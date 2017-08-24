 موقعة شرسة بين نساء بايرن وبرشلونة للوصول لنهائي دوري الأبطال | عالم الرياضة | DW | 26.04.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

عالم الرياضة

موقعة شرسة بين نساء بايرن وبرشلونة للوصول لنهائي دوري الأبطال

تسعى نساء بايرن ميونخ إلى تحقيق حلمهن بالوصول إلى المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا. لكن المهمة صعبة، فالمنافس في نصف النهائي هو برشلونة. كما أن نتيجة مباراة الذهاب لم تكن في صالح بايرن إطلاقاً. ويواجه ليون تشيلسي.

UEFA Frauen Champions League | Semi Finale | FC Bayern München v FC Barcelona (Getty Images/S. Widemann)

خيرة حمراوي لاعبة برشلونة تحتفل بتسجيلها هدف الفوز على بايرن ميونيخ

يحاول فريق كرة القدم النسائي في بايرن ميونخ تحقيق حلمه الكبير بالصعود لأول مرة إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، على الرغم من الهزيمة على أرضه 0- 1 يوم الأحد الماضي في عيد الفصح. ويدخل وصيف بطل ألمانيا مباراة الإياب في نصف النهائي أمام برشلونة، ولاعبوه كلهم عزيمة وشجاعة.

مختارات

بدء منتخب ألمانيا لكرة القدم للسيدات مشواره في الجولة الأولى من المجموعة الثانية لبطولة كأس العالم للنساء بفوز كاسح على منتخب كوت ديفوار بنتيجة عشرة أهداف مقابل لا شيء. (08.06.2015)

كرة القدم التي ظلت طويلاً حكراً على عالم الرجال أصبحت اليوم حلماً للكثير من النساء والفتيات حتى في العالم العربي، وفي مدينة الإسكندرية بمصر، انطلقت أول بطولة عربية لكرة القدم النسائية بمشاركة سبعة منتخبات نسوية. (25.04.2006)

وقال المدرب توماس فورله قبل المهمة الصعبة، في اللقاء الذي يقام ظهر الأحد في برشلونة: "لن تكون نزهة أمام 15 ألف متفرج. هذا واضح، لكن ما زالت حظوظنا قائمة ونحن نؤمن بفرصتنا". وأكد مدرب بايرن: "علينا أن نؤدي بمنتهى الجدية وأن نظهر بجسارة أكبر".

وطالبت اللاعبة الدولية ليوني ماير زميلاتها بتقديم أداء قوي وقالت: "في مباراة الإياب علينا أن نقف متماسكين ونتصرف بشجاعة أكبر ونستغل فرصنا"، وإلا فإن الأمور يمكن أن تكون مشابهة لما وقع في مباراة الذهاب، عندما أهدر بايرن العديد من الفرص الجيدة فعوقب بالخسارة على أرضه.

ويقام نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم النسائية في العاصمة المجرية بودابست في 18 مايو/ آيار. ويسعى حامل اللقب أولمبيك ليون الفرنسي للوصول إلى تلك المباراة، وحظوظه كبيرة، فقد فاز في ذهاب نصف النهائي على تشلسي الإنجليزي 2-1، وتقام مباراة العودة في لندن عصر الأحد.

ص.ش/ ي.أ (س ي د)

  • Saudi-Frauen sehen das Fußballspiel zwischen Al-Ahli gegen Al-Batin (Reuters/R. Baeshen)

    لأول مرة بالسعودية.. الجنس اللطيف في مدرجات الملاعب

    سجل ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة دخول أول مشجعات سعوديات لمشاهدة مباراة في الدوري المحلي لكرة القدم.

  • Saudi-Frauen sehen das Fußballspiel zwischen Al-Ahli gegen Al-Batin (Reuters/R. Baeshen)

    لأول مرة بالسعودية.. الجنس اللطيف في مدرجات الملاعب

    دخلت المشجعات الإستاد مع بدء تطبيق القرار التاريخي بالسماح للنساء بمتابعة الرياضة المحببة من داخل الملعب.

  • Frauen Stadion Saudi Arabien (Getty Images/AFP)

    لأول مرة بالسعودية.. الجنس اللطيف في مدرجات الملاعب

    قدمت الكثير من النساء مع أفراد العائلة، فرصة لتشجيع الفريق المفضل والتقاط صور تاريخية والفرحة تغمرهن

  • Saudi-Frauen sehen das Fußballspiel zwischen Al-Ahli gegen Al-Batin (Reuters/R. Baeshen)

    لأول مرة بالسعودية.. الجنس اللطيف في مدرجات الملاعب

    دخلت النساء اللواتي أتين من دون مرافقين، والأخريات اللواتي وصلن برفقة عائلاتهن، من مداخل خاصة، بينما دخل المشجعون الرجال من مداخل أخرى.

  • Saudi Arabien Erstmals Frauen bei Fußballspiel im Stadion (Reuters/R. Baeshen)

    لأول مرة بالسعودية.. الجنس اللطيف في مدرجات الملاعب

    وبما أن السعودية تمنع الاختلاط بين الجنسين، جلست النساء في أقسام خصصت للمشجعات الإناث وللعائلات التي تضم نساء وأقربائهن الرجال تفصلهم حواجز زجاجية عن باقي مقاعد الملعب المخصصة للمشجعين الذكور.

  • Frauen Stadion Saudi Arabien (Getty Images/AFP)

    لأول مرة بالسعودية.. الجنس اللطيف في مدرجات الملاعب

    وقبل ساعات من المباراة، شجعت فرق في الدوري السعودي النساء على الذهاب إلى المباريات في تغريدات على حساباتهم في تويتر، وأعلنت بعض الفرق عن ملابس وعباءات خاصة بالمشجعات تحمل الوان الفريق.

  • Saudi Arabien Erstmals Frauen bei Fußballspiel im Stadion (Reuters/R. Baeshen)

    لأول مرة بالسعودية.. الجنس اللطيف في مدرجات الملاعب

    وكانت السلطات السعودية قد أعلنت في 30 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، رفع الحظر عن دخول النساء إلى ملاعب رياضية والسماح لهن بحضور المباريات في ثلاثة ملاعب اعتبارا من مطلع عام 2018.

  • Saudi Arabien Erstmals Frauen bei Fußballspiel im Stadion (Reuters/R. Baeshen)

    لأول مرة بالسعودية.. الجنس اللطيف في مدرجات الملاعب

    يذكر أن الدوري السعودي بدأ عام 1974، ويأتي حضور النساء مباريات كرة القدم في السعودية في إطار "جهود الإصلاح" الأخيرة في المملكة والتي تضمنت ايضا السماح للمرأة بقيادة السيارة.

    الكاتب: زمن البدري


مختارات

لأول مرة بالسعودية.. الجنس اللطيف في مدرجات الملاعب

سابقة تاريخية في السعودية، مشجعات نساء يدخلن الملعب ويناصرن فريقهن المفضل، وذلك بعد رفع الحظر عن دخول المرأة إلى الملاعب الرياضية والسماح لها بحضور فعاليات في ثلاثة ملاعب اعتبارا من مطلع هذا العام. (13.01.2018)  

مواضيع ذات صلة

UEFA Champions League

دوري أبطال أوروبا: ريال مدريد يصطدم بدورتموند وبايرن يواجه سان جيرمان 24.08.2017

حسمت قرعة بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم توزيع الفرق على المجموعات الثماني في الدور الأول للبطولة، ويواجه ريال مدريد حامل اللقب بوروسيا دورتموند، بينما يلتقي بايرن ميونيخ باريس سان جيرمان في المجموعة الثانية.

Fußball Champions League Bayern München vs Besiktas Istanbul

دوري الأبطال: بايرن يفوز بخماسية وميسي يخطف التعادل لبرشلونة 20.02.2018

فاز بايرن ميونيخ الألماني على بشكتاش التركي 5-صفر في ميونيخ، فيما خيم التعادل الإيجابي بهدف واحد على مباراة تشيلسي الانكليزي مع ضيفه برشلونة الإسباني، في ذهاب دور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

Auslosung der Champions League FC Bayern München

قرعة الأبطال تبتسم لبرشلونة وبايرن وتعاقب مانشستر والريال 16.03.2018

أسفرت قرعة دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بمدينة نيون السويسرية، عن مواجهات نارية من بينها ريال مدريد الاسباني حامل اللقب في آخر موسمين مع وصيفه يوفنتوس الايطالي.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

مزيد من موضوع الرياضة

موقعة شرسة بين نساء بايرن وبرشلونة للوصول لنهائي دوري الأبطال

من جديد.. مدرب ألماني مغمور يصنع معجزة كروية في إنجلترا

القشة الأخيرة التي يتعلق بها ليفربول للفوز بالدوري الإنجليزي

فقيد برشلونة الراحل وراء بقاء ميسي في النادي الكاتالوني

صحيفة: برشلونة يُحدد مطالبه للاستغناء عن كوتينيو

زيدان يُخطط لتجريد غوارديولا من سلاح مهم!