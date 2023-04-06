موقع جذاب للسياح .. جدار طائر النورس يختفي من مدينة بريطانية

في بلدة لويستوفت الواقعة في أقصى نقطة شرق الساحل البريطاني، تم هدم جدار كان عليه عمل فني فريد للفنان بانكسي. وذكر سكان المدينة بأنهم لم يكونوا على علم بالهدم. في حين صرح متحدث من السكان لـ "بي بي سي"، نقلاً عن تقرير نشر على موقع "تاغس شاو" الألماني، أن الجدار الذي كان مرسوماً عليه العمل الفني أزيل بين عشية وضحاها.
ولأن جدار المبنى مملوك للقطاع الخاص، لم يكن لدى البلدية أي سلطة للحيلولة دون الهدم. كما لا توجد معلومات حول ما يخطط المالك له. وقال عمدة المدينة، آلان جرين، أنه تلقى مؤخراً تأكيدات بأن العمل لن يُزال وأن الجدار سيدعم بسقالة لتثبيته فقط.
يشار إلى أن بانكسي قام برش النورس الضخم على جدار المنزل في عام 2021. وكان الطائر يبدو وكأنه بصدد إلقاء نفسه بداخل حاوية القمامة الموجودة أمامه. كما ظهرت ثلاثة أعمال فنية أخرى للفنان المجهول الهوية في بلدة لويستوفت.
ووفق أهالي المدينة، كان طائر النورسنقطة جذب للسياح وعرف بمدينة لويستوفت على الصعيد المحلي.
اكتسب بانكسي شهرة عالمية بفن الرسم بالرش على الجدران. في البداية ظهرت أعماله على جداران في مدينة بريستول البريطانية. لذلك يُفترض أن الفنان ينحدر من بريطانيا.غير أن بانكسي تحفظ على الكشف عن اسمه الحقيقي وهويته الحقيقية لسنوات.
إ.م/ أ.ح
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الكاتب: وفاء البدري - القاهرة