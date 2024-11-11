موقع إباحي مطبوع على علب دمى للأطفال.. ما القصة؟

ارتكبت الشركة المصنعة، التي اشتهرت بإنتاج دمى باربي، خطأ جعلها تعتذر وتوقف بيع الدمى المعنية على العديد من المواقع. فعوضا أن تطبع على العلب موقعها الإلكتروني، قامت الشركة بطباعة عنوان موقع إباحي بدله. وقد تم بيع بعضها في الولايات المتحدة الأمريكية.

العنوان الصحيح للموقع هو www.wickedmovie.com، وبنسيان كلمة "Movie" عند الطباعة. لكن بعد اكتشاف الخطأ، قامت الشركة المصنعة على الفور بدعوة الآباء لتخلص من العلب المتضررة، واعتذرت عما حصل، حسب تقرير لوكالة الأنباء الألمانية.

علب المنتجات المتضررة، التي تحتوي على الرابط الخطأ، هي علب دمى Glinda وElphaba، وتقول شركة الألعاب Mattel إنها اتخذت "إجراءات فورية" بعد علمها بشأن طباعة عنوان موقع إباحي عن طريق الخطأ على العلب.

قامت شركة Mattel بطباعة عنوان موقع إباحي على علب دمى "Wicked" صورة من: Andrej Sokolow/dpa/picture alliance

بدأ أشخاص خلال عطلة نهاية الأسبوع، في مشاركة صور على الإنترنت لعلب الدمى، والتي أظهرت الرابط الخطأ على الشخصيتين الرئيسيتين في سلسلة Wicked الكرتونية، بينما أصدرت الشركة بيان الاعتذار والتوضيح يوم الأحد.

وأبلغت شركة ماتيل من خلاله عن الخطأ مطبعي قائلة: "نحن نأسف بشدة لهذا الخطأ المؤسف ونتخذ إجراءات فورية لتصحيحه. إن الموقع الإلكتروني المطبوع على العلب بالخطأ غير مناسب للأطفال. يُنصح المستهلكون الذين اشتروا المنتج بالفعل بالتخلص من العلب أو إخفاء الرابط، كما يمكنهم الاتصال بخدمة العملاء لمزيد من المعلومات"، حسب تقرير لصحيفة The Guardian.

صارت الدمى الآن غير متوفرة على المواقع التي كانت تعرضها في الولايات المتحدة. ويُشار إلى أنه سيتم إصدار سلسلة Wicked، المقتبس من المسرحية الموسيقية، في وقت لاحق من هذا الشهر في جميع أنحاء العالم.

م.ب/ د ب أ