موقع متخصص يكتشف انتحالات برسالة دكتوراه وزيرة الأسرة الألمانية

تم العثور على أخطاء ونقول لنصوص مسروقة برسالة الدكتوراه التي أعدتها وزيرة الأسرة الألمانية فرانسيسكا جيفري (الحزب الاشتراكي الديمقراطي) أكثر مما كان معتقدا من قبل. وقال موقع الكشف عن عمليات الانتحال على شبكة الإنترنت المعروف باسم "فرونيبلاغ" إن أكثر من ثلث صفحات الرسالة، وتحديدا 76 صفحة من أصل 205 هي نصوص منتحلة. وأضاف الموقع أن جيفري نقلت نصوصا أجنبية على أكثر من ثلاثة أرباع إحدى صفحات العمل.

وقالت مجلة "شبيغل" اليوم (3 مايو/ أيار 2019) إن الموقع انتهى من فحص أطروحة الدكتوراه الخاصة بالوزيرة من حيث وجود سرقات علمية بها. كما تقوم جامعة برلين الحرة منذ فبراير الماضي بفحص رسالة جيفري للاشتباه في اقترافها سرقات علمية. وكانت جيفري طلبت بنفسها من الجامعة القيام بهذا الفحص بعدما اشتكى الموقع من صياغة عدة مواضع في الرسالة، مؤكدة بالقول إنها "ألفت عملها وفقا لأحسن ما وصلت إليه من علم واقتناع".

وكانت جيفري أعدت أطروحة الدكتوراه بين 2005 و2009 في مجال العلوم السياسية بمعهد "أوتو سور" للعلوم السياسية بجامعة برلين الحرة. وأتمت جيفري أطروحتها تحت عنوان: "طريق أوروبا نحو المواطن - سياسة المفوضية الأوروبية نحو مشاركة المجتمع المدني".

ع. اع./ع.ش (د ب أ)