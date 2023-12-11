موقع DW الجديد.. سهولة التصفح والوصول إلى المحتوى

أطلقت DW تصميما جديدا لموقعها بهدف تعزيز سهولة التصفح والوصول إلى المحتوى. رئيسة تحرير DW مانويلا كاسبر-كلاريدج تسلط الضوء على أبرز التغييرات الرئيسية التي جاء بها التصميم الجديد.

عكف قسم التصميم في مؤسسة دويتشه فيله طوال أشهر على تطوير تصميم جديد لموقع DW بهدف توفير نموذج مُحسن لقراء الموقع وجمهوره. وفي هذا الصدد أرغب في إطلاع متابعي DW على أبرز التحديثات التي حملها الموقع بمظهره الجديد.

تعد الشمولية وسهولة تصفح الموقع ركيزتا التصميم الجديد بما يمهد الطريق لجعل الوصول إلى المحتوى الخاص بنا خاليا من العوائق.

لقد جرى تحسين الأداء الفني لموقعنا الإلكتروني وتطبيقنا بهدف الحصول على تجربة أفضل.

بفضل المظهر المُحسن سيجد القراء المعلومات التي يحتاجها بشكل أسرع، إذ نعمل على تطوير الخط الخاص بنا لتسهيل القراءة فيما تضمن التعديلات المرئية الجديدة عرض المحتوى بمظهر أوضح من ذي قبل وتعزيز إمكانية التعرف علينا كمصدر موثوق للمعلومات.

جرى تطوير وتحديث ألوان الموقع والرسوم البيانية "الغرافيك" لتكون أكثر ديناميكية إذ يمكن رؤية ألوان الرسوم البيانية بشكل أكثر حيوية وأكثر إيضاحا بهدف تسهيل استيعاب المعلومات المعقدة.

وفي هذا الصدد، نرغب في أن يتم التعرف على المحتوى الذي نقدمه بشكل أسهل وأسرع. كما نريد أن يستمتع القارئ والقارئة باستخدام موقعنا وتطبيقنا بشكل أفضل في المستقبل.

التصميم والمظهر الجديد لموقع dw.com ليس سوى البداية إذ ستطرأ تغيرات جديدة على المنصات التي يمكن من خلالها الحصول على محتوى DW.

يُرجى إخبارنا بانطباعك وتجربتك مع موقع DW الجديد الذي جرى تحسينه. ويسرنا الحصول على مختلف الملاحظات والآراء.