موقع إيراني: الإفراج عن أسترالية مقابل إيرانيين محتجزين في الخارج

ذكر موقع إلكتروني تابع للتلفزيون الرسمي في إيران على حسابه في موقع "تويتر" الأربعاء (25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020) أن إيران بادلت الأكاديمية البريطانية الأسترالية المحتجزة لديها كايلي مور-غيلبرت بثلاثة سجناء إيرانيين في الخارج.

وقال موقع (نادي الصحفيين الشبان) إنه تم مبادلة رجل أعمال إيراني ومواطنين إيرانيين احتجزا بالخارج دون أي سند قانوي بـ"جاسوسة مزدوجة الجنسية تدعى كايلي مور-غيلبرت كانت تعمل لصالح النظام الصهيوني"، في إشارة إلى إسرائيل.

(فيديو نشرته صفحة نادي الصحفيين الشبان الإيراني على تويتر، ويُظهر ما يقول إنها أول لقطات عملية التبادل)

وكانت مور-غيلبرت، التي تعمل متخصصة في الشؤون السياسية للشرق الأوسط بجامعة ملبورن، قد احتُجزت في إيران في سبتمبر/ أيلول 2018، وصدر ضدها حكم بالسجن 10 سنوات بتهمة التجسس.

ي.أ/ إ.ع (رويترز)