالأساس صعوبات نتيجة سنوات من الأزمات وسوء الفهم. وتركيا مرشحة رسميا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لكن المفاوضات التي بدأت عام 2005 مجمدة منذ 2018.

وأشارت المفوضية الأوروبية مرة جديدة في تقريرها الأخير حول وضع المفاوضات مع الدول المرشحة الصادر الأربعاء، إلى أن أنقرة تبتعد أكثر فأكثر عن القيم الديموقراطية التي ينادي بها التكتل . 

ورأت المفوضية الأوروبية في تقريرها أن خطاب الرئيس التركي "دعما لمجموعة حماس الإرهابية بعد هجومها على إسرائيل ... يتعارض تماما مع النهج الأوروبي".

وردت تركيا على تقرير المفوضية معلنة أنها تعتبر انتقادات بروكسل لمواقفها من الحرب في قطاع غزة "بمثابة إشادة".

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ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول أوروبي هذا الأسبوع طلب عدم كشف اسمه، قوله إن "ما يقوله الرئيس (التركي) يثير انزعاجا هنا في بروكسل حيث نتوقع على الدوام أن نرى تركيا تؤيد مواقفنا على صعيد السياسة الخارجية".

وأوضح مسؤول أوروبي آخر طلب أيضا عدم كشف اسمه أنه "عندما بدأت الحرب في غزة، ظن كثيرون منا عندها أن بإمكان تركيا لعب دور وسيط، طرف أساسي لخفض التوتر في المنطقة". وقال المسؤول "يجدر بأوروبا خوض المزيد من المفاوضات مع تركيا، لكن هذا يزداد صعوبة".   

غير أن مقرر البرلمان الأوروبي حول تركيا ناتشو سانشيز أمور لفت إلى أن الموقف التركي لا يخلو من التناقضات حول هذه المسالة. وقال "إن اعتبرتم حماس مجموعة مقاتلين من أجل الحرية، فسيرى آخرون عندها أن هذا التوصيف ينطبق أيضا على حزب العمال الكردستاني" الذي يخوض نزاعا مسلحا ضد الجيش التركي منذ عام 1984 أودى بحياة أكثر من 40 ألف شخص، وتعتبره تركيا والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية.

ع.ج.م/ و. ب/ ع.خ (أ ف ب، د ب أ)

  • الصورة، 50 عامًا على معاهدة روما، توقيع وثائق انضمام بريطانيا وإيرلندا والنرويج والدنمارك للاتحاد الأوروبي.

    تركيا- الاتحاد الأوروبي.. كيف تحوّلت فكرة الانضمام إلى سراب؟

    أول اتفاقية مع الجماعة الأوروبية

    وقعت تركيا وما كان يعرف بالجماعة الاقتصادية الأوروبية (تكونت حينها من ستة بلدان) اتفاقية اتحاد جمركي عام 1963. وكان من المفروض أن يكون الاتفاق بداية للانضمام الفعلي إلى الجماعة، خاصة مع توقيع بروتوكول إضافي عام 1970 وازدهار التبادل التجاري بين الطرفين، غير أن الحال بقي كما هو عليه، قبل تجميد عضوية تركيا بعد وقوع انقلاب عسكري فيها عام 1980.

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    تركيا- الاتحاد الأوروبي.. كيف تحوّلت فكرة الانضمام إلى سراب؟

    جمهورية قبرص التركية تعمّق الخلاف

    عادت تركيا لتطلب الانضمام مجددا عام 1987، لكن ظهر جليا وجود معارضة داخلية أوروبية قوية لهذا الانضمام، خاصة بعد انضمام اليونان إلى المجموعة عام 1981، ودخولها في صراع مع تركيا منذ اجتياح هذه الأخيرة لقبرص عام 1975 ثم إعلان أنقرة من جانب واحد قيام جمهورية شمال قبرص التركية عام 1983.

  • توقيع اتفاقية ماستريخت

    تركيا- الاتحاد الأوروبي.. كيف تحوّلت فكرة الانضمام إلى سراب؟

    الاتحاد يتأسس دون تركيا

    تأسس الاتحاد الأوروبي فعليا عام 1992 دون تركيا. استمرت هذه الأخيرة في محاولاتها، واستطاعت إقناع الأوروبيين بتوقيع اتفاقية للتجارة الحرة معها عام 1995، غير أن تفكك الاتحاد السوفياتي ساهم سلبا في استمرار إبعاد تركيا نظرا لكثرة المرشحين الجدد، قبل أن يتم إعلان أن تركيا ولأول مرة مرشحة فعليا للانضمام، وذلك بعد قمة هلسنكي عام 1999.

  • أردوغان ويلدرم عام 2003

    تركيا- الاتحاد الأوروبي.. كيف تحوّلت فكرة الانضمام إلى سراب؟

    عهد أردوغان

    وصل رجب طيب أردوغان إلى السلطة في تركيا عام 2003 وكان متحمسا كثيرا للانضمام، غير أن عدة دول أوروبية كالنمسا وألمانيا وفرنسا كانت لها تحفظات كثيرة على عضوية تركيا. المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عارضت فكرة الانضمام واقترحت بدلا منها شراكة مميزة بسبب الخلافات مع تركيا حول حقوق الإنسان وقبرص وسياسة أنقرة الخارجية.

  • فرد من أفراد الشرطة التركية

    تركيا- الاتحاد الأوروبي.. كيف تحوّلت فكرة الانضمام إلى سراب؟

    شروط كوبنهاغن

    وضع الأوروبيون شرط احترام بنود اتفاقية كوبنهاغن أمام تركيا للانضمام، ومن الشروط تنظيم انتخابات حرة واحترام حقوق الإنسان واحترام الأقليات. ولأجل ذلك أعلنت أنقرة عدة إصلاحات منها إلغاء عقوبة الإعدام. بدأت المفاوضات الفعلية للانضمام عام 2005 في مجموعة من المجالات، غير أن استمرار مشكلة قبرص عجل بوقف المفاوضات، إذ رفضت أنقرة الاعتراف بعضوية قبرص في الاتحاد.

  • احتفالات بتحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد

    تركيا- الاتحاد الأوروبي.. كيف تحوّلت فكرة الانضمام إلى سراب؟

    دولة مسلمة وسط اتحاد مسيحي؟

    تشير العديد من التقارير إلى أن الاختلاف الديني بين تركيا وبلدان الاتحاد الأوروبي يشكلّ سبباً غير معلن لرفض الانضمام، فدول الاتحاد هي بلدان مسيحية فيما تركيا هي بلد مسلم. أكثر من ذلك، قلّص أردوغان مظاهر العلمانية وأرجع الدين إلى الحياة العامة. هذا العامل يرتبط بتوجس الأوروبيين من النزعة القومية التركية ومن عدم إمكانية قبول الأتراك بمشاركة هوية مجتمعية مع أوربييين يختلفون عنهم في نمط حياتهم.

  • أردوغان وميركل

    تركيا- الاتحاد الأوروبي.. كيف تحوّلت فكرة الانضمام إلى سراب؟

    التفاوض يتعثر مجددا

    بدءا من عام 2013 عادت المفاوضات مجددا، خاصة بعد مغادرة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي كان معارضا بقوة لفكرة الانضمام. لم تغيّر ميركل موقفها لكنها أبدت مرونة واضحة، بيدَ أن تركيا وضعت هي الأخرى شروطها المالية الخاصة لاسيما مع تحملها موجة اللاجئين. وجاء قمع مظاهرات ميدان تقسيم 2013 ليوقف المفاوضات مرة أخرى.

  • ماكرون وأردوغان

    تركيا- الاتحاد الأوروبي.. كيف تحوّلت فكرة الانضمام إلى سراب؟

    الصراع مع قادة أوروبيين يتفاقم

    لم تجانب المفوضية الأوروبية الواقع عندما قالت عام 2019 إن آمال انضمام تركيا إلى الاتحاد تلاشت، فلا أحد من الطرفين بات متحمسا للفكرة. أخذ أردوغان خطوات وصفها قادة من الاتحاد بأنها "استبدادية" خاصة مع تقارير حقوقية عن تراجع الحريات في البلد. أبعد ملف اللاجئين الطرفين أكثر، ثم جاء النزاع في شرق المتوسط بين تركيا من جهة واليونان وقبرص وفرنسا من جهة ثانية ليعدم تقريبا الفكرة.

    الكاتب: إسماعيل عزام