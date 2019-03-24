 موقعة أمستردام..حين تنبعث الروح في الماكينات! | عالم الرياضة | DW | 25.03.2019

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عالم الرياضة

موقعة أمستردام..حين تنبعث الروح في الماكينات!

جراح عام 2018 دفينة لدى الشارع الكروي الألماني، لكن موقعة أمستردام بفوز الماكينات على الطواحين الهولندية بثلاثة أهداف لاثنين، أعادت الروح إلى المنتخب وثبتت أقدام المدرب يوآخيم لوف ولو لحين.

EM 2020 Qualifikation - Gruppe C - Niederlande vs Deutschland (Reuters/P. v. d. Wouw)

أخيرا تنفس مدرب المنتخب الألماني لكرة القدم يوآخيم لوف الصعداء عقب مرحلة كارثية لم يكن قائد سفينة بطل العالم 2014 ليحلم بها يوما. بفوز المانشافت على هولندا (2-3) في موقعة أمستردام يوم أمس الأحد (25 مارس/ آذار 2019) ضَمن لوف بعضا من الهدوء ولو لحين.

"إنني سعيد" يقول لوف على متن الطائرة التي حملت المنتخب الألماني إلى بلاده. لكن في الوقت ذاته أقرّ أن مباراة أمس "ليست هي الرد على المنتقدين"، فما أكثرهم الآن قبل وبعد تجربة مونديال روسيا. "حين ينفذ الفريق التعليمات على أحسن وجه، يكون لدي شعور جميل بغض النظر عما يقال من حولي"، يقول يواخيم لوف عقب مباراة السبت.

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لكن في حقيقة الأمر، المدرب الذي قرر البقاء في منصبه من أجل إعادة البريق للكرة الألمانية، كما تعهد، يدرك جيدا أن مهمته بعد هذا الفوز نتيجة وأداء سيسهِّل عليه المهمة بشكل كبير، فلأول مرة يشهد الجمهور الألماني بوادر انتفاضة، قد تجعله أخيرا يؤمن بوعود لوف المتواصلة. وقد صدق أولفير بيرهوف، مدير الكرة داخل الاتحاد الألماني، حين وصف ما حصل في أمستردام أنه "بلسم للروح وللمعنويات".

أن تصل متأخرا أفضل من أن لا تصل

ولطالما عارض لوف نفسه فكرة "تشبيب" المانشافت، ليتمسك بورقة الخبرة الى أن قاده ذلك إلى نهاية مأساوية شهدها الجميع بخروج مذل لألمانيا من الدور الأول لبطولة روسيا.

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لكن وفي ظل الضغوط اقتنع الأخير بالتخلى عن فلسفته تلك لصالح جيل يبدو أنه سيرد الجميل وبسرعة: الثلاثي إلكاي غوندوغان وماركو رويس ونيكو شولس، كان اختيارا موفقا بامتياز، وثمرة جهوده نجم عنها  في الدقيقة التسعين من عمر المباراة هدف الفوز الذي حمل توقيع شولس. أما ليروي ساني الذي رفض لوف ولأسباب تأديبية أخذه إلى روسيا الصيف الماضي، كان من أبرز المتألقين، وأحرز هدفا رائعا (15) افتتح به سجل الألمان التهديفي، قبل أن يعزز الكفة وببراعة سيرجي غنابري بعد 14 دقائق من ذلك. أما ليون غروتسكي فكان أفضل سند للهجوم، لتجد الطواحين الهولندية نفسها خاصة في الشوط الأول وسط كماشة عتيدة، وهي التي أذلت قبل خمسة أشهر فقط الألمان بثلاثية نظيفة.

 

حتى لا تتحول الصحوة إلى استثناء

من المؤكد أن مباراة أمس لن تمحو جراح عام 2018، لكنها كفيلة بأن تعيد الثقة إلى المنتخب، وقبله إلى الجمهور الذي لم يستفق بعد من صدمة تراجع منتخب بلاده إلى المركز 16 في ترتيب الفيفا. "لقد أظهرنا أننا ربما لسنا سيئيين كما يبدو، وأننا لا زلنا نمثل ألمانيا، وأننا فريق جيد بمعنويات جيدة"، يقول شولس صاحب هدف الفوز.

أما مانويل نوير، الوحيد من الجيل القديم الذي لا زال لوف متشبثا به، فحذر من التمادي في "الشعور بالسعادة"، لكي لا يصبح هذا الانجاز "استثناء".

وفي شهر يونيو/حزيران ستكون الماكينات على موعد مع مواجهين في إطار منافسات بطولة أمم أوروبا، الأولى أمام روسيا البيضاء والثانية أمام إسلاندا، وفي كليهما الماكينات مرشحة للفوز.

و.ب

  • FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Deutschland vs. Südkorea | (0:2) (Reuters/D. Martinez)

    ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال

    خروج من الباب الضيق

    أخفق مانويل نوير في الذود عن شباك المنتخب الألماني، واستقبلت شباكه هدفين قضيا على آمال "المانشافت" في المرور إلى الدور الثاني. ويُتوقع أن يكون مونديال روسيا البطولة الأخيرة في مسيرة الحارس الكبير نوير، الذي عاد أخيرا إلى المستطيل الأخضر بعد إصابة طويلة.

  • FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Südkorea vs. Deutschland | Joachim Löw, Bundestrainer (picture-alliance/dpa/A. Gebert)

    ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال

    صدمة كبيرة

    عبر مدرب المنتخب الألماني يواخيم لوف عن خيبة أمله الكبيرة، بعدما فشل في التأهل إلى الدور الثاني. إذ عجزت خطط لوف وتكتيكاته عن تجاوز دفاع المنتخب الكوري، الذي قدم مباراة كبيرة، فيما بدأت الأسئلة تُثار حول مصير لوف مع الماكينات الألمانية.

  • FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Deutschland vs. Südkorea | Fans beim Deutschen Fussball Museum (Getty Images/Bongarts/C. Koepsel)

    ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال

    خيبة أمل

    خيمت أجواء الحسرة والذهول على جماهير "المانشافت"، التي كانت تُمني النفس بفوز منتخبها وحجز تأشيرة المرور إلى دور الثمانية، بيد أن المنتخب الألماني سقط بشكل فاجأ جماهيره.

  • FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Deutschland vs. Südkorea | Jubel Südkorea (0:2) (Reuters/J. Sibley)

    ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال

    رصاصة الرحمة

    قضى المهاجم الكوري الجنوبي سون هيونغ مين تماما على آمال ألمانيا تعديل النتيجة، بعدما أحرز نجم فريق توتنهام اللندني الهدف الثاني في شباك نوير في الوقت بدل الضائع.

  • FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Deutschland vs. Südkorea (Reuters/M. Dalder)

    ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال

    صرخة يائسة

    طالب المدافع المخضرم ماتس هوملز من لاعبي "المانشافت" بذل أقصى ما في وسعهم من أجل الفوز بنقاط المباراة كاملة، ومواصلة رحلة الدفاع عن اللقب، الذي ضاع من بين أيدي المنتخب الألماني.

  • FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Deutschland vs. Südkorea | (0:2) (Reuters/M. Dalder)

    ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال

    دموع

    لم يتمالك توماس مولر نفسه بعد المباراة، وذرف الدموع عقب خروج ألمانيا من الباب الضيق للبطولة. ودخل نجم بايرن ميونيخ في الشوط الثاني من اللقاء غير أنه لم يُقدم الإضافة المطلوبة.

  • FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Südkorea vs. Deutschland | Gerhard Schröder & Ehefrau Soyeon Kim (picture-alliance/dpa/C. Charisius)

    ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال

    تشجيع من نوع خاص

    حضر مباراة "المانشافت" و كوريا الجنوبية مستشار ألمانيا السابق غيرهارد شرودر، وزوجته الكورية الجنوبية سو يون كيم، التي ابتسم الحظ لمنتخب بلدها الأصلي.

  • FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Deutschland vs. Südkorea (Reuters/J. Sibley)

    ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال

    هجوم خارج الخدمة

    فشل مهاجم "المانشافت" الشاب تيمو فيرنر في هز الشباك، رغم تحركاته النشطة فوق المستطيل الأخضر طوال المباراة، ورغبته في مساعدة الماكينات الألمانية على مواصلة رحلتها في أكبر عرس كروي يشهده العالم كل أربع سنوات.

  • FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Deutschland vs. Südkorea (Reuters/M. Dalder)

    ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال

    أوزيل الغائب الحاضر

    لم تسعف توجيهات يواخيم لوف لصانع الألعاب مسعود أوزيل في تغيير نتيجة المباراة، إذ قدم نجم الأرسنال أداء باهتا، وعجز عن فك شيفرة دفاع المنتخب الكوري الجنوبي.

  • FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Deutschland vs. Südkorea | (0:2) (Reuters/P. Olivares)

    ألمانيا في صدمة بعد إقصاء المانشافت من المونديال

    حسرة كبيرة

    فاجأ خروج "المانشافت" من الدور الأول للمونديال المشجعين الألمان، الذين سافر عدد كبير منهم إلى روسيا من أجل تشجيع منتخبهم في رحلته للدفاع عن لقبه العالمي، حيث ارتمست الحيرة والصدمة على وجوههم. إعداد: رضوان مهداوي

    الكاتب: مهدوي رضوان


     

 

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