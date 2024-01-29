موقع إكس يوقف البحث عن اسم تايلور سويفت.. فما الأسباب؟

أوقف موقع اكس البحث عن اسم نجمة البوب الأشهر في العالم تايلور سويفت بعد أن انتشرت لها صور فاضحة لها تم إنتاجها بالذكاء الاصطناعي. الموضوع أعاد إلى الواجهة نقاشاً عميقاً حول مخاطر الاستخدام السيئ للذكاء الاصطناعي.

أكد مسؤول تنفيذي بمنصة التواصل الاجتماعي "اكس"، والمعروفة سابقًا باسم تويتر، أنه تم منع عمليات البحث عن اسم نجمة البوب الشهيرة تايلور سويفت بعد أن انتشرت صور إباحية لها تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأظهرت عمليات البحث عن اسم "تايلور سويفت" على منصة التواصل الاجتماعي رسالة تقول: "حدث خطأ ما. حاول إعادة التحميل."

وأكد جو بيناروش، رئيس العمليات التجارية في اكس اتخاذ هذا الإجراء لموقع "ذا هيل" الأمريكي. وقال بيناروش في بيان "إنه إجراء مؤقت وتم تنفيذه بحذر شديد لأننا نعطي الأولوية لسلامة الأشخاص في هذه القضية".

وقبل أيام، تداول مستخدمون عبر الإنترنت صوراً مزيفة جنسية صريحة لنجمة البوب الأمريكية، ما أثار رد فعل عنيف من جانب معجبيها، الذين غمروا المنصة بصور أخرى للمغنية باستخدام هاشتاج #ProtectTaylorSwift.

وقالت مجموعة "ريالتي ديفيند Reality Defend" للكشف عن التزييف العميق، إنها تتبعت العديد من المواد الإباحية التي تصور سويفت، والتي وصلت إلى ملايين المستخدمين حول العالم ومع الوقت تمت إزالة بعضها بالفعل، حسبما قالت ميسون ألين، المسؤولة في المجموعة لوكالة أسوشيتد برس.

حصلت سويفت على لقب "شخصية العام" من مجلة تايم لعام 2023 صورة من: SUZANNE CORDEIRO/AFP/Getty Images

وأضافت ألين أنه تم العثور على معظم الصور على موقع اكس، على الرغم من العثور على بعضها على فيسبوك المملوك لشركة ميتا ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى.

وحصلت سويفت على لقب "شخصية العام" من مجلة تايم لعام 2023 بعد إطلاقها جولة عالمية حطمت الأرقام القياسية وأصبحت أغاني الفنانة الموسيقية الأكثر بثًا في العالم.

وقال البيت الأبيض الأسبوع الماضي إن تداول المحتوى الفاضح الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي – والذي يُطلق عليه التزييف العميق – لسويفت كان "مثيرًا للقلق"، بحسب ما أفادت شبكة سكاي الإخبارية.

وقالت كارين جان السكرتيرة الصحفية بالبيت الأبيض إنه "بينما تتخذ شركات وسائل التواصل الاجتماعي قراراتها المستقلة بشأن إدارة المحتوى، نعتقد أن لديها دورًا مهمًا تلعبه في إنفاذ قواعدها الخاصة لمنع انتشار المعلومات الخاطئة والصور الحميمة غير التوافقية لأشخاص حقيقيين".

وأضافت أن التراخي في تطبيق القانون ضد الصور المفبركة التي ربما تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، يؤثر بشكل كبير على النساء.

وأثار الحادث نقاشاً عميقاً حول المخاطر التي تأتي مع المحتوى المنتج باستخدام الذكاء الاصطناعي فيما تجددت الدعوات للمشرعين الفيدراليين على منصات التواصل الاجتماعي لتطبيق القواعد بشكل أفضل ضد التزييف العميق.

وحث الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، ساتيا ناديلا، على وضع المزيد من "حواجز الحماية" على الذكاء الاصطناعي في أعقاب الحادث.

يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان قد وقّع في أكتوبر/تشرين الأول أمراً تنفيذياً شاملاً بشأن الذكاء الاصطناعي يركز على إدارة مخاطر السلامة والخصوصية التي تأتي مع التكنولوجيا الناشئة.

عماد حسن