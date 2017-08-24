موقعة شرسة بين نساء بايرن وبرشلونة للوصول لنهائي دوري الأبطال

يحاول فريق كرة القدم النسائي في بايرن ميونخ تحقيق حلمه الكبير بالصعود لأول مرة إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، على الرغم من الهزيمة على أرضه 0- 1 يوم الأحد الماضي في عيد الفصح. ويدخل وصيف بطل ألمانيا مباراة الإياب في نصف النهائي أمام برشلونة، ولاعبوه كلهم عزيمة وشجاعة.
وقال المدرب توماس فورله قبل المهمة الصعبة، في اللقاء الذي يقام ظهر الأحد في برشلونة: "لن تكون نزهة أمام 15 ألف متفرج. هذا واضح، لكن ما زالت حظوظنا قائمة ونحن نؤمن بفرصتنا". وأكد مدرب بايرن: "علينا أن نؤدي بمنتهى الجدية وأن نظهر بجسارة أكبر".
وطالبت اللاعبة الدولية ليوني ماير زميلاتها بتقديم أداء قوي وقالت: "في مباراة الإياب علينا أن نقف متماسكين ونتصرف بشجاعة أكبر ونستغل فرصنا"، وإلا فإن الأمور يمكن أن تكون مشابهة لما وقع في مباراة الذهاب، عندما أهدر بايرن العديد من الفرص الجيدة فعوقب بالخسارة على أرضه.
ويقام نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم النسائية في العاصمة المجرية بودابست في 18 مايو/ آيار. ويسعى حامل اللقب أولمبيك ليون الفرنسي للوصول إلى تلك المباراة، وحظوظه كبيرة، فقد فاز في ذهاب نصف النهائي على تشلسي الإنجليزي 2-1، وتقام مباراة العودة في لندن عصر الأحد.
ص.ش/ ي.أ (س ي د)
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الكاتب: زمن البدري